Die 10 besten Nintendo-Konsolen (und Wii U)

11. Wii U

Wie ihr wisst, wurde die Virtual Boy nie in Europa veröffentlicht und kann daher nicht in diese Liste aufgenommen werden, aber von den Geräten, die es hierher geschafft haben, ist die Wii U wohl das am wenigsten erfolgreiche von Nintendo. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass wir mit etwas so Einfachem wie dem Namen und dem Design beginnen, das viele glauben ließ, dass es sich nur um ein Wii-Upgrade und nicht um ein neues Format handelte. Trotz innovativem Design und einigen denkwürdigen Titeln hat die Wii U auch einige große Probleme, die sie daran hinderten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Der prominenteste davon ist der Display-Gamepad-Controller, der von Spieleentwicklern oder Spielern selbst nicht geschätzt zu werden schien. Obwohl es neue Spielmöglichkeiten bot, fühlte es sich oft wie eine Lösung für ein Problem an, das es nicht gab, und es verlor seinen Zweck, wenn es nicht angemessen unterstützt wurde. Die geringen Verkäufe und der unterschiedliche Ansatz führten zu einem begrenzten Support durch Dritte, und der Großteil des Gerätes war alter Müll, der aus anderen Formaten konvertiert wurde. Dies war übrigens das zweite Mal, dass Nintendo das Messer an der Kehle hatte, und unter Druck lieferte das Unternehmen immer noch einige denkwürdige Klassiker ab, nicht zuletzt The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario 3D World und Mario Kart 8. Trotz einiger großartiger Exklusivtitel und interessanter Ideen litt die Wii U stark unter gravierenden Marketingfehlern, schlechtem Support von Drittanbietern, begrenzten technischen Möglichkeiten sowie einem zu wenig genutzten Gimmick. Damit ist es Nobos schlechteste Konsole aller Zeiten.

10. Game Boy Vormarsch

Im Jahr 2001 brachte Nintendo den Nachfolger des Game Boy auf den Markt, der über eine viel leistungsstärkere ARM7-CPU und einenSharp hintergrundbeleuchteten Farbbildschirm verfügte. Es war zu 100% abwärtskompatibel mit allem, was für die Game Boy veröffentlicht worden war, und es wurde in einer dunkelvioletten Kunststofffarbe eingeführt, die später die Standardfarbe für den Gamecube werden sollte. Mit seinem 32-Bit-Prozessor und dank Spielen wie Metroid: Zero Mission und Final Fantasy Tactics Advance schaffte es er, sich fast so gut durchzusetzen wie das Original und verkaufte sich weltweit erstaunliche 81,5 Millionen Mal.

9. Nintendo Wii

Die Wii ist zweifellos ein sehr revolutionärer Teil der Spielegeschichte und hat das Kunststück vollbracht, Menschen, die noch nie Spiele gespielt hatten, dazu zu bringen, eine Konsole in die Hand zu nehmen. Mit seinem innovativen, bewegungsdynamischen Steuerungssystem und seiner massiven Marktdurchdringung hat es die Art und Weise, wie wir spielen, verändert, aber nicht immer zum Besseren. Die größte Stärke der Wii lag in ihrer Zugänglichkeit und Innovation. Mit einfacher Bewegungsempfindlichkeit konnten Spieler jeden Alters Titel wie Wii Sports, Wii Fit und Mario Kart Wii genießen, was das Gerät zu einem sozialen Erfolg und zu einem festen Bestandteil in Wohnzimmern auf der ganzen Welt machte - was dazu führte, dass es zu Nintendos bisher größtem Erfolg bei Heimkonsolen wurde. Trotz ihres familienfreundlichen Rufs bot die Wii einige großartige Spiele, von denen Super Mario Galaxy das beste Beispiel ist, aber auch The Legend of Zelda: Twilight Princess und Skyward Sword eine Erwähnung verdienen. Darüber hinaus bot die Wii eine hervorragende Abwärtskompatibilität mit Gamecube-Spielen sowie Virtual Console, wo klassischen Titeln neues Leben eingehaucht wurde. Aber Wii-Spiele litten oft unter einer wirklich schlechten Spielsteuerung, bei der einfache Tastendrücke durch Lösungen wie das Schütteln des Controllers und dergleichen ersetzt wurden, was fast ausschließlich zur Verschlechterung beitrug. Zudem war die Leistung schwach und es fehlte der HDMI-Anschluss, was dennoch als echte Minuspunkte erwähnt werden muss. Heute erinnern wir uns an die Wii eher dafür, wie mutig, innovativ und beliebt sie war, als für ihre Spiele, und im Nachhinein muss sie aus der Sicht eines Spielers als eines der schwächsten Geräte von Nintendo angesehen werden.

8. Nintendo 3DS

Nach der Veröffentlichung innovativer Hardware wie dem Nintendo DS und der Wii legten sie auf dem Höhepunkt des 3D-Kinos mit der Ankündigung des Nintendo 3DS wieder voll durch. Mit ihrer bahnbrechenden 3D-Technologie – die ohne spezielle 3D-Brille auskam – war die Konsole bei ihrer Veröffentlichung im Jahr 2011 eine technologische Errungenschaft und die mediale Aufmerksamkeit war riesig. Das 3D-Feature war nicht nur ein Gimmick, sondern wurde geschickt in mehrere Spiele integriert, um eine zusätzliche visuelle Dimension hinzuzufügen und Nintendo etwas Einzigartiges zu bieten. Leider war die 3D-Funktionalität jedoch von der Sorte "okay als toll", so dass viele Leute die Funktion einfach abschalteten, was auch Batterien verbrauchte, und an einem Punkt war der 3DS nur noch ein DS mit etwas besserer Leistung. Aber Nintendo lieferte wie gewohnt an der Gaming-Front mit Blockbustern wie The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Super Mario 3D Land, Fire Emblem: Awakening und Pokémon X/Y - um nur einige zu nennen. Ein weiterer Vorteil war die Abwärtskompatibilität mit DS-Spielen, die den Leuten von Anfang an eine schöne Auswahl an Spielen bot. Darüber hinaus boten Street Pass und Spot Pass einen schönen sozialen Aspekt. Unwissentlich andere Spieler an Flughäfen oder in Restaurants zu treffen und Daten auszutauschen, war etwas, das das Erlebnis bereicherte. Aber am Ende war der 3DS unnötig teuer wegen des 3D-Elements, das die Leute ausgeschaltet haben, und die Leistung war immer noch nicht sehr beeindruckend, und im Nintendo-Kontext geht sie nicht ganz so weit.

7. Gamecube

Es gibt zwei Geschichten über den Gamecube. Einer ist, dass es die erste traditionelle Nintendo-Spielekonsole war, die floppte, aber der andere ist viel heller. Nichts kann die Tatsache ändern, dass der Cube (wie er im Volksmund oft genannt wurde) eine beeindruckende Spielebibliothek, den ergonomischsten Controller der Geschichte und eine technische Leistung bot, die sowohl die Dreamcast als auch die PlayStation 2 übertraf. Der Gamecube hat zwar nicht ganz die gleiche Menge an zeitlosen Klassikern wie Nintendos Top-Konsolen, aber er verfügt über Symbole wie The Legend of Zelda: The Wind Waker, die Metroid Prime Spiele und Super Smash Bros Melee - Titel, die immer noch als einige der besten ihrer jeweiligen Serie gelten. Der Gamecube hatte auch eine beeindruckende Auswahl an Klassikern von Drittanbietern, hauptsächlich von Capcom und Sega, was zu Resident Evil 4 und Super Monkey Ball, aber auch Kultklassikern wie Eternal Darkness und Paper Mario: The Thousand-Year Door führte. Trotz fehlender DVD-Unterstützung und begrenzter Online-Unterstützung bot der Gamecube ein großartiges Spielerlebnis, und viele Titel sind mit großer Würde gealtert. In vielerlei Hinsicht ist dies die letzte traditionelle Spielkonsole von Nintendo, und ihre starke Spielauswahl, ihr innovativer Controller und ihre technischen Fähigkeiten machen sie mehr als würdig, einen Platz in den sieben besten Konsolen von Nintendo einzunehmen.

6. Nintendo DS

Man vergisst leicht, dass das Game Boy Advance im Jahr 2001 veröffentlicht wurde, aber 2004 war es Zeit für seinen Nachfolger, den Nintendo DS. Es wurde wahrscheinlich zumindest teilweise als Reaktion auf die PSP und möglicherweise Smartphones auf den Markt gebracht, und mit seinem Dual-Screen, von denen einer ein Touchscreen war, ebnete es den Weg für eine völlig neue Art von Gameplay, die die Verwendung sowohl von Touch-Gesten als auch von traditionellen Tasten ermöglichte. Dies führte zu einer Vielzahl einzigartiger und unvergesslicher Erlebnisse, die es sonst nirgendwo gab. Eine der größten Stärken des Nintendo DS war seine konkurrenzlose Auswahl an Spielen, die sowohl klassische Nintendo-Titel als auch neue Franchises umfasste, oft mit einem frischen Ansatz. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, Mario Kart DS und New Super Mario Bros. wurden schnell zu Favoriten, während Animal Crossing: Wild World und Pokémon Diamond/Pearl dazu beitrugen, Taschenmonster beliebter denn je zu machen. Darüber hinaus gab es richtig innovative Phänomene wie Brain Training und Nintendogs sowie verrückte Projekte wie Osu! Tatakae! Ouendan (Elite Beat Agents im Westen), die dazu führten, dass der Nintendo DS ein ganz neues Publikum fand. Der DS hat es geschafft, Gelegenheits- und Hardcore-Gamer zu vereinen, indem er eine Vielzahl von Erlebnissen für jeden Geschmack und jedes Alter bietet, was ihn zum zweitmeistverkauften Gerät aller Zeiten macht. Aus gutem Grund.

5. Nintendo 64

Die Nintendo 64 war die erste Konsole, die Nintendo mit dem Messer an der Kehle herausbrachte, nachdem Sony beschlossen hatte, mit der PlayStation weiterzumachen (die ursprünglich ein Super Nintendo Zubehör war), und sie hatten sich mit Silicon Graphics zusammengetan, um wirklich einige außergewöhnliche Grafiken zu bieten. Mit bahnbrechender 3D-Grafik, innovativer Handsteuerung und einer großartigen Spielebibliothek schaffte es Nintendo, 33 Millionen Einheiten zu verkaufen, obwohl die Spiele deutlich teurer waren als die für die PlayStation und Saturn und obwohl die Cartridges nur einen Bruchteil des Inhalts der CDs der Konkurrenz enthielten. Zeitlose Klassiker wie Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time schrieben die Regeln für die Funktionsweise von Plattform- und Abenteuerspielen völlig neu in 3D, während Goldeneye 007 Ego-Shooter für Konsolen revolutionierte. Natürlich müssen wir auch erwähnen, dass mit dem Nintendo 64 der mittlerweile standardisierte Analogstick eingeführt wurde, sowie der Rumble Pak, der die Art und Weise, wie wir Spiele steuern und erleben, verändert hat. Mit vier standardmäßigen Controller-Anschlüssen wurde die Konsole zum Synonym für lokalen Multiplayer, mit Klassikern wie Mario Kart 64, Super Smash Bros. und Mario Party für unvergessliche Spieleabende. Das Nintendo 64 war einfach ein Pionier, der seinen Platz als fünftbeste unter den Nintendo-Konsolen verdient.

4. Der Game Boy

Im Rückblick, 35 Jahre später, ist es leicht, darüber zu schnauben, dass Nintendos erste tragbare Spielekonsole "nur" einen winzigen 2,5-Sharp Zoll-Bildschirm hatte, der ebenfalls nur Schwarz-Weiß-Grafiken anzeigte. Dies war jedoch von Nintendo extrem gut durchdacht und führte dazu, dass man auf seinem Game Boy bis zu viermal länger spielen konnte als auf Konkurrenzgeräten, was für den Verkauf entscheidend war, da z.B. die Atari Lynx und Sega Game Gear Batterien aufsaugten, als gäbe es kein Morgen. Der Game Boy wäre jedoch nie so groß geworden, wenn es nicht Tetris gegeben hätte, den vielleicht klügsten Launch-Titel, der am besten zu dem Format passte, in dem er eingeführt wurde. Ohne das Nintendo Game Boy hätten wir wahrscheinlich nie ein Nintendo Switch und höchstwahrscheinlich auch keine PSP oder PS Vita gehabt. Danke Game Boy, wir lieben dich.

3. Super Nintendo

Nach der harten Konkurrenz und dem Vorsprung, den Sega mit dem Mega Drive verschaffte, lieferte Nintendo schließlich den Super Nintendo ab und trug damit wesentlich dazu bei, das zu definieren, was wir heute noch als Goldstandard für 2D-Spiele ansehen. Das Super Nintendo hat alles, was das NES großartig gemacht hat, weiter verfeinert, nicht zuletzt den Controller. Mit seinen ikonischen Schultertasten und der perfekten Tastenanordnung wurde der Super Nintendo Controller zum Vorbild für alle zukünftigen Konsolen. Und auch die Spiele glänzten. Die Grafik war farbenfroher, die Musik war magisch und die Mode 7 -Technologie lieferte beeindruckende Pseudo-3D-Effekte. Zeitlose Meisterwerke wie Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Super Probotector, Final Fantasy VI und Street Fighter II sind da, Spiele, die immer noch als einige der besten aller Zeiten gelten. Wir möchten auch dem Super FX -Chip Tribut zollen, der fortschrittliche Grafiken in Titeln wie Star Fox und Yoshi's Island ermöglicht hat. Darüber hinaus sind die Spiele in Würde gealtert und ihr Vermächtnis lebt durch kontinuierliche Neuveröffentlichungen und moderne Fortsetzungen weiter. Die Super Nintendo ist nicht nur eine der besten Konsolen von Nintendo, sondern unabhängig vom Hersteller eine der besten aller Zeiten.

2. Nintendo Switch

Die Wii U war ein Verkaufsflop, zumindest in Bezug auf Nintendos eigene Erwartungen, ihre Verkaufshistorie im Allgemeinen und im Vergleich zu ihrem Vorgänger, der Wii, die erstaunliche 101 Millionen Mal verkauft wurde. Glücklicherweise rächte sich der japanische Gaming-Gigant und startete mit seiner nächsten Konsole, der Switch, die sich bis heute weltweit über 150 Millionen Mal verkauft hat, einen Little Mac -ähnlichen Amoklauf. Von ihrer Markteinführung mit Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild bis hin zu Jahren brillanter Familienunterhaltung und Titeln wie Mario Kart 8: Deluxe und Super Smash Bros. Ultimate hat diese clevere kleine Konsole die innersten Spielbedürfnisse von Erwachsenen erfüllt und bietet auch den ganz Kleinen großartige Unterhaltung.

1. NES

Die Wahl der besten Konsole von Nintendo ist angesichts der unglaublichen Geschichte des Unternehmens keine leichte Aufgabe. Sie haben im Laufe der Jahre viele großartige Geräte auf den Markt gebracht, aber am Ende kann man das NES nicht schlagen. Es war die Konsole, die die Spieleindustrie nach dem Crash von 1983 rettete und den Standard dafür setzte, wie Videospiele entwickelt und erlebt werden sollten. Hier wurden einige der kultigsten Serien von Nintendo geboren und halfen dabei, ganze Genres zu etablieren, wobei Super Mario Bros. das Jump'n'Run-Genre definierte, The Legend of Zelda die Erkundung der offenen Welt einführte und Metroid ein Gefühl von Einsamkeit und Geheimnissen schuf, wie es nur wenige Spiele erreichen konnten. Das NES wurde zur Grundlage für alles, was kommen sollte, und sein Einfluss ist noch heute in modernen Spielen zu sehen. Aber es waren nicht nur die Spiele, die das NES zu etwas Besonderem machten, es war auch die erste wirklich durchdachte Spielkonsole. Mit seinem einfachen, aber eleganten Controller-Design, dem schlanken Cartridge-Format und der starken Unterstützung von Drittanbietern ist es Nintendo gelungen, eine Plattform zu entwickeln, die sich für ihre Zeit sowohl zugänglich als auch fortschrittlich anfühlte - und auch heute noch überraschend viel Spaß macht. Während spätere Konsolen offensichtlich leistungsstärker sind und mehr Funktionen haben, ist es schwer, eine zu finden, die die gleiche überlegene Unterhaltung bietet und den gleichen Einfluss auf die Spielewelt hat wie das NES.