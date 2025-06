Die 10 schlechtesten Schauspieler Hollywoods

HQ

10. Shia LaBeouf

Die Art und Weise, wie Shia LaBeouf in jeder Rolle und jedem Film, in dem er mitgespielt hat, Präsenz mit Overacting verwechselt, und die Art und Weise, wie er Intensität mit Panik mischt, macht ihn zu einer offensichtlichen Wahl für diese Liste. Wenn du wirklich schlechtes Schauspiel sehen willst, schau dir LaBeouf in Fury oder, noch schlimmer, Megalopolis und Tax Collector an.

9. Mark Wahlberg

Der Mann, der als Unterwäschemodel und Yo MTV Raps Star begann, schaffte vor über 30 Jahren den Sprung in die Filmwelt und wurde seither unzählige Male in die Rolle des "harten Kerls" gecastet. Mark Wahlberg hat in den letzten Jahren einige komödiantische Qualitäten gezeigt, wenn er vom richtigen Komiker "getragen" wird (Ted, The Other Guys ), aber zum größten Teil ist er einfach nur deprimierend eindimensional und katastrophal arm. Die besten Beispiele dafür sind Max Payne, The Union, Flight Risk und The Happening.

8. Charlie Sheen

Ich mag Charlie Sheen in Navy Seals, Platoon und Wall Street sehr, aber es wäre geradezu unehrlich zu behaupten, dass seine Schauspielerei alles andere als abscheulich ist. Wie Jerry Seinfeld hat Sheen ein Händchen dafür, immer so auszusehen, als würde er sich verstellen und als würde er jeden Moment in Gelächter ausbrechen. Im Vergleich zu seinem Vater war er nie ein großer Schauspieler, ganz im Gegenteil.

7. Kristen Stewart

Kristen Stewart hatte ihren großen Durchbruch als liebeskranke Bella in den Twilight Filmen, und so erbärmlich schrecklich sie dort auch ist, so ähnlich war sie leider auch in allem, was sie seitdem gemacht hat. Stewarts Herangehensweise an die Schauspielerei besteht darin, ihre Lippen zu dünnen Linien zu formen und verstopft auszusehen, mit den ausdruckslosesten Augen, die man auf Film festhalten kann.

6. Jon Bernthal

Wenn du deine gesamte Karriere definierst und deine gesamte "Methode" darauf gründest, einfach mit flatternden Armen und nach hinten geneigtem Kopf herumzulaufen, an der Innenseite deiner Wangen herumzukauen und zu versuchen, so "hart" wie möglich auszusehen, dann wird es natürlich nicht viele Nuancen oder echtes Einfühlungsvermögen in deinem Schauspiel geben. Vor allem im Laufe der Zeit. Hier landet der immer bedauernswerte Jon Bernthal, der nur knurrt und auf unsichtbarem Fantasieessen herumkaut, um wild zu erscheinen. Null Präsenz, null Variation und Dialoge, die immer unnatürlich und gekünstelt wirken. Wenn du sehen willst, wie Bernthal sich blamiert, schau dir The Accountant 2 und American Gigolo an. Sofort unerträglich.

5. Amber Heard

Es besteht heute kein Zweifel daran, dass die schöne Amber Heard ihre Chance in Hollywood nur bekommen hat, weil sie schön war/ist und eine Art Filmstar-Aussehen hat. Von Never Back Down bis hin zu Aquaman and the Lost Kingdom war ihr Spiel immer schmerzhaft eindimensional, dünn und armselig in einem Ausmaß, das oft bizarr erscheint. Magic Mike XXL und Drive Angry sind leuchtende Beispiele für Heards Unfähigkeit, etwas anderes zu tun, als hübsch auszusehen.

4. Dwayne "The Rock" Johnson

Vor zwanzig Jahren, als The Rock aus den schweißtreibenden Grenzen des professionellen Wrestlings in den Glamour Hollywoods wechselte, konnten wir alle sein hölzernes, monotones Auftreten und seine flachen Auftritte verzeihen, aber heute... Nach fast 60 gut bezahlten, hochkarätigen Hauptrollen ist es ein wenig skurril, dass der alte Mann seine Zeilen immer noch emotionslos liest. Die Schauspielerei von The Rock ist so natürlich wie Hollywoods Besessenheit von plastischer Chirurgie.

3. Drew Barrymore

In den 1980Firebird er Jahren war und ist Drew Barrymore als gefeierter Kinderstar wirklich gut. Die Probleme begannen im Erwachsenenalter an die Oberfläche zu kommen, als sie begann, alle ihre Figuren als geistig behindert darzustellen, obwohl die Drehbücher eine solche Störung nicht einmal andeuteten. Das hat natürlich zu vielen Rolleninterpretationen geführt, die unbeabsichtigte und unmittelbare Komik bieten.

2. Scott Eastwood

Vetternwirtschaft ist in Hollywood nicht besonders ungewöhnlich, und das vielleicht offensichtlichste leuchtende Beispiel dafür, wie ein Filmstar-Vater und sein Nachname den Weg für seinen talentlosen Sprössling ebneten, ist Scott Eastwood. Hübsch auf Fotos und ein ehemaliges männliches Model, das sich ohne Präsenz, Charisma, Intensität oder Charme in die Welt des Films stürzte. Scott ist Scott, schlicht und einfach. Hohl, charakterlos, fad und absolut schrecklich.

1. Hayden Christensen

Wenn es um unverständliche Dinge in dieser Welt geht, gibt es meiner Meinung nach nur wenige Dinge, die verblüffender sind, als dass Hayden Christensen in der Lage ist, eine Schauspielkarriere aufzubauen, obwohl er überhaupt nicht schauspielern kann. Von George Lucas' viel gescholtenen Prequel-Filmen in der Rolle des jungen Darth Vader (die er natürlich unerträglich schlecht gemacht hat) bis hin zu den heutigen schwerfälligen Auftritten in Produktionen wie The Last Man und Outcast zeigt sich Christensen immer von seiner schlechtesten Seite. Es gibt durchaus schlechte Schauspieler, die in bestimmte Filme passen, neben Kollegen, die sie hochheben, ihnen Sprüche geben und sie in wichtigen Schlüsselszenen hin- und herwerfen, so dass sie sich trotz ihres mangelnden Könnens durchwurschteln können. Christensen gehört nicht dazu.