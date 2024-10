Die 10 besten Szenen in Der Herr der Ringe

HQ

Das waren die Bücher, von denen man sagte, es sei unmöglich, sie zu verfilmen. Aber Peter Jackson und sein Produktionsteam haben nicht nur diese unmögliche Aufgabe geschafft, sondern uns auch absolut erstaunliche Filme beschert. Die Auswahl und Rangfolge der Top 10 Momente war eine äußerst schwierige Aufgabe, aber hier sind diejenigen, die wir für die besten halten...

10. Der Ring geht in den Süden - (Die Gefährten)

Wir beginnen die Liste einfach mit einer epischen Szene zu epischer Musik. Unsere neun Helden streifen durch die Landschaft, die Musik ist im Hintergrund zu hören und dann... der Fellowship Gang an einem Felsen vorbei, einer nach dem anderen, zu Howard Shores unvergleichlicher Musik und in Kombination mit der Kameraführung bewiesen die Filmemacher, dass jedes Bild, jeder Moment etwas unglaublich Unvergessliches sein kann.

9. Das Entzünden der Leuchtfeuer - (Die Rückkehr des Königs)

Es gibt ein Meme, das diese Szene so perfekt beschreibt.

Howard Shore: "Welche Musik willst du?"

Peter Jackson: "In der Szene geht es darum, einen Haufen Holz auf Fil zu zünden... "

Howard Shore: "Sag nichts mehr, Fam."

Das ist wirklich alles, was man braucht, um die Epik dieser Szene zu verstehen. Denn wenn es eine Sache gibt, die wir beim Anschauen dieser Filme schnell erkannt haben, dann war es, dass Howard Shores Beitrag genauso wichtig war, wie er unvergesslich werden würde.

8. Gollum und Smeagol - (Die zwei Türme)

Die Leistung von Andy Serkis als Gollum kann nicht genug gelobt werden. Die Szene, in der er sowohl als Gollum als auch als Smeagol mit sich selbst spricht, ist seine beste Leistung und wird noch spezieller, wenn man sich die Clips hinter den Kulissen ansieht, die man sich ansehen kann. Dort sieht man, wie originalgetreu sein Schauspiel auf das digitale Wesen übertragen wird. Darüber hinaus ist es eine dieser Szenen, die den Charakter auf wunderbare Weise vertiefen. Während ein Großteil des Films oft großartig und actionreich sein soll, sind es Momente wie dieser, die ihm eine konzentriertere Präsenz verleihen, aber vor allem ist es ein fantastischer Beweis dafür, wie Motion Capture eingesetzt werden kann, um etwas Unvergessliches zu schaffen.

7. Schlacht von Moria - (Gefährten)

Dieses ikonische Bild hat etwas wirklich Cooles, denn alle unsere Helden stehen bereit für die bevorstehende Welle hässlicher Bösewichte, darunter ein Höhlentroll. Dann sehen wir, wie die ganze Bruderschaft zusammen kämpft, wobei jede Schlacht schwer wiegt. Wenn die Schlacht beginnt, hört die Musik komplett auf und wir werden mit einer viel intimeren Schlacht verwöhnt als alles, was wir später zu sehen bekommen. Sicher, es gibt Kämpfe auf engstem Raum im weiteren Verlauf der Trilogie, aber nie so wie hier mit allen Charakteren zusammen. Ich finde auch, dass die Szene intim und gut inszeniert ist, ohne übertrieben zu wirken. Sicher, es gibt auch hier einige dieser Details, aber wir sehen keinen Legolas, der auf einem Schild oder einem Kofferraum Skateboard fährt. Klar, er springt dem Troll auf den Kopf, aber so übertrieben fühlt es sich sowieso nicht an.

6. Grey Havens - (Die Rückkehr des Königs)

Die gesamte Trilogie zusammenzubinden, war wahrscheinlich keine leichte Aufgabe für Peter Jackson. Viele haben kritisiert, dass sich die letzten Szenen des Films ein wenig wie übereinander getürmte Enden anfühlen, aber gleichzeitig werden wichtige Dinge behandelt. Es ist in jeder Hinsicht unglaublich emotional, wenn es an der Zeit ist, Abschied zu nehmen, nicht nur von Gandalf, sondern auch von Frodo, der ebenfalls in die Undying Lands aufbricht. Die Szene, in der das Schiff dem Licht entgegensegelt, könnte das perfekte Ende sein, aber ich verstehe auch, dass sie es mit Sams letzter Zeile buchgetreuer abrunden wollten. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Szenerie, gefüllt mit einem schillernden Spektakel, das jedes Mal Tränen hervorruft.

5. Rat von Elrond - (Die Gefährten)

Als Elrond verkündet, dass das Fellowship geschaffen wurde, ist es aus zwei Gründen das natürliche Herzstück des Films; Zum einen ist es offensichtlich, dass das Abenteuer für die ganze Bande dann "richtig" beginnt und zum anderen wechselt man hier die Disc, wenn man sich die Extended Version auf DVD ansieht. Für mich, der ich unzählige Marathons mit diesen Filmen hinter mir habe, hat es etwas fast Meditatives, hier eine natürliche Pause einzulegen, mir die Beine zu vertreten und mich auf alles vorzubereiten, was kommt. Aber abgesehen von all dem ist es in vielerlei Hinsicht eine klassische Szene. Die Wucht von Hugo Weavings Schauspiel ist das, was schon immer am meisten aufgefallen ist, aber dann haben wir natürlich "Man macht nicht einfach... " und ansonsten gutes Schauspiel von allen Beteiligten.

4. Das Auenland - (Die Gefährten)

Obwohl wir nicht viel Zeit in der Shire verbringen, ist es definitiv einer der Orte, die wir am meisten lieben gelernt haben. Das Szenenbild gehört wahrscheinlich zu den besten der gesamten Trilogie und obwohl wir zu Beginn des Films einen kleinen Blick auf die grünen Hügel werfen können, geht es erst richtig los, als der graue Zauberer auftaucht und der Shire sich richtig zur Geltung bringen kann. Die Szene, in der Frodo unter dem Baum sitzt, Gandalf summt und das berühmte Sprichwort: "Ein Zauberer kommt nie zu spät... " Es ist so gut, wie es nur geht, und es gibt zwei Dinge, die ich besonders hervorheben möchte. Eine davon ist natürlich die Musik von Howard Shore. Der Track namens "Bag End" ist so unglaublich gemütlich und obwohl die Musik in der Trilogie fantastisch und den Szenen angemessen ist, weiß ich nicht, ob irgendein Stück das, was wir sehen, besser begleitet als hier. Der zweite ist Ian McKellen. Ich würde behaupten, dass er in vielerlei Hinsicht der einzige Schauspieler ist, der von allen Charakteren, die es gibt, 100% für die Rolle gibt. Das ist jedoch eine ganz andere Diskussion und wir sagen einfach, dass Gandalfs Ankunft im Shire eines der besten Dinge ist, die die Filme zu bieten haben.

3. Die Brücke von Khazad-dûm - (Die Gefährten)

Abgesehen von der Tatsache, dass die Szene wahrscheinlich die am meisten zitierte Zeile der Trilogie enthält, gibt es so viel in dieser Szene, das unglaublich gut ist. Zunächst einmal war die vollständige Präsentation des Balrog ein unglaublich kraftvoller Moment in der pechschwarzen Dunkelheit. Dann ist da noch der fliegende Schuss des Fellowship, der über die Khazad-dûm-Brücke rennt, und dann haben wir den Balrog gegen den grauen Zauberer. Alles zu bombastischer Musik, die abrupt endet, wenn Gandalf dann in die Dunkelheit fällt und das Ganze in Melancholie mit einer darauf folgenden getönten Melodie umschlägt. Es gibt auch eine lustige Kuriosität, dass diese spezielle Zeile "Du sollst nicht bestehen" nicht im Buch vorkommt, aber dort wird das erste, was Gandalf sagt: "Du kannst nicht bestehen", einige Male wiederholt. Aber es ist eine nette kleine Abwechslung, die wirklich funktioniert.

2. Kreuzung des gefallenen Königs - (Die Gefährten)

Wie so oft, wenn es um Film geht, berühren mich vor allem die emotionalen Zeilen und Szenen. Und als Frodo ganz alleine geht, läuft ihm sein treuester Freund Sam hinterher und versinkt wie ein Stein im Wasser. Als er gerettet wird und sie beide in dem kleinen Boot sitzen, liefert Sean Astin eine blendende Leistung ab, die man glaubt, wenn er den Satz ausspricht: "Ich habe ein Versprechen gegeben, Mr. Frodo, ein Versprechen. Lass ihm nicht Samwise Gamgee. Und ich meine nicht auch, ich meine nicht zu sehr." Es sind Sam und Frodo zusammen und nirgendwo in all den Stunden leuchtet ihre Freundschaft füreinander heller als in diesem Moment. Es liegt noch ein langes Abenteuer vor uns. Sie sind noch lange nicht in der Nähe von Mordor, aber sie haben schon so viel durchgemacht. Und Frodo wird Sam auf eine Art und Weise brauchen, die er noch nicht kennt. Es ist also ein Glück, dass er an seiner Seite bleibt. Denn wir alle wissen, dass Sam der eigentliche Held dieser Geschichte ist.

1. Der Schwur von Elendil - (Die Rückkehr des Königs)

Normalerweise beurteile ich, welche Szene die beste ist, nach einem sehr einfachen Kriterium. Nämlich welchen Clip ich mir auf YouTube am meisten anschaue. Die Szene, in der Aragorn seine Krone bekommt und seinen Platz als König einnimmt, ist aus mehreren Gründen großartig. Eine Abrundung all der schrecklichen Dinge, die passiert sind, der Kuss, als er Arwen wiedersieht, und dass alle unsere Charaktere zusammen sind. Aber es ist das Ende, das es zur besten Szene der ganzen Trilogie macht. Als Aragorn mit Arwen an seiner Seite vor den vier Hobbits steht, die ihre Köpfe ehrfürchtig verneigen, spricht er die Worte: "Meine Freunde... Du verbeugst dich vor niemandem", und die inzwischen vertraute Musik scheint zu explodieren. Es ist eine Szene, die ebenso großartig wie schön ist, eine Szene, die zu Tränen rührt und mein absoluter Favorit aus drei der besten Filme der Welt ist.

Was sind Ihre Lieblingsmomente aus diesen Filmen?