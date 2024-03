Die 10 schlechtesten Buchverfilmungen aller Zeiten

HQ

(10) Traumfänger (2003)

Es gibt so viele Verfilmungen von Stephen Kings Büchern, die zu reinem Unsinn geworden sind, und eine der schlimmsten ist meiner Meinung nach eindeutig Dreamcatcher. King selbst sagte in mehreren Interviews, dass er nach einem Skiunfall eine seiner dunkelsten Geschichten auf Oxycontin geschrieben hat, und das zeigt sich hier. Das Buch, das Body-Horror der alten Schule ist, ist blutig düster und brutal, während die Spannung immer da ist. Der Film mit Damian Lewis und Morgan Freeman in den Hauptrollen fühlt sich von Anfang bis Ende bestenfalls wie eine wirklich lahme X-Files-Episode an.

(09) Die Frau im Fenster (2021)

AJ Finns gefeierter Debütroman strotzte nur so vor Charakteren, mischte Fragmente aus Gone Girl, Hitchcocks Das Fenster zum Fenster und Saving April (Sarah A. Denzil) und baute so viel Atmosphäre und Spannung auf, dass es sich manchmal anfühlte, als wäre ich als Leser auf Nadeln. Joe Wrights (Stolz und Vorurteil) Verfilmung verfehlte das Ziel völlig und wirkte eher wie eine Stilstudie in Monotonie, da sich jede Szene wie die erste anfühlte. Nicht einmal die Oscar-Preisträgerin Amy Adams konnte dieses Fiasko vor dem Flop bewahren.

(08) Die schwarze Dahlie (2006)

James Ellroys Buch aus dem Jahr 1987 ist eine fantastische Darstellung von Eleganz, Charakter, Tempo und Atmosphäre, ganz zu schweigen von Spannung, Dunkelheit und brutaler Gewalt (wenn es heiß hergeht). Die mittlerweile 18 Jahre alte Adaption von Scarface-Guy Brian De Palma fühlt sich im Vergleich dazu fast schon ahnungslos an und ist laut uns bei Gamereactor die achtschlechteste aller Zeiten. Es gibt viele Szenen in diesem tödlichen Schlag in die Magengrube, die sich völlig absurd anfühlen, da talentierte Schauspieler einfach nur dastehen und sich gegenseitig anstarren, ohne Sinn oder Pointe.

(07) Cloud Atlas (2012)

David Mitchells mittlerweile 20 Jahre altes Buch wurde verfilmt, ertränkt in Identitätsfragen und versagendem Schauspiel aller Beteiligten, was im Nachhinein schade ist, denn das Buch ist ein echter "Pageturner". Der erste Fehler, den die Regisseurinnen Lana / Lily Wachowski hier gemacht haben, war, dass sie die Struktur der Erzählung komplett verändert haben, was das Buch in vielerlei Hinsicht zu dem macht, was es ist. Die Art und Weise, wie das Buch die Einführung der einzelnen Charaktere aufteilt und sie in chronologischer Reihenfolge präsentiert und dann mit der Geschichte jeder Person fortfährt, macht Cloud Atlas zu dem, was es ist, und es war das erste, was weggeworfen wurde, als es verfilmt wurde. Schwach und seltsam realisiert.

(06) Das Mädchen aus dem Zug (2016)

Paula Hawkins' Buch war, ist und wird immer meisterhaft sein. Dicht, elegant, stilvoll und sehr spannend wie Gone Girl oder Sharp Objects. Der Film aus dem Jahr 2016 hingegen war nicht mehr als ein rekordverdächtiger Blindgänger ohne Spannung oder Tempo. Das ist die Definition eines Films, der von einem Haufen geldgieriger Regisseure in einem Sitzungssaal gedreht wurde. Das Fließbandzeug ohne Seele, Herz oder Charakter.

(05) Die schönen Knochen (2009)

Alice Sebolds Roman aus dem Jahr 2002 über den Mord und die Vergewaltigung der 14-jährigen Susie Salmon ist brutal, roh, fies, ergreifend, traurig und seltsam erhebend zugleich. Peter Jacksons verschwenderische Filminterpretation ist eine Zurschaustellung von ahnungsloser Regie, miesem Drehbuch und größtenteils nutzlosem Schauspiel aller Beteiligten (außer Tucci).

(04) Der Hobbit (2012-2014)

Für mich wäre es ein Sakrileg, Peter Jacksons superteure Hobbit-Trilogie als "schlecht" zu bezeichnen. In diesem Sinne hat er vielleicht weniger auf dieser Liste zu tun als beispielsweise Dune (1984) oder Der Dunkle Turm. Ich für meinen Teil kann mich aber nicht wirklich davon lösen, dass diese Filmfortsetzung das Ziel verfehlt und versucht, aus einem Maulwurfshügel einen solchen Berg zu machen, dass es sich im Nachhinein schon in der Ideenphase fast schon bizarr anfühlt. Ein gemütliches, einfaches, 300-seitiges Kinderbuch, das nicht annähernd die Mythologie oder die große Auswahl an Charakteren bietet, die Der Herr der Ringe bietet, wurde in ein 12-stündiges Ultra-Epos verwandelt, das im besten Fall dünn und im schlimmsten Fall leer war.

(03) Der große Gatsby (2013)

F (uck) Scott Fitzgeralds ikonisches Werk wird oft als der definitive amerikanische Roman bezeichnet. Das Meisterwerk. Am einfachsten lässt sich die Verfilmung des alten Mannes Baz Luhrmann mit dem Wort "Trash" beschreiben, denn wie so viele seiner Filme bietet er nur großartige Fotografie und ausgefallene Kostüme und absolut nichts anderes. Der große Gatsby mit einem verlorenen DiCaprio in der Hauptrolle verfehlt das Ziel völlig, missversteht radikal, worum es in dem Buch geht und was es vermitteln will und bietet so viele unverständliche Szenen, dass es in die Geschichte eingeht.

(02) Dune (1984)

Twin Peaks-Mann David Lynch gibt heute (in verschiedenen Interviews) dem Studio (Universal) die Schuld dafür, dass es ihm nicht den "Final Cut" gegeben hat, als ihr teures Superprojekt geschnitten werden sollte, aber selbst wenn Lynch weitere 22 Minuten hätte schneiden dürfen (worüber er 30+ Jahre später mürrisch zu sein scheint), hätte es keinen Mikromillimeter von diesem stinkenden Durcheinander von einer Adaption gerettet. Dune aus dem Jahr 1984 fühlt sich an wie ein gescheitertes B-Movie, das in schlecht präsentierter Mythologie, Overacting, albernem Produktionsdesign und einer ganzen Menge lächerlicher Szenen ertrunken ist.

DIE SCHLECHTESTE BUCHVERFILMUNG ALLER ZEITEN:

(01) Der Dunkle Turm (2017)

Acht Bücher. Über 2.800 Seiten detaillierter postapokalyptischer Überlegungen von Stephen King wurden auf einen einzigen 95-minütigen, kindgerechten Trashfilm reduziert, in dem ein beschämender Idris Elba meist in dreckigen Kellern herumkriecht und verstopft aussieht. Ein schlimmeres Gemetzel brillanter Bücher hat es wohl noch nie gegeben und der Flop war natürlich eine unvermeidliche Tatsache.