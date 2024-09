Die 10 Erinnerungsbosse von Shadow of the Erdtree (und ein geheimer Gast) in der Rangliste

HQ

Als Elden Ring veröffentlicht wurde, haben wir eine Rangliste der sechs Vermächtnis-Dungeons des Spiels erstellt, und der Plan war, eine einfache Fortsetzung zu machen, um die Veröffentlichung von Shadow of the Earth Tree zu feiern. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Erweiterung die Grenzen zwischen Dungeons und der offenen Welt mehr verwischt als das Hauptspiel und nur zwei klassische Legacy-Dungeons bietet. Nicht die beste Grundlage für ein gutes altmodisches Ranking. Also haben wir den Plan geändert und präsentieren unsere Rangliste der 10 Erinnerungsbosse des Spiels und einen zusätzlichen, dem wir nicht widerstehen konnten. Wir scheuen uns nicht, Ihnen zu verraten, dass die Liste einige fantastische Schlachten, aber auch einige eklatante Misserfolge enthält. Und natürlich hoffen wir, dass Sie in den Kommentaren dazu beitragen.

Die Methode für das Ranking ist einfach: Wir vergeben jedem Chef eine Note und addieren diese zusammen. Im Falle eines Unentschiedens haben wir, wie die Erwachsenen, die wir sind, in aller Ruhe einen Sieger gefunden.

Und nachdem das aus dem Weg geräumt ist, beginnen wir das Ranking mit einem konkurrenzlosen Boden.

11. Kommandant Gaius

Troels:

Ich liebe die Vertikalität in FromSoftware-Spielen, und so wie es ein Vergnügen war, meinen Weg in den tiefsten Bereich des Landes der Schatten, den Abgrundwald, zu finden, war es auch ein Vergnügen, herauszufinden, wie ich an die Spitze der Schattenfestung komme. Der Weg führt durch ein überflutetes Viertel und das bibliotheksähnliche Probenlager, in dem von versteinerten Monstern bis hin zu fadenscheinigen Brettern und Aufzügen alles zum Einsatz kommt, um die Spitze zu erreichen. Natürlich wartet hier oben ein Bosskampf, aber was dich in einer ansonsten schönen Gegend erwartet, ist einer der frustrierendsten Bosskämpfe in der gesamten Elden Ring Erfahrung. Sofort stürmt ein Kriegsgeneral auf dem Rücken eines Wildschweins auf dich zu und beginnt den Kampf mit einem scheinbar unmöglich zu vermeidenden Angriff, der an die berüchtigten Hitboxen von Dark Souls 2 erinnert. Die offene Arena lädt zum Kampf auf dem Pferderücken ein, aber wenn Gaius Torrent mit einem einzigen Schlag tötet und dein Befleckter gelähmt am Boden liegt, scheint diese Strategie völlig suboptimal. Aber auch ohne Torrent seufzt du laut, während du versuchst, den schlecht angekündigten Angriffen des Wildschweins mit Stoßzähnen und Hinterbeinen auszuweichen. Gaius ist ein Versehen, Miyazaki.

Troels: 3/10

Ketil: 2/10

Gesamt: 5/20

10. Versprochene Gemahlin Radahn

Troels:

Die Idee, gegen einen "erstklassigen" Radahn zu kämpfen, ist etwas, das ich sehr befürworte, da Radahn einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Hauptspiel ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Erweiterung erzählerisch genug tut, um auf seine Wiederauferstehung hinzuarbeiten, daher fühlt es sich ziemlich zufällig an, wenn er plötzlich als Endboss vor einem auftaucht. Auch in Bezug auf die Überlieferung ist es schwer zu verstehen, warum er und Miquella sich so nahe stehen, wenn man bedenkt, dass Malenia, Miquellas Schwester, Radahns Erzfeindin war.

Und dann ist da natürlich noch der Kampf selbst. Die erste Stufe ist in Ordnung, obwohl ich es hasse, wie er wie ein Geschoss auf dich schießt, sobald du einen Fuß in die Arena setzt. Aber es ist in der zweiten Phase, in der meiner Meinung nach alles schief geht: eine ununterbrochene, schlecht telegrafierte Flut von Angriffen mit enormer Reichweite, Schaden und Flächenschaden. Letzte Bosse können schwierig sein, aber es macht einfach keinen Spaß, einen Sekundenbruchteil zu haben, um für jeweils zehn tödliche Angriffe, die der Boss auf dich wirft, einen Gegenangriff zu starten.

Troels: 5/10

Ketil: 5/10

Gesamt: 10/20

9. Scadutree-Avatar

Ketil:

Nach dem, was ich im Internet lesen kann, sind meine Erfahrungen mit Scadutree Avatar positiver als die meisten anderen. Klar, mir ist klar, dass sich die drei Stufen etwas zu ähnlich sind, aber ich habe es wirklich genossen, das Moveset der großen Sonnenblume zu lernen und sie langsam aber sicher zu zerquetschen. Viele seiner Angriffe werden lange im Voraus angekündigt, was meine fast 40-jährigen Hände zu schätzen wissen. Vor allem der Dornenwand war es ein Vergnügen, sie links oder rechts zu vermeiden. Wie immer bei großen Gegnern in einem FromSoftware-Spiel ist die Kamera manchmal etwas nervig und das Design der Blume gehört nicht zu den besten des DLCs, aber ich kann mich der Tatsache nicht entziehen, dass es einer der Kämpfe war, die ich in meiner Zeit mit Shadow of the Erdtree am meisten genossen habe.

Ketil: 7/10

Troels: 5/10

Gesamt: 12/20

8. Romina, Heilige der Knospe

Ketil:

Romina ist meiner Meinung nach eine etwas deplatzierte Chefin, die nicht ganz die Behandlung bekommt, die ihre Platzierung verdient. Als einer der wenigen Pflichtbosse in der Erweiterung - und noch dazu der vorletzte - dürfte sie eine ernsthafte Herausforderung sein, zumal sie den Schlüssel zum letzten Spielbereich bewacht. Stattdessen ist der Kampf gegen diesen Frau/Skorpion-Hybriden eine unterhaltsame, aber auch überraschend überschaubare Angelegenheit, die mit einer der atmosphärischen Zwischensequenzen des Entwicklers gut inszeniert werden will. Der Auftakt ist auch ein wenig unbeholfen, mit der Art und Weise, wie die Umgebung abrupt ihren Charakter ändert, um das Scarlet Rot-Thema zu spielen, das Romina steht. FromSoftware neigt dazu, beim Aufbau der Welt schärfer zu sein. Wie auch immer, Romina ist immer noch eine lustige Gegnerin mit ihrer Mischung aus Scharlachroter Fäulnis und physischen Angriffen, die eine unterhaltsame Abwechslung schaffen, und ersteres ist nicht so verheerend wie in einigen anderen Spielen, was ich eigentlich als Pluspunkt betrachte.

Ketil: 6/10

Troels: 7/10

Gesamt: 12/20

7. Faulender Ritter

Ketil:

Über die Steinsargspalte zu stolpern, war einer der großartigsten Siofra-Momente, die ich in meiner Zeit mit Shadow of the Erdtree erlebt habe. Und es ist einfach etwas Besonderes an einem Chef, das eine großartige Entdeckung wie diese so unterstreicht. Abgesehen davon hätte ich mir eine etwas bessere Einführung von Putrescent Knight gewünscht, obwohl die Art und Weise, wie es auf die Bühne stürmt, auch etwas Cooles hat. Das Charakterdesign selbst hat einen netten Bloodborne-Touch, und obwohl Putrescent Knight aggressiv ist, ist es überschaubar. Und die Lore-Belohnungen sind definitiv am besseren Ende.

Ketil: 7/10

Troels: 6/10

Gesamt: 13/20

6. Metyr, Mutter der Finger

Troels:

Die längere Nebenmission, die mit einem gruseligen Priester in der gotischen Kathedrale von Manus Metyr beginnt und dich zu den atmosphärischen, aber leider eher leeren Finger Ruins führt, ist eine lange Erinnerung daran, wie gut FromSoftware im kosmischen Horror ist. Dass sich unter der Kathedrale die dritte und letzte Fingerruine verbirgt, ist eine wunderbare Wendung, und der hier wartende Boss ist sicherlich keine Enttäuschung. Dieser kosmische Freak ist optisch ein Highlight unter den anderen Bossen der Erweiterung, und trotz seines abstoßenden Aussehens hat er meiner Meinung nach etwas seltsam Tollpatschiges und fast Niedliches an sich? Ähnlich wie der Boss Rom, die leere Spinne in Bloodborne. Der Kampf gegen Metyr ist einer der überschaubarsten in der Erweiterung, da es einer der wenigen ist, bei dem du aus der Ferne kämpfen und zwischen den Angriffen verschnaufen kannst. Lobenswert ist auch die einzigartige Arena, in der die Schlacht stattfindet.

Ketil: 7/10

Troels: 7/10

Gesamt: 14/20

5. Göttliches Biest, tanzender Löwe

Troels:

Als erster großer Boss der Erweiterung ist dieser orientalische Löwe wirklich ein unheilvoller Hinweis auf das, was kommen wird. Mit einem fiebrigen und abwechslungsreichen Moveset bestehend aus Bissen, Tritten, Klauen, Rauch, Eis und Donner, kann der Kampf nicht anders, als sich wie ein seltsamer Tanz anzufühlen. Unterstützt wird dieses Gefühl auch durch einen einzigartigen und überraschend eingängigen Soundtrack, der nicht nur aus dem Kirchenchor und der Orgel besteht, die FromSoftware sonst etwas zu sehr liebt. Der Boss-Dungeon Belurat, Turmsiedlung ist mehr als akzeptabel, hat aber leider nicht das gleiche komplizierte Design wie der andere Vermächtnis-Dungeon der Erweiterung, die Schattenfestung.

Troels: 8/10

Ketil: 7/10

Gesamt: 15/20

4. Bayle

Ketil:

Ich liebe alles an Bayle. Die Geschichte, die sich durch den wunderbaren Igon und den Drachenpriester aufbaut, die Art und Weise, wie der Jagged Peak bedrohlich die Kulisse für unzählige Szenen in der Erweiterung bildet, und schließlich die epische Reise zum Gipfel des Gipfels. Drachen gehören zu den Gegnern, die meiner Meinung nach nicht wirklich optimal in FromSoftware-Spielen funktionieren, und Bayle hat auch einige der üblichen Probleme, wie z.B. eine klobige Kamera und etwas unlogische Hitboxen, aber ich mag sein Moveset, und es ist einer der Bosse, bei denen es sich natürlich anfühlt, etwas Hilfe von meinem Mimic und natürlich dem bereits erwähnten Igon zu bekommen. Immerhin habe ich es mit dem gemeinsten und härtesten Drachen des Universums zu tun.

Ketil: 8/10

Troels: 8/10

Gesamt: 16/20

3. Messmer, der Pfähler

Ketil:

Messmer ist das Aushängeschild von Shadow of the Earthtree und der absolute Liebling vieler Leute. Und Marikas schwarzes Schaf ist eines der Highlights der Erweiterung. Er bringt den besten Legacy-Dungeon zu Ende, und sein gruseliges, aber tragisches Verhalten ist der Stoff, aus dem die besten FromSoftware-Bosse gemacht sind. Gleichzeitig macht der Verlauf des Duells, in dem Messmer immer verzweifelter wird, es zu einer erzählerisch packenden Angelegenheit. Vom Schwierigkeitsgrad her balanciert der Pfähler auf Messers Schneide und ist für jemanden mit meinen Fähigkeiten und meiner Geduld etwas zu chaotisch, daher gab es andere Bosse, gegen die ich mehr gekämpft habe.

Ketil: 8/10

Troels: 9/10

Gesamt: 17/20

2. Rellana

Troels:

Wie Midra und bis zu einem gewissen Grad auch Messmer finde ich, dass Rellana ein herausforderndes, aber faires 1v1 auf höchstem Niveau ist. Diese hoch aufragende Schwester der Rennala des Hauptspiels ist halb Ritterin, halb Magierin, und es ist ein Vergnügen, ihren Projektilen auszuweichen und dann mit ihrem Schwert gegen ihr Schwert zu kämpfen. Man könnte argumentieren, dass sie in der zweiten Phase mit ihren von Papst Sulyvahn inspirierten Schwertern und Mondmagie etwas zu weit geht, aber ich fand es tatsächlich eine lustige Herausforderung, den fallenden Monden durch Sprünge auszuweichen. Wäre Rellanas Verlies Castle Ensis länger und etwas fesselnder gewesen, hätte ich nicht gezögert, ihr Bestnoten zu geben.

Troels: 9/10

Ketil: 8/10

Gesamt: 17/20

Midra, Herr der rasenden Flamme

Ketil:

Midra ist mein persönlicher Favorit unter den Bossen von Shadow of the Earth Tree. In allen Parametern trifft es für mich ins Schwarze. Die Reise zu ihm führt durch den unheimlichen Abgrundwald, der in Bezug auf die Atmosphäre einer meiner Lieblingsbereiche im Spiel ist. Am Ende des Waldes schleicht sich fast Midras Manse ins Bild. Ein kompakter Mini-Dungeon, der Midra mit der Geschichte eines NPC und verschiedenen Gegenständen ausstattet und die kryptische Erzählweise von FromSoftware von ihrer besten Seite zeigt. Midra wird dann durch eine leicht groteske Zwischensequenz vorgestellt, die zeigt, wie wunderbar ekelhaft FromSoftware sein kann. Und der Kampf selbst? Nun, zum Glück enttäuscht es auch nicht. Midra ist zäh. Er schlägt hart zu und das Timing seiner Schläge kann schwer zu fassen sein. Doch er fühlt sich beherrschbar, und seine Gestalt, die irgendwo zwischen Mensch und Monster angesiedelt ist, lädt zum Zweikampf ein.

Ketil: 9/10

Troels: 9/10

Gesamt: 18/20