Die 10 besten Nintendo Switch-Spiele

(10) Pikmin 4

Nintendos eigene Sweetheart-Version von Command & Conquer hat etwas ganz Besonderes, und wir haben kein Problem damit, das vierte Spiel für Switch als das beste von allen zu bezeichnen. Oft fängt es damit an, dass wir nur einen Moment spielen, nur um sechs Stunden später festzustellen, dass der ganze Tag vorbei ist. Das audiovisuelle Design ist hier absolut phänomenal, ebenso wie die Spielmechanik, die im Laufe der Jahre verfeinert und verbessert wurde. Wir lieben Pikmin 4 einfach.

(09) Metroid-Schrecken

Es ist immer schön, unseren lieben Kopfgeldjäger Samus Aran wiederzusehen und Metroid Dread war da sicherlich keine Ausnahme. Genau wie schon beim Vorgänger Metroid Fusion, der schon so alt ist, dass er für den Gameboy Advance veröffentlicht wurde, wurden wir mit absolut genialen Abenteuern verwöhnt. Es hat jedoch unbestreitbar seine Zeit gebraucht und zu Beginn der Entwicklung sollte es für den Nintendo DS veröffentlicht werden, aber das war nicht der Fall. 19 Jahre später hatten wir das Endergebnis und die meisten Dinge wurden hier wirklich richtig gemacht, alles von den feinen Metroidvania-Elementen bis hin zu den schönen Spielmechaniken. Als ob das noch nicht genug wäre, wurden wir auch noch mit fantastischen Bosskämpfen und süßer Musik verwöhnt, in denen Kenji Yamamoto offensichtlich involviert war, wie schon so oft zuvor in der Serie. Wir können nur zu dem Schluss kommen, dass es sich gelohnt hat, 19 Jahre darauf zu warten und hoffen, dass die Fortsetzung nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Metroid Dread war eines der besten Spiele des Jahres 2021 und wenn wir jetzt Nintendo Switch vor der bevorstehenden Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 zusammenfassen, können wir Samus' neuestes Abenteuer nur als eines der zehn besten Spiele für die Konsole aller Zeiten bezeichnen.

(08) Super Mario Odyssey

Wir mochten Super Mario Odyssey, als es im November 2017 veröffentlicht wurde. Acht Jahre sind fast vergangen, aber es fühlt sich immer noch an, als wäre es gestern gewesen, dass wir Cappy zum ersten Mal getroffen haben und ihn und den heimlichen Pfeifenreiniger (wie Petter Mario in seiner Rezension nannte) auf einem so klassischen, gemütlichen Nintendo-Abenteuer begleitet haben. Die Steuerung war genau richtig, das Design war ultra-niedlich, die Ästhetik variierte und das Spiel war charmant, was so etwas wie ein Markenzeichen ist, wenn Nintendo richtige Mario-Titel macht. Die Welten waren voller kleiner Easter Eggs und man konnte viele lange Stunden damit verbringen, Sternen nachzujagen und mit Minispielen herumzuspielen, sowie gegen die vielen Bosse des Spiels zu kämpfen. Der Dinosaurier, auf dem du auf einer der frühen Welten des Spiels reiten darfst, ist einer dieser Spielmomente, die wir nicht vergessen. Genauso wenig wie ein erneuter Besuch des Pilzkönigreichs und all die Wechsel zwischen 2D und 3D - aber als wir am Ende des Spiels in die Rolle von Bowser selbst schlüpfen durften, wurde uns klar, dass dies ein besonderes Abenteuer war. Wir sind dankbar für Odyssey und hoffen, dass Nintendo etwas mit dem gleichen Herzen abliefert, wenn die Zeit für einen Mario-Titel auf Switch 2 gekommen ist.

(07) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Es kommt nicht oft vor, dass Nintendo auf ein Zelda-Abenteuer etwas folgen lässt, das ziemlich ähnlich aussieht. Das letzte Mal war dies bei den Nintendo 64-Abenteuern "Ocarina of Time" und "Majora's Mask" der Fall. Viele würden argumentieren, dass der Sprung zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom nicht groß war. Das, zusammen mit der Neuheit von Breath of the Wild, als Hyrule zu einer komplett offenen Welt wurde, ist es, was Tears of the Kingdom vielleicht ein wenig zu vertraut macht. Aber Nintendo hat auch so ziemlich jeden Aspekt zwischen den beiden Spielen optimiert. Hyrule war nicht gerade größer in Bezug auf die Landmasse oder besonders anders auf dem Boden. Aber es gab auch Inseln im Himmel und einen Untergrund zu erkunden. Außerdem unterschieden sich Links Fähigkeiten stark von denen im Vorgänger. Jetzt hatte man die Möglichkeit, Objekte aneinander zu befestigen, so dass man mit ein wenig Kreativität nur das erschaffen konnte, was die eigene Vorstellungskraft zuließ. Damit ließen sich die Tempel des Spiels nun auf noch vielfältigere Weise lösen und bildeten die Grundlage für viele der besten Rätsel des Spiels. Mit zwei absolut phänomenalen Zelda-Spielen für die Nintendo Switch konnten sich alle Liebhaber dieser Serie in diesen Jahren mit der Konsole auf viel freuen. Natürlich spricht es Bände über Nintendos Standards, uns zwei Abenteuer in der gleichen Serie anbieten zu können, die auf unserer Top-Liste der besten Titel der Konsole landen (Spoiler).

(06) Fire Emblem: Drei Häuser

Fire Emblem als Franchise hat Wurzeln, die bis in die 90er Jahre und Nintendos allererste Konsolen zurückreichen. Erst mit der Ankunft der Switch wurde die Serie mit der Veröffentlichung von Fire Emblem: Three Houses zu einem echten Verkaufserfolg. Das taktische Fundament der vorherigen Titel war noch intakt, aber Entwickler Intelligent System legte einen erweiterten Fokus auf die Charaktere, Beziehungen und Aktivitäten, die vor und nach jeder Schlacht stattfanden. Es war eine natürliche Weiterentwicklung der Rollenspiel-Elemente, und wir in der Redaktion stimmten schnell in den Chor des Lobes ein, als es um das Jahr 2019 ging. Three Houses bot nicht nur erstklassige Qualität, sondern untermauerte diese auch mit einer Fülle von hochwertigen Inhalten, die uns Hunderte von Stunden lang beschäftigten, mit neuen Charakteren und Geschichten, die uns immer wieder zurückkommen ließen. Fire Emblem hat eine lange und noble Geschichte, aber die Serie war noch nie besser als mit der Veröffentlichung von Three Houses.

(05) Animal Crossing: Neue Horizonte

Es war eine chaotische Welt und die Pandemie war am schlimmsten. In diesem Moment stiegen wir auf einer einsamen Insel von einem Boot, bereit, ein neues Leben zu beginnen. Wir bauten ein Haus, fischten bei Sonnenuntergang, legten unseren eigenen Garten an und knüpften Kontakte mit Freunden - sowohl real als auch digital. Es mag wie ein Traum klingen, aber Animal Crossing: New Horizons war sehr real und macht gefährlich süchtig. Es ist das Spiel, das uns alle zu Innenarchitekten, Gärtnern und Schuldsklaven des zwielichtigen Waschbären Tom Nook gemacht hat, der trotz seines freundlichen Auftretens das effizienteste kapitalistische Experiment der Welt durchführte. Wir begannen mit einem Zelt und hatten bald eine dreistöckige Villa, eine astronomische Schuld und die Besessenheit, die richtige Tapete für das Wohnzimmer zu finden. New Horizons war und ist mehr als nur ein charmanter Lebenssimulator. Es ist ein Ort, an dem wir uns entspannen und einfach das tun konnten, was uns Spaß machte, während eine ganze Welt zu unseren Bedingungen wuchs. Als eine Art Glücksblase, die jeden Tag neue Überraschungen bot, von besonderen Besuchern bis hin zu saisonalen Events, hatte das Spiel eine magische Fähigkeit, selbst den stressigsten Tag ein wenig leichter zu machen. Animal Crossing: New Horizons ist das Spiel, das als digitaler Urlaub fungiert, wenn wir es am meisten brauchen. Und mal ehrlich, wer kann da schon nein sagen?

(04) Monster Hunter Rise

Den monumentalen Erfolg von Monster Hunter World abzulösen, war für Capcom im Jahr 2021 keine leichte Aufgabe, und es wurde auch nicht einfacher, wenn man bedenkt, dass die Nintendo Switch im Vergleich zur PlayStation 4 und Xbox One schlechter abschneidet. Sobald sich der Rauch jedoch verzogen hatte, sollte Monster Hunter Rise als eines der absoluten Highlights der Serie in die Geschichte eingehen, und mit einem neuen Fokus auf Portabilität wurde der Titel schnell zu einem Favoriten für viele von uns hier in der Redaktion. Die Möglichkeit, sich auf die Suche nach einem aggressiven Diablos oder einem feuerspeienden Rathalos zu machen, hat nie aufgehört, zu unterhalten, und mit neuen Monstern wie dem anmutigen Mizutsune und dem majestätischen Magnamalo hat der Entwickler dem bereits herausragenden Ensemble von Bestien, die die Serie seit 2004 veredelt haben, ein noch brillanteres Design hinzugefügt. Capcom setzte diesen Weg dann mit der Veröffentlichung der Erweiterung Sunbreak im Jahr 2022 fort, und mit noch mehr Monstern, die es zu töten galt, und Umgebungen, die es zu erkunden galt, entwickelte sich Monster Hunter Rise von einem der besten Spiele der Serie zu einem der besten Switch-Spiele, und zwar in allen Kategorien.

(03) The Legend of Zelda: Breath of the Wild

So fing es für Nintendo Switch an. Und endete für die Wii U. Der große Abschied von einer Nintendo-Konsole wurde zum Flaggschiff für die neue. Und was für ein Flaggschiff es war. Die Sequenz, in der Link auf das große Plateau hinausläuft und wir Hyrule zu seinen Füßen liegen sehen, ist bis heute ein absolut magischer Moment. Dann begann eines der umfangreichsten Abenteuer. Nintendo hatte so viel zu entdecken, aber das Beste war, dass es ein Abenteuer war, durch das man sich durchspielen konnte. Jeder schlug einen anderen Weg zum nächsten Ziel ein, die Tempel des Spiels konnten auf unterschiedliche kreative Weise gelöst werden, und obwohl es in vielerlei Hinsicht von der traditionellen Zelda-Formel abwich, schätzten viele von uns alle möglichen Elemente, die das Spiel uns vorgestellt hat. Es gibt nur wenige Abenteuer, in denen eine offene Welt ein Spielplatz wie dieses ist, und es gibt nur wenige Spiele, die diesen Spielplatz so unterhaltsam gemacht haben. Sicher, nicht jeder war ganz glücklich darüber, dass Waffen kaputt gingen, und, um ein wenig kritisch zu sein, selbst Nintendos neue Konsole hatte zeitweise Schwierigkeiten, ein stabiles Image-Update aufrechtzuerhalten. Allerdings stellten nur wenige die Freude an dem Spiel in Frage und es war auch mit Abstand das meistverkaufte Spiel der Serie. Wenn es um Rezensionen und Bewertungen geht, ist es wirklich nur Links erstes Abenteuer für das Nintendo 64, das als unvoreingenommener gefeiert wird. Genauso wie es ein unsterblicher Klassiker ist, wird The Legend Zelda: Breath of the Wild definitiv mit der Zeit eins werden.

(02) Mario Kart 8: Deluxe

Jahr für Jahr, Jahr für Jahr ist Mario Kart 8 Deluxe unser meistgespielter Switch-Titel, was ziemlich bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass er im Grunde vor elf Jahren für die Wii U veröffentlicht wurde. Die phänomenale Switch-Version Mario Kart 8 Deluxe ist, kurz gesagt, der Gast, der zuerst auftaucht, den meisten Spaß von allen hat und sich immer noch weigert, nach Hause zu gehen - und tatsächlich ist es im Laufe der Zeit immer besser geworden, dank einiger absolut hervorragender DLCs, die die Auswahl an Strecken verdoppelt haben. Mit seiner gestochen scharfen Steuerung, dem überragenden Streckenlayout und einer Auswahl an Treibern, die von Mario bis hin zu einem Wiggler reichen, ist dies nichts weniger als konzentriertes Spielvergnügen. Kein anderes Spiel schafft es, uns gleichzeitig zum Jubeln und Frustrieren zum Schreien zu bringen. In der einen Sekunde führst du einen perfekten Schleuderflug durch eine entzückende Rainbow Road-Interpretation, in der nächsten bekommst du eine blaue Muschel in deinen Rücken und siehst, wie dein Leben vor deinen Augen aufblitzt. Die Tatsache, dass Mario Kart 8 Deluxe auch von jedem gespielt werden kann - von der Oma, dem kleinen Geschwisterkind, dem Profi-Gamer oder dem Freund, der "Spiele nicht wirklich mag" - macht es zum ultimativen Party-Starter. Füge großartige Online-Unterstützung, den Kampfmodus und einen wirklich schwungvollen Soundtrack hinzu, und du hast ein Spiel, bei dem es unmöglich ist, sich zu langweilen.

DAS ALLERBESTE SWITCH-SPIEL:

(01) Super Smash Bros: Ultimativ

Es gibt nur extrem wenige Spiele, die Super Smash Bros Ultimate in Bezug auf den reinen Spielspaß nahe kommen, und wir sprechen über die gesamte Spielewelt, nicht nur über die Switch. Dies ist nicht nur das umfassendste und reichhaltigste Kampfspiel, das je gemacht wurde, sondern auch eine Liebeserklärung an die Spielegeschichte. Mit über 80 spielbaren Charakteren, einem Soundtrack mit Hunderten von kultigen Songs und einer riesigen Anzahl von Levels, die auf beliebten Nintendo-Welten und Spielmodi basieren, ist Ultimate eine Plattform für etwas, das man nur als endlose Unterhaltung bezeichnen kann. Egal, ob du alleine spielen und dir deinen Weg durch den ehrgeizigen World of Light-Modus bahnen oder Freunde zu chaotischen Kämpfen auf der Couch versammeln möchtest, Super Smash Bros Ultimate liefert jedes Mal ab. Die Tatsache, dass es Nintendo ist, der das Spiel veröffentlicht, zeigt sich in der Tatsache, dass die Balance zwischen Zugänglichkeit und Tiefe es Anfängern und Veteranen gleichermaßen ermöglicht, das Maskottchen-Chaos zu ihren eigenen Bedingungen zu genießen. Kombiniert man dies mit einem Netcode, der im Laufe der Zeit immer besser wurde, konkurrenzloser DLC-Unterstützung, einer Community, die immer noch wächst, und Kernmechaniken, die seit über 20 Jahren verfeinert wurden, hat man einen Gewinner und einen zeitlosen Klassiker, von dem wir uns ehrlich gesagt nur schwer vorstellen können, dass er jemals übertroffen wird.