Die 10 besten Videospiel-Adaptionen... nach Fallout

HQ

Es gab im Laufe der Jahre so viele einfach nur schreckliche Videospieladaptionen, dass es sich immer noch ziemlich überraschend anfühlt, wenn wir eine wirklich gute bekommen, und das in Anbetracht der Tatsache, dass wir in letzter Zeit immer mehr bessere Adaptionen bekommen. Da Fallout nun da ist und die Welt im Sturm erobert, habe ich meine Liste der 10 besten Videospieladaptionen zusammengestellt.

1. Arkan

Eigentlich keine Überraschung und ich brauche mich wahrscheinlich auch nicht zu erklären. Diese animierte Version von Riot Games ' äußerst beliebtem MOBA hat es in sich. Großartige und detaillierte Animationen, eine breite und überzeugende Sammlung von Charakteren, die sich alle wichtig anfühlen und zur Geschichte beitragen, ein gewisses Maß an Sorgfalt und Ehrerbietung für das Ausgangsmaterial, um die engagierte Fangemeinde zu besänftigen. Es gibt wirklich nicht viel, was Netflix in dieser Serie falsch gemacht hat, und wenn überhaupt, dann ist das größte Fragezeichen, das jeder über Arcane zu haben scheint, ob die Qualität in der zweiten Staffel später in diesem Jahr beibehalten werden kann.

HQ

2. Castlevania

Einige Leute mögen sagen, dass Castlevania: Nocturne eine bessere Adaption war als Castlevania, und obwohl ich Argumente dafür sehe, kann man die Tatsache nicht leugnen, dass das Original die Grundlage schaffen musste, der Nocturne folgte. Dies war für viele eines der ersten wirklichen Anzeichen dafür, dass ein Videospiel erfolgreich und nicht nur gut, sondern brillant in ein TV/Film-Format adaptiert werden kann, und bis heute ist Castlevania wahrscheinlich die Lieblingsspieladaption vieler Menschen. Es ist definitiv da oben für mich.

Werbung:

HQ

3. Der Letzte von uns

Ich habe immer noch das Gefühl, dass dies ein bisschen ein Betrug ist. HBOs The Last of Us war im Grunde nur eine Kopie eines Spiels, das einstimmig als eines der besten aller Zeiten gelobt wurde. Es gab keine große Notwendigkeit, kreative Risiken einzugehen, da das ursprüngliche Action-Adventure von vornherein so gut zu einem TV-Format passte, was bedeutete, dass nach der Besetzung nicht wirklich viel hätte schief gehen müssen. Und das tat es nicht. The Last of Us ist großartiges Fernsehen, das kann niemand bestreiten.

Werbung:

HQ

4. Cyberpunk: Edgerunner

Obwohl ich glaube, dass Cyberpunk: Edgerunners eine der besten Adaptionen ist, die wir je hatten, setze ich es wegen seines Einflusses auf Cyberpunk 2077 und CD Projekt Red so hoch ein. Es lässt sich nicht leugnen, dass sowohl das Spiel als auch das polnische Studio in Schwierigkeiten steckten, als Cyberpunk im Jahr 2020 erschien, was aufgrund des gebrochenen Vertrauens der Fans noch einige Jahre anhielt. Edgerunners kam und lieferte eine brillante Show ab, die originell war, aber einige ineinander verwobene Elemente hatte, und debütierte zu einer Zeit, als Cyberpunk 2077 in einem viel besseren Zustand war als bei der Veröffentlichung, wo es als Katalysator diente, um viele Leute dazu zu bringen, zum Titel zurückzukehren und zu erkennen, dass etwas unter den Bugs und Problemen begraben war.

HQ

5. Folgen

Ja, ich setze Fallout schon so hoch. Es gab eine Menge, was bei dieser Show hätte schief gehen können. Das Casting hätte sich falsch anfühlen können, die Darstellung des Ödlands hätte falsch sein können, die Handlung hätte sich eintönig oder irrelevant anfühlen können, die Liste geht weiter. Aber das ist hier nicht der Fall. Dies ist (meiner Meinung nach) der bisher beste Fallout Inhalt. Es gibt mir Vertrauen in diese Serie und bringt mich dazu, wieder in das Ödland einzutauchen, obwohl ich mich noch nie so in Fallout -Spiele verliebt habe wie in The Elder Scrolls. Dies ist nicht nur eine großartige Adaption, sondern auch höchst unterhaltsames und unterhaltsames Fernsehen, was es in meinen Augen viel höher stellt als einige der anderen geschichtsträchtigen Adaptionen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben.

HQ

6. Sonic der Igel

Sonic the Hedgehog hat es geschafft, weil es zu einer Zeit kam, in der die Mehrheit der Leute wahrscheinlich erwartete, dass es sich um eine weitere geldgierige Variante handelt, eine Gaming-Ikone auf die große Leinwand zu bringen. Überraschenderweise war das nicht der Fall. Was wir bekamen, war ein sehr charmanter Abenteuerfilm, der es geschafft hat, eine wirklich interessante Geschichte für einen Charakter zu schaffen, der nie wirklich die besten Erzählungen hatte, die ihn unterstützen. Sicher, es gab das ganze Design-Debakel, was im Nachhinein alles zum Besten war, weil Ugly Sonic wahrscheinlich immer noch in den Träumen vieler herumspukt, aber Jim Carrey hat auch ein fantastisches Dr. Eggman abgeliefert, was zu einem Gesamtprodukt führte, das so gut war, dass wir in diesem Jahr nicht nur einen dritten Film bekommen werden, sondern auch eine Spin-off-Serie, die auf Idris Elbas Knuckles basiert.

HQ

7. Lara Croft: Tomb Raider

Wenn du jemanden kennst, der in Lara Croft verknallt ist, kannst du das wahrscheinlich diesem Film zuschreiben. Während Alicia Vikander im jüngsten Tomb Raider-Reboot ihr Bestes gab, um Lara zu werden, ist und bleibt Angelina Jolie für viele die Live-Action-Lara. Die Tomb Raider -Spiele waren schon immer beliebt und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft sein, aber man kann Laras Ruhm und Multimedia-Ruhm wahrscheinlich auf die Sammlung von Blockbustern mit Jolie am Steuer zurückführen. Es waren vielleicht nicht die besten Stücke des Kinos, aber sie haben uns eine unvergessliche Sicht auf die Figur gegeben.

8. Resident Evil (2002)

Und das ist ein ähnlicher Fall mit Resident Evil. Sie haben so viele Filme gemacht, die als Fortsetzungen des Originals von 2002 dienen, dass es ehrlich gesagt unmöglich ist, sie zu zählen. Die meisten von ihnen sind auch absolut abscheuliche Filme, die manchmal fast unansehbar sind. Aber man muss sich dieses Vermächtnis und die Tatsache ansehen, dass es einen Markt gab, um so viele dieser Filme zu machen, und sie dem ersten Teil der Reihe zuschreiben, der uns einen actiongeladenen Ausflug voller kitschigem 2000er-Jahre-Charme und einer originellen Geschichte bescherte.

9. Der Super Mario Bros. Film

Jede Adaption, die 1,5 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielen kann, verdient es, auf dieser Liste zu stehen. The Super Mario Bros. Movie könnte als einer der kultigsten Animationsfilme aller Zeiten in die Geschichte eingehen, wenn man seinen Erfolg in den Kinos bedenkt und die Tatsache, dass er Nintendo dazu veranlasst hat, seine Adaptionsbemühungen scheinbar zu verdoppeln. Das ist genau der Grund, warum ich mich entschieden habe, The Super Mario Bros. Movie hier und nicht Detective Pikachu zu setzen, denn wenn man es wirklich auf den Punkt bringt, sind sich diese beiden Projekte in ihrer tatsächlichen Qualität wahrscheinlich sehr ähnlich.

HQ

10. Pokémon: Der erste Film

Jeder, der mit Pokémon-Spielen aufgewachsen ist, hat diesen Film wahrscheinlich schon einmal gesehen. Sicher, es wurde von Kritikern verrissen, als es vor all den Jahren debütierte, aber es gab Pokémon im Wesentlichen auch die weltweite Plattform, die es brauchte, um zu dem Unterhaltungsgiganten zu werden, der es heute ist. Dieser Film wird wahrscheinlich als einer der größten Animationsfilme der 90er Jahre, vielleicht sogar des 20. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen, was ihn zu einem so beeindruckenden und ikonischen Projekt macht, vor allem wenn man bedenkt, dass wir zu dieser Zeit auch absolute Höhlen von Adaptionen produzierten.