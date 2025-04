Die 10 besten Zombiefilme aller Zeiten

HQ

10. Der Z des Weltkriegs

Tatsächlich waren es ein paar von euch Lesern, die mir bei der Premiere dieses Films empfahlen, das Buch stattdessen zu lesen, was ich auch tat, aber nur ein paar Jahre später. Sicherlich ist das Buch etwas ganz anderes, das Buch ist großartig. Trotzdem kann ich immer noch nicht darüber hinwegkommen, dass mich die Bandbreite dieses Films immer wieder verzaubert, zusammen mit Brad Pitts phänomenaler Präsenz. Es hat etwas Besonderes, wie umfangreich sich das vom Weltuntergang inspirierte World War Z anfühlt, ohne den Fokus zu verlieren.

9. Zombieland

Die Fortsetzung war (abzüglich der Szene mit Bill Murray natürlich) sinnlos, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Original eine brillante Komödie bleibt, die wie Shaun of the Dead mit den typischsten Tropen des Genres spielt, um brillanten Humor zu erzeugen.

Werbung:

8. Es kommt nachts

Die unheimliche Musik in der kleinen Hütte im Wald in diesem pechschwarzen Zombie-Thriller ist wirklich unvergesslich. Eng, schaurig, menschlich und durchtränkt von einer Art beunruhigender Ungewissheit, die ihn zu einem der besten Zombiefilme macht, die ich je gesehen habe. Joel Edgerton ist, wie immer, absolut brillant und auch die Fotografie hier ist fantastisch, durch und durch.

Werbung:

7. Ein Schnitt der Toten

Diese japanische Zombie-Parodie ist nicht nur knorrig originell in Bezug auf Struktur und Geschichte, sie ist auch so verrückt schräg wie urkomisch. Ohne hier zu viel zu verraten (denn man muss diesen Film selbst erleben, um seine Exzellenz wirklich zu schätzen), ist dieser Film charaktervoll und hat eine Wendung, die ich nie vergessen werde.

6. Die Nacht der lebenden Toten

Natürlich wäre das Zombie-Genre nie zu dem geworden, was es heute ist, wenn es nicht den kultigen 60er-Jahre-Klassiker von Zombiekönig George A. Romero gegeben hätte. Die Tatsache, dass es sich um Romeros Regiedebüt handelte, gehört zu den bemerkenswertesten Dingen, die das Horrorgenre zu bieten hat, und auch wenn es heute nicht mehr so gut abschneidet, muss es natürlich auf einer solchen Liste stehen. Alles andere gilt als Kunstfehler.

5. 28 Tage später

Wir alle erinnern uns an die Szene, in der ein verlorener, frisch erwachter Cillian Murphy in Danny Boyles kultigem Zombie-Klassiker über London Bridge wandert. Wir alle erinnern uns an das Interview mit Boyle, in dem er uns erzählte, dass er mit Londoner Politikern verhandelte, um das Stadtzentrum an einem Sonntagmorgen für 12 Minuten lahmzulegen, und wir alle erinnern uns, wie roh und beängstigend es war.

4. Shaun der Toten

Es gibt viele Komödien, die mich zum Lachen bringen, egal wie oft ich sie mir anschaue. Step Brothers, Hot Shots: Part Deux, Naked Gun 2, Anchorman, Napoleon Dynamite, Nacho Libre und MacGruber sind nur einige davon. Dann gibt es noch Shaun of the Dead, den ich glaube schon 25 Mal gesehen habe und den ich heute genauso lustig finde wie bei seiner ersten Veröffentlichung. Edgar Wrights ultra-charmanter Debütfilm ist brillant und folgt dem liebeskranken Verlierer Shaun und sieht, wie er mit einer vorherrschenden, blutigen Zombie-Apokalypse umgeht.

3. 28 Monate später

Ich weiß, dass es generell unpopulär ist, die Fortsetzung des Spaniers Juan Carlos Fresnadillo dem ikonischen Original von Boyle vorzuziehen, aber ich tue es. Fresnadillo hat es in diesem Film geschafft, dieses rohe, düstere, gewalttätige Gefühl von Nervosität und Panik zu bewahren, ohne Boyle zu kopieren oder in die Falle zu tappen, dass es ihm an Originalität in Bildern und Ton mangelt. Ganz im Gegenteil, dieser Film trieft vor Spannung und starken Charakteren, und ich liebe den Umfang.

2. Morgendämmerung der Toten

Heute hört man den Namen Zack Snyder nur noch selten in besonders freundlichen oder positiven Worten. Der Regisseur von Man of Steel, Sucker Punch, Army of the Dead und Rebel Moon ist in der Filmwelt zu einer Art Modewort geworden, da sich seine Filme fast immer auf die Oberfläche statt auf die Substanz konzentrieren, aber das war nicht immer so. Mit seinem Regiedebüt Dawn of the Dead hat Snyder Romeros Original auf eine Art und Weise aufgerüttelt, die auch 21 Jahre später noch beeindruckt. Die Intro-Szene mit dem zombifizierten Mädchen von nebenan bleibt eine der effektivsten Szenen, die je gedreht wurden.

1. Zug nach Busan

Es gibt natürlich viele Zombiefilme, die es wert sind, gesehen zu werden (von denen es nur eine Auswahl auf diese riesige Liste geschafft hat), aber es gibt nur einen, der der beste von allen ist. Der amtierende König des Genres: Train to Busan. Yeon Sang-hos koreanischer Hammer ist so großartig gefilmt, so durchtränkt von phänomenalem Schauspiel und so perfekt strukturiert, dass es sich anfühlt wie ein 118-minütiger Würgegriff.