Die 10 besten Buchverfilmungen aller Zeiten

(10) Fight Club

Eine Verfilmung eines brillanten Buches, das das Original in Sachen Storytelling und Unterhaltungswert übertrifft, ist in der Filmgeschichte ungefähr so verbreitet wie vierblättrige Kleeblätter oder Einhörner. Das passiert so gut wie nie, aber es geschah, als David Fincher Chuck Palahniuks verdrehtes, krankes Buch über Selbstbetrug, die Dekonstruktion sozialer Normen und die bizarre Natur des heutigen Überkonsums und Kapitalismus in einen unglaublichen Film verwandelte, der die richtigen Emotionen und die richtigen Themen mit weniger Ausschweifungen und weniger Vorliebe für das Ekelhafte vermittelt. Viele haben Fight Club (den Film) als zweideutig bezeichnet. Geht es um psychische Erkrankungen? Geht es um toxische Männlichkeit? Geht es um den krampfhaften Würgegriff der kapitalistischen Gesellschaft auf uns alle? Für mich ist es eine gewisse Art von Ambivalenz und vor allem Nuancen in Finchers Erzählweise, die diese Adaption schärfer machen als ihr Buch-Pendant.

(09) American Psycho

Das Buch ist blutiger. Das Buch ist rauer. Das Buch ist kränker. Es ist ehrlich gesagt krank im Kopf. Die Verfilmung unter der Regie von Mary Harron hat hervorragende Arbeit geleistet, indem sie das Schlimmste aus dem Original herausgeschnitten hat, ohne sich jemals in der Suche nach dem richtigen Ton und der richtigen Art von Story-Identität zu verlieren. Im Gegenteil. Die Verfilmung ist in vielerlei Hinsicht schärfer als das Buch, was den dramatischen Schwung und die thematischen Motive angeht, und Bale spielt hier die Rolle seines Lebens, so früh in seiner Karriere.

(08) L.A. Confidential

Ellroys detailreiche, ermüdend schwer lesbare Meisterwerke zu filmen, kann keine leichte Aufgabe sein. Denn wenn es eine Sache gibt, die der Mann mag, dann sind es detaillierte Beschreibungen jedes einzelnen Millimeters seiner Noir-getränkten Detektivwelten. Curtis Hansons Hauptaufgabe bei der Erstellung der Verfilmung bestand daher darin, zu kürzen, zu schneiden, zu kürzen und zu schneiden, was, wie wir alle wissen, allzu oft zu unausgegorenen, kaputten Filmen ohne roten Faden oder vernünftiges Storytelling führt. Aber nicht im Fall von LA Confidential, nicht für eine Sekunde. Drehbuchautor Brian Helgeland gelingt es, die ursprüngliche Geschichte in Elroys reichhaltigem Eintopf zu finden und sie auf einen starken Hintergrund der korrupten Polizeifinsternis in L.A. in den frühen 50er Jahren zu reduzieren.

(07) Das Schweigen der Lämmer

Leider habe ich mit 14 Jahren "zufällig" das fantastische Buch von Thomas Harris gelesen, was vielleicht nicht das Klügste war, was ich getan habe. Weil es seine Spuren hinterlassen hat. Dieses Buch hat mich ehrlich gesagt total erschreckt. Etwas, das auch Jonathan Demmes wunderbare Verfilmung tut und immer getan hat. Weil er dem Buch, diesem Film, sehr treu ist. Sehr viel sogar. Erschreckend roh, düster, gemein und durchtränkt im Charakter mit einem brillanten Foster und einem brillanten Hopkins als kannibalischer Lecter.

(06) Dune & Dune: Part Two

Der Versuch, Herberts mäßig großes Sci-Fi-Epos und all seine komplizierte Mythologie auf ein oder zwei Filme zu reduzieren und teilweise zu reduzieren, schien vorher geradezu unmöglich. Twin Peaks-Typ Lynch hat es einmal versucht und das Ergebnis war purer Müll, was Blade Runner2049-Regisseur Denis Villeneuve in keiner Weise davon abgehalten hat, es zu versuchen. Im Nachhinein können wir nicht viel tun, außer die hier geleistete Arbeit zu feiern und anzuerkennen, dass Dune + Dune: Part Two eine der am besten gemachten Buchadaptionen aller Zeiten ist.

(05) Der Pate

Mario Puzos bahnbrechender Thriller ist düsterer als Coppolas erste beiden Patenfilme. Da ist ein Nervosität, ein Gewaltexzess und eine Stimmung, die gelegentlich schockiert, während die Filme in dieser Hinsicht gewöhnlicher sind. Das soll nicht heißen, dass Coppola mit zwei der besten Filme aller Zeiten (alle Kategorien) schlechte Arbeit geleistet hat, ganz im Gegenteil. Der Pate und Der Pate II sind natürlich meisterhafte Filme, durchtränkt von Charakter, Spannung, Drama und vor allem unglaublichem Schauspiel.

(04) Kein Land für alte Männer

McCarthys ikonisches Buch leistet gute Arbeit, wenn es darum geht, den unbedeutenden Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit zu beschreiben und dass es eher nur die Unannehmlichkeiten oder Momente sind, die die beiden Seiten trennen. Der Film der Coen-Brüder macht nicht ganz dasselbe. Ihre Interpretation des Kampfes zwischen Llewelyn Moss und Anton Chigurg ist klarer in der Darstellung des Bösen selbst, was den Film nur noch wirkungsvoller, die Spannung greifbarer macht. Ansonsten ist die Adaption der Coen-Brüder dem Buch sehr treu und ein absolut brillanter Thriller.

(03) Frühstück bei Tiffany

Truman Capotes absolut brillantes Buch ist sicherlich düsterer und schonungsloser in seiner Darstellung von Emotionen und der Tragödie, die in dieser Geschichte eingebettet ist, aber abgesehen davon finde ich Blake Edwards' Adaption eine lächerlich gute. Dieser Film ist ebenso schön wie tragisch und die Art und Weise, wie die mittlerweile 65 Jahre alte Romanze dargestellt wird, fühlt sich immer noch "echter" und echter an als 99% aller süßen Hollywood-Liebe.

(02) Jurassic Park

Michael Crichtons Auge für Details sowie sein Hintergrund als Arzt und Wissenschaftler führten dazu, dass er sich in dem Buch Jurassic Park mit der tatsächlichen Wissenschaft befasste, wie die ausgestorbenen Monsterechsen wiederbelebt wurden. Neben der rein technischen Seite der Dinge war Crichton auch beschreibender, wie die Dinosaurier den armen Menschen, die im Buch zufällig gegessen wurden, die Arme und Beine abrissen, etwas, das Spielberg natürlich nicht in den Blockbuster von 1993 einfließen ließ. Tatsächlich übertrifft die Filmversion die Buchversion dank des Charmes, des Charakters und des Abenteuersinns, den Spielberg aufbaut, mit Leichtigkeit, und obwohl Steven 80% der technischen Beschreibungen des Buches überspringt, wie die DNA-Wissenschaft wirklich funktioniert, gibt es immer noch genug Motive und glaubwürdige Erklärungen der Wissenschaft hinter den Experimenten, um den Film logisch wirken zu lassen.

DIE BESTE BUCHADAPTION ALLER ZEITEN:

(01) Der Herr der Ringe

Auf die Gefahr hin, kurz nach dem Ende der Mittagspause von einer zivilen Ein-Mann-Truppe auf Kiel gebracht zu werden, gehöre ich zu denen, die glauben, dass Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens Interpretation von Tolkiens Buchtrilogie besser, straffer und unterhaltsamer ist als die ikonische, literarische Geschichte, die mehr oder weniger die Grundlage des gesamten Fantasy-Genres bildete. Tolkien hatte ein wenig Mühe, sich an einen roten Faden zu halten, indem er nie das Konzept "Töte deine Lieblinge" verwendete, sondern viel zu oft an relativ unbedeutenden Details und Hinweisen hängen blieb - etwas, das komplett weggeschnitten wurde, als die Bücher vor etwas mehr als 20 Jahren verfilmt wurden. Jacksons Trilogie ist nicht nur die beste Filmtrilogie aller Zeiten, in allen Kategorien, sondern auch ein großartiges Werk, das zweifellos an der Spitze dieses Berges von Adaptionen steht.

Was sind deine zehn Favoriten?