Die 10 besten Spiele von Hideo Kojima

(10) Policenauts

Wir alle wissen, dass Hideo schon immer stark von Hollywood-Filmen beeinflusst war und dass Snake als Figur ohne John Carpenters Werke nie so ausgesehen oder funktioniert hätte, wie er es tut. In dem etwas vergessenen Spiel Policenauts von 1994 hatte sich Kojima sowohl von Blade Runner als auch von Stirb langsam beeinflussen lassen, als er das extrem filmische Pixelabenteuer Policenauts schrieb. Hier schlüpfen wir in die Rolle eines Polizisten, der nach fast 30 Jahren Kryoschlaf ins irdische Leben zurückkehrt und von einer Welt überrascht wird, die sich deutlich von der unterscheidet, die er einst verlassen hat. Das Drehbuch dieses Spiels ist nach wie vor brillant und die Dialoge gehören zu den besten, die Kojima je geschrieben hat.

(09) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Die Erwartungen an Kojima, als er Metal Gear Solid V: The Phantom Pain ankündigte, waren riesig. Die Prämisse einer größeren offenen Welt, die auf das reagiert, was man in einem Stealth-Spiel tut, klang zu schön, um wahr zu sein. Es stellte sich jedoch heraus, dass es bis zu einem gewissen Grad wahr war, und wir wurden mit einem spannenden Spionagethriller verwöhnt, in dem wir durch Afghanistan und an der Grenze zwischen Angola und Zaire reisten. Während das vierte die Serie chronologisch beendete, verbindet das fünfte die Geschichte mit dem allerersten Spiel der Serie und fungiert als Prequel, nur ohne diesen Namen zu tragen. Wir können verfolgen, wie Big Boss sein Söldnerimperium und seinen Ruf aufbaut. Dies geschieht mit einer interessanten Geschichte, wenn auch mit einer anderen Art, sie zu erzählen. Das gesamte Spiel ist nämlich in Missionen unterteilt, die wiederum als Episoden in einer TV-Serie mit Abspann fungieren. Das wurde schnell frustrierend, wenn man es nach jeder abgeschlossenen Mission anschaute. Trotzdem war die Story interessant und sowohl der Prolog Ground Zeroes als auch das Hauptspiel The Phantom Pain waren Top-Spiele in ihrem Genre. Wir bei Gamereactor waren der Meinung, dass es zwar nicht zu den besten Spielen von Kojima gehört, aber dennoch ein großartiges Beispiel für ein funktionierendes Stealth-Spiel in einer offenen Welt mit reaktionsschnellen und dynamischen Feinden ist.

(08) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Der Regen strömt in Strömen in den Hudson River und wir sehen einen Mann, der in einem Regenmantel langsam auf einer Brücke läuft. Der Mann beginnt zu rennen, wirft seinen Mantel ab und macht einen großen Sprung von der Brücke, begleitet von Harry Gregson-Williams' ikonischer Musik. Wieder einmal verwischten sich die Grenzen zwischen Film und Spielen mit der Fortsetzung eines der besten PlayStation-Spiele der Welt. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty war dank seines komplexen und postmodernen Erzählstils und Themen wie Informationskontrolle und künstliche Intelligenz seiner Zeit voraus. Das Spiel drehte sich um die Manipulation von Informationen, etwas, das in der heutigen digitalen Landschaft immer relevanter geworden ist. Kojima ging auch Risiken ein und spielte mit den Erwartungen der Spieler wie nie zuvor. Viele von uns fühlten sich betrogen, als das kurze Eröffnungskapitel von Solid Snake endete und der neue Hauptcharakter Raiden in den Mittelpunkt rückte. Er hatte lange blonde Haare und einen eher weiblichen Körpertyp, der einige Augenbrauen hochzog. Das Spiel entwickelte auch die Spielmechanik seines Vorgängers weiter, indem es einen First-Person-Modus einführte, in dem die gesamte Waffe eingerahmt wurde, die Stealth-Mechanik verfeinerte und eine neue Gegner-KI einführte, die Stealth und strategisches Spiel noch herausfordernder als zuvor machte. Die anfängliche Begeisterung, als Solid Snake zu spielen, erlosch jedoch für viele, als Raiden kein so fesselnder Protagonist war. Einige Missionen wurden auch als langsam und uninspiriert empfunden, wobei einige Bosskämpfe für etwas Frustration sorgten. Gleichzeitig sind die ambitionierte Story, das innovative Gameplay und die Themen des Spiels nicht zu übersehen, weshalb das Spiel mit einem starken achten Platz ausgezeichnet wird.

(07) Snatcher

Snatcher ist eines dieser Spiele, das nicht nur Kojimas Handschrift trägt, nein, es schreit wirklich nach seinem Namen - ein Destillat von allem, was der exzentrische Schöpfer zu lieben bekennt. Filmisches Storytelling, Noir-Vibes, Zukunftsängste und Spiele, die die Grenzen des Mediums erweitern. Es wurde 1988 veröffentlicht und ist seitdem vor allem durch seine Veröffentlichung auf der Sega-CD bekannt. Es ist ein Spiel, das seiner Zeit immer weit voraus war. Das Offensichtlichste, was einem auffällt, ist natürlich seine unverwechselbare visuelle Pracht - ein Juwel für seine Zeit, gegossen in eine Cyberpunk-Ästhetik. Neonschilder erhellen die Dunkelheit der Stadt, die von Schatten und kaltem Regen durchtränkt ist. Es ist unverschämt Blade Runner, aber auf Kojimas ganz eigene Art und Weise, und ja, seine feste Hand und sein klarer Blick scheinen auch hier, zu Beginn seiner Karriere, durch. Die Geschichte ist zu gleichen Teilen dystopischer Sci-Fi- und Noir-Detektiv, in dem man als amnesiekranke Agentin Gillian Seed Killerroboter oder "Snatchers" jagt. Eine charmante und sehr japanische Version von Jack Finneys Filmklassiker aus dem Jahr 1956, der mit Philip K. Dicks düsterer Zukunftsvision in den Mixer geworfen wird. Es ist so wunderbar Kojima. Rätselhaft, selbstreferenziell und mit einem Tonfall, der wild schwingt. Von unerwartetem Humor bis Ernsthaftigkeit. Und dann ist da natürlich noch die Klanglandschaft. Snatcher hat einen Soundtrack, der sich sowohl retro als auch zeitlos anfühlt. Elektronische Melodien, bedrohliches Bass-Grollen... alles mit einem leicht futuristischen Twist, der nie kitschig wirkt. Heute erinnern sich nicht mehr viele Menschen an das Spiel, das schließlich von Kojimas größeren und zeitgenössischeren Werken überschattet wurde. Aber für diejenigen, die seine Herkunft verstehen wollen - in Wirklichkeit ist Snatcher immer noch ein unverzichtbares Puzzleteil. Wenn möglich heute noch mehr Spaß. Kompromisslos Kojima und unverschämt persönlich, ein wahrer Kultklassiker.

(06) P.T.

Etwas mehr als 20 Minuten, das ist alles, was wir von Hideo Kojima und Guillermo Del Toros Interpretation von Silent Hill gesehen haben. Allerdings ist es für uns alle, die es geschafft haben, 20 wirklich fiese und stimmungsvolle Minuten zu spielen und ich denke, viele von uns mussten danach die Unterwäsche wechseln, nicht zuletzt nach dem ersten Treffen mit Lisa. Selten war der Puls so hoch, wie wenn wir um den schmalen Gang geschlichen sind und langsam aber sicher jeden noch so kleinen Winkel erkundet haben. Silent Hill wurde nach einem Konflikt zwischen Konami und Kojima abgesetzt, was dazu führte, dass P.T. komplett aus dem PlayStation Store entfernt wurde und anschließend nicht mehr zum Download zur Verfügung stand, obwohl es schon vorher gemacht worden war. So ist es heute sehr schwierig, fast unmöglich zu spielen. Natürlich trauern wir der Tatsache nach, dass wir dies nie in vollem Umfang erleben werden, aber wir erkennen auch an, dass P.T. aller Wahrscheinlichkeit nach das beste Horrorspiel ist, das nie veröffentlicht wurde.

(05) Death Stranding

Als Kojima beschloss, ein Spiel über einen Mann zu machen, der Dinge durch unwirtliche Landschaften transportiert, wurde es zu einer Art "Love it or hate it"-Camp. Es ist wirklich nicht so schwer zu verstehen. Death Stranding ist ein seltsames Spiel. Es ist ebenso prätentiös wie langsam. Es ist verrückt und seltsam in vielerlei Hinsicht, dass wir manchmal einfach anfangen mussten, zu akzeptieren, worauf wir uns einlassen. Der Versuch, dies über das grundlegende "R2/L2 halten, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren" hinaus zusammenzufassen, ist im Grunde unmöglich. Es gibt ein Argument, wenn es um Unterhaltung geht, dass "diejenigen, die es nicht mochten, diejenigen waren, die es nicht verstanden". In vielerlei Hinsicht ist es wahrscheinlich nicht möglich, alles zu verstehen, was Kojima dieses Mal erzählen wollte. Aber das macht eigentlich nicht viel aus. Der Inhalt kann genauso skurril sein, wie man möchte, wenn das Ganze funktioniert. Sams ständige Reisen (mit einem Baby als einzigem Begleiter) und die filmische Erzählung waren in vielerlei Hinsicht so unvergesslich. Denn auch wenn es ein Spiel ist, in dem man die meiste Zeit nur mit einer Geschichte dahinstapft, die seltsamer ist als das meiste, was wir bisher erlebt haben, war es auch faszinierend, einzigartig und ein unglaublicher Hauch frischer Luft unter allem, was wir bisher erlebt haben.

(04) Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Das letzte Mal, dass Hideo Kojima unter dem Konami-Banner Vollgas gab (er stieg während der Entwicklung von Metal Gear Solid V aus), war Snakes viertes Abenteuer, Guns of the Patriots für PlayStation 3 aus dem Jahr 2008. Nachdem er die beiden vorherigen Teile der Serie auf Sonys zweite Konsole gebracht hatte, nutzte Kojima die Leistung der neuen Plattform und des Bluray-Formats nicht, um das Gameplay zu erneuern, sondern um endlich das zu tun, was er schon immer tun wollte - nämlich semi-interaktiven Film. Guns of the Patriots mag sich bei seiner Veröffentlichung unausgegoren angefühlt haben, aber auch heute noch ist die Darstellung des vorzeitig gealterten Snake ein Meisterwerk kompromissloser Erzählkunst, das es schafft, fast alles zwischen Himmel und Erde einzuweben. Zwischen Zwischensequenzen von 50 Minuten (höchstens mehr als 70 Minuten am Stück) gibt es Verschwörungstheorien, Gesellschaftskritik, rauchende Affen, tiefgründige Charakterporträts und Durchfall-Soldaten. Manche sagen, Kojima sei hier mit Guns of the Patriots mit seiner ungezügelten Vision zu weit gegangen, aber das ist auch der zweifellos größte Vorteil des Spiels.

(03) Death Stranding 2: On the Beach

Fortsetzungen von Spielen sind zum Glück nicht ganz so wie in der Welt des Films. Im Gegenteil, wir erwarten fast immer, dass sie noch fantastischer und grandioser sind als ihr Vorgänger. Es dauerte fünfeinhalb Jahre, bis wir endlich eine Fortsetzung von Sams Abenteuern bekamen. In dieser Zeit gelang es Kojima Productions, etwas zu entwickeln, das noch ausgefeilter, stilvoller und straffer war als das letzte. Wir wurden mit vielen Dingen verwöhnt, die uns etwas von der Frustration genommen haben, die einige vielleicht mit dem Vorgänger erlebt haben. Wir haben auch etwas bekommen, das man nur als eines der schönsten bezeichnen kann, was man derzeit auf einer Konsole erleben kann. Umgebungen, die atemberaubende Ausblicke bieten und in denen Wetter und Naturkatastrophen zu einem Element wurden, dem mehr Raum gegeben wurde. Auch Sams lange Reisen boten weit mehr Möglichkeiten und mehr Abwechslung als beim letzten Mal. Wie erwartet war die Geschichte in vielerlei Hinsicht mindestens so prätentiös und verrückt wie beim letzten Mal. Aber es bot auch mehr Erklärungen, mehr Momente, die die Geschichte als Ganzes zusammenhielten. Wir bekamen wiederkehrende Charaktere und dann großartige neue in einer Geschichte, in der Kojima immer wieder zwischen Genie und Wahnsinn balancierte, und zwar auf eine Art und Weise, die unglaublich unvergesslich wurde. Alles in allem haben wir eine würdige und absolut brillante Fortsetzung bekommen, die trotz vieler Gemeinsamkeiten mit dem ersten Spiel immer noch völlig einzigartig ist.

(02) Metal Gear Solid

Vom ersten Bild an wird der Ton im Null-Grad-Wasser rund um Shadow Moses Island gesetzt - das ist anders als alles, was wir bisher erlebt haben. Der Ehrgeiz wird auf die Spitze getrieben, da die Grenzen zwischen Spiel und Film verschwimmen und Hideo Kojima uns und die internationale PlayStation-Szene in einem der einflussreichsten Spiele aller Zeiten heimlich im Sturm erobert. Die vierte Wand wird durch Codec-Frequenzen, die auf dem Cover des Spiels geschrieben sind, eingerissen und Psycho Mantis manipuliert unsere physische Realität. Die isometrische 3D-Perspektive enthüllte versteckte Laserstrahlen mit einer Zigarette im Mund, die exklusiv in der Spiel-Engine großartig wiedergegeben wurden und uns abwechselnd durch glaubwürdige Sprachausgabe und eine verdrehte Charaktergalerie umhauten. Das Jahr 1998 prägte eine ganze Generation und brachte die Spieleserie nicht nur auf die Weltkarte - es zementierte Hideo Kojima als einen der angesehensten und einflussreichsten Spieleentwickler aller Zeiten. Der solide "David Hayter" Snake hat den Pfadfinder Sam Fisher auf das Töpfchen gelegt, bevor er geboren wurde, und wir ehren ihn mit einem wohlverdienten zweiten Platz.

K O J I M A'S BESTES SPIEL:

(01) Metal Gear Solid 3: Snake Eater

So sehr wir das allererste Metal Gear Solid-Spiel mit seinem polygonreichen PlayStation-Charme, seiner Spionagemystik, seiner bizarren Komödie und seinem eigenartigen Ton lieben, so ist es doch Snake Eater, das den ersten Platz auf dieser Liste von Kojima-Sans besten Werken einnimmt. Das liegt daran, dass sein patentiertes Originalrezept dafür, wie gute Spionage-Action gemacht werden sollte, zur Geltung kam, als er und das Konami-Team hinter Snake Eater das Band bis in die 70er Jahre zurückverfolgten. Solid Snakes Vater Big Boss und sein Kampf gegen russische Terroristen da draußen im Dschungel sind eines der bemerkenswertesten Spielerlebnisse, die jemals angeboten wurden, und jetzt, da wir bald die aufwendige neue Version erleben werden dieses Meisterwerks hoffen wir natürlich aufrichtig, dass Konami dem Schlangenfresser gerecht geworden ist.