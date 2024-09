Die 10 coolsten Gaming-Heldinnen aller Zeiten

HQ

In den letzten Jahren sind die Gender-Debatte und anderer Woke-Unsinn wirklich Amok gelaufen, nicht zuletzt in der popkulturellen Welt. Uns wird oft gesagt, dass Frauen in Spielen falsch und unterrepräsentiert sind, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass die meisten meiner Lieblingshelden schon immer Heldinnen waren, und mit Neuzugängen wie Aloy und Amicia besteht kein Zweifel daran, dass die Spielewelt viele gut geschriebene, einprägsame, nuancierte, starke Frauen beheimatet, die mehr in den Hintern treten als Kratos selbst. Hier ist ein Haufen (und nicht annähernd alle) meiner Favoriten.

Amicia de Rune (Ein Pestmärchen)

Gegen die Schwarze Pest, Millionen überdimensionaler Ratten, Sumpfkreaturen und schwertschwingende Inquisitoren zu kämpfen und dabei gleichzeitig den kleinen, wehrlosen kleinen Bruder Hugo zu verteidigen - und dabei noch verdammt cool auszusehen, ist natürlich keine leichte Aufgabe. Amicia schafft dies in den A Plague Tale Spielen mit Bravour, weshalb sie in relativ kurzer Zeit zu einer meiner neuen Favoriten geworden ist. Es gibt so viele gut etablierte Emotionen, die in diesen Spielen auf so menschliche und gut geschriebene Weise ausgedrückt werden, dass es unmöglich ist, nicht von Amicias Reise gefesselt zu sein.

Aloy (Horizont)

Das beliebte Open-World-Abenteuer des Killzone-Entwicklers ist nicht nur durch den Kontrast zwischen Steinzeitmenschen und High-Tech-Robotertieren von Identität und Originalität durchtränkt, sondern auch vollgepackt mit gut geschriebenen, gut motivierten Charakteren, die sich lebendig und real anfühlen. Aloy ist die Beste von allen und eine der besten Persönlichkeiten von Sony.

Alex (Ochsenfrei)

Anfangs dachte ich, dass das etwas vergessene Oxenfree "nur" eine niedliche Abenteuergeschichte mit einem ausgefallenen Designstil sein würde, aber es wurde schon ziemlich früh klar, dass der Indie-Entwickler Night School etwas mehr bieten wollte, etwas Tiefgründigeres und Transformatives. Die Hauptfigur Alex und ihr Trauerprozess nach dem Verlust ihres Bruders ist einer der am besten geschriebenen Charaktere in der Spielegeschichte. Stark, aber verletzlich, ist ihre komplexe Herangehensweise an die Freundschaften, die sie im Laufe des Spiels nicht zu zerstören versucht, etwas, das in Spielform selten funktioniert. Zumindest nicht so gut.

Jesse Faden (Steuerung)

Die neueste Heldin von Finnish Alan Wake /Max Payne studio Remedy ist (wie wir alle natürlich wissen) Saga Anderson (Alan Wake 2 ), aber es ist eigentlich nicht sie, die ich in diese Liste aufnehmen möchte, sondern Jesse von Control - entwickelt vom selben Studio. Jesse ist eine Art Kreuzung zwischen einem Weibchen Ethan Hunt und Neo, mit langen, roten, wallenden Haaren. Sie ist knallhart. Unerbittlich zäh und beherbergend Kräfte, die selbst die härteFederal Bureau of Control sten Agenten vor Angst zittern lassen würden.

Mae Borowski (Nachts im Wald)

Wenn es ein Indie-Spiel gibt, bei dem ich in den letzten Jahren zu meiner großen Freude hier auf Gamereractor "gezwungen" war, es zu rezensieren, dann ist es sicherlich Night in the Woods, das in meinem Bewusstsein geblieben ist und gelegentlich in Form von kleinen kurzen Erinnerungsausbrüchen auftaucht. Wenn das passiert, denke ich immer an Mae und ihren Kampf mit ihrer psychischen Gesundheit. Denn auch wenn dieses Spiel aussieht wie eine Kindersendung und obwohl die Charaktere Tiere sind (Mae ist eine dunkelgraue Katze), ist es durchtränkt von Menschlichkeit, Verletzlichkeit und bietet somit einen emotionalen Tiefentauchgang, der über Jahre nachklingt.

Jill Valentine (Resident Evil)

Ich erinnere mich sehr gut, dass ich fast nie Resident Evil in der Rolle des Chris Redfield gespielt habe. Ich habe mich immer für Jill entschieden, und das hatte nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Ich fand sie einfach cool in ihrer schwarzen Jagdmütze und so ist es seitdem geblieben. Ich habe es schon immer geliebt, als Miss Valentine zu spielen, was Capcom meiner Meinung nach bis zu einem gewissen Grad vernachlässigt hat. Jill ist sehr stark und ich denke, wir alle erinnern uns an sie von Resident Evil 3, als sie zum ersten Mal von Nemesis angegriffen wird und wie ein widerstandsfähiges Wiesel entkommt.

Alyx Vance (Halbwertszeit)

Sie ist unglaublich, Alyx. Unabhängig, einfallsreich, kompromisslos, stark, klug und der bessere Held im direkten Vergleich zu Gordon Freeman und seinem Brecheisen. Dies zeigte sich nicht zuletzt in dem VR-exklusiven Half-Life: Alyx, in dem sie sich auf der Suche nach Combine Skalps in City 17 wagte und versuchte, ihren Vater zu retten. Wenn ich die Wahl hätte, würden wir sowohl Alyx als auch Gordon (50/50) in Half-Life 3 steuern und zusehen, wie ihre Beziehung wächst.

Lara Croft (Tomb Raider)

Wir alle lieben Lara. Sonst würde sie als Maskottchen nicht besser erkannt und geliebt werden als Mickey Mouse er selbst, und das ist auch der Punkt, an dem wir jetzt landen, wenn es darum geht, sie zusammenzufassen. Eine Ikone. Diese Galionsfigur entstand an einem arbeitsreichen Wochenende, als Produzent Toby Gard und das kleine Kernteam von Core Design beschlossen, ihren bereits Indiana Jones-ähnlichen Helden "Mark" zu streichen, an dem sie einige Wochen lang gearbeitet hatten. Lara hat im Laufe der Jahre eine Reihe verschiedener Versionen durchlaufen und sie wird für die kommende (neue) Trilogie von Crystal Dynamics noch einmal ein wenig "überarbeitet", aber was mich betrifft, wird die erste Version, von den ersten drei Spielen, immer die beste sein.

Samus Aran (Metroid)

Ich erinnere mich an den Schock. Als sich herausstellte, dass Samus eine Frau war und nicht ein ruppiger, außerirdischer harter Kerl namens Roland. Ich saß wie versteinert da, den Mund weit aufgerissen, und starrte einfach nur da. Ich war neun Jahre alt, und Metroid war in vielerlei Hinsicht das Großartigste, was ich je erlebt hatte. Der Rest ist, wie du sagst... Geschichte. Gunpei Yokois ikonische, elegante, fähige Heldin ist in den letzten Jahren etwas verschwunden, aber glücklicherweise feiert sie im Jahr 2025 ein großartiges Comeback mit dem unglaublich heiß erwarteten Metroid Prime 4.

Ellie Williams (Die Letzten von uns)

Meiner Meinung nach gibt es sehr, sehr, sehr wenige Spielcharaktere (im Laufe der Geschichte), die besser geschrieben sind als Ellie von Naughty Dog. Vom eigensinnigen, rebellischen, verlorenen und wütenden Teenager bis hin zu der erwachsenen, absolut tödlichen Frau mit einem Herzen voller Hass - wir haben Ellie Williams auf ihrer Reise begleiten können und es gibt keine anderen Spielcharaktere außer Joel und Ellie, die regelmäßig in meinem Bewusstsein auftauchen, als wären sie echte Menschen.