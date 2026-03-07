Die 10 beeindruckendsten PlayStation-Cover

HQ

Als ich mich entschied, zehn Cover für PlayStation auszuwählen, verspürte ich eine gewisse Freude, denn es ist eine Spielkonsole, die mir besonders am Herzen liegt und meiner Meinung nach auch heute noch eine der führenden Retro-Maschinen ist; Ein stilvolles Gerät mit einem legendären Spielkatalog. Die Regeln wurden mit bahnbrechender neuer Technologie und Polygonen, 3D-Charakteren, überlegenem Sound per CD, beeindruckenden vorgerenderten Zwischensequenzen und nicht zuletzt unzähligen Titeln, die wir als zeitlos ansehen, neu geschrieben.

Aber die meisten PlayStation-Spielcover waren im Nachhinein nicht besonders schön. Die meisten von ihnen haben der Zeit nicht wirklich standgehalten oder sind würdevoll gealtert, obwohl viele sowohl hässlich als auch nostalgisch sind. Die Cover waren meist mit typischen Plastik-Ingame-Darstellungen von Hauptcharakteren, auffälligen Fahrzeugen, Explosionen und verrückten Logos verziert; jede einzelne prunkvoller und "aufdringlicher" als die vorherige. Vieles davon zeigte, wie Sony sich gegen Sega und Nintendo profilieren wollte, wobei PlayStation der "reifere" Teenager mit einer überheblichen Haltung im Raum war. Ich musste meine Seele durchsuchen, und was von Anfang an offensichtlich schien, wurde zu einer echten Herausforderung, und trotzdem gelang es mir, einige Cover zu finden, die meiner Meinung nach auf verschiedene Arten herausstachen.

10. Endgültiges Verderben

Dieses Cover fiel im Regal meines örtlichen Mietgeschäfts auf, wo ich es nicht mieten konnte, weil ich noch nicht alt genug war (je nachdem, wer an dem Tag hinter dem Tresen stand, muss ich hinzufügen). Ich hatte auch einige ältere Freunde, die diese Einschränkungen für mich überwunden haben. Dennoch fühlte ich mich von dem schwarzen, militärisch anmutenden Cover mit einem Logo angezogen, das sowohl endgültig als auch gewalttätig klang und von allem mehr versprach. "Schönheit liegt in der Einfachheit", wie oft gesagt wird, und das führte zu einem Ort, an dem Dämonen mit Kettensägen niedergeschlagen oder mit Fäusten zu Hackfleisch reduziert werden, wenn die Munition ausgeht.

9. Silent Hill

Ich habe immer geschätzt, wie verdorben das ist. Es ist schmutzig und roh, mit einer rostigen und verfallenen Farbpalette und einem Logo, das sowohl unangenehm als auch verwirrend kaputt ist. Irgendetwas stimmt nicht ganz... Tatsächlich war das der Fall, denn psychologischer und physischer Horror herrschten vor, wobei der dichte Nebel damals hauptsächlich genutzt wurde, um Fehler und Hardwarebeschränkungen zu verbergen, wenn die Umgebungen gestaltet wurden – was ebenso clever wie effektiv war, aber inzwischen zu einem Markenzeichen der Spielereihe geworden ist, die bis heute sehr relevant ist.

8. Tekken 3

Ich hatte die gesamte Trilogie der Namco-Kampfspiele und spielte die ersten beiden Tage und Nachts, sowohl allein als auch gegen meine Freunde nach der Schule oder an Wochenenden und Sommerferien, wenn wir Übernachtungen hatten. Die Cover der ersten beiden waren furchtbar hässlich, aber beim dritten Mal Glück, denn sie haben etwas geschaffen, das ich sowohl ikonisch als auch cool halte. Es ist vielleicht nur eine Darstellung des neu eingeführten Kämpfers Jin Kazama, der dich anstarrt und damit beschäftigt ist, den Handschuh anzuziehen, mit dem er dich verprügeln wird, aber er tut dies, indem er Kraft und Selbstvertrauen ausstrahlt, wobei das Gesamtbild und das Farbschema für mich immer funktioniert haben, abgesehen vom Stammes-Tattoo.

7. Wipeout 2097

Wipeout stürmte mit seinem futuristischen Rennen auf die Bühne, wobei die Cover mit einem futuristischen Konzept und geraden Linien Aufmerksamkeit auf sich zogen, polarisierend in einem leicht sterilen, reduzierten und sehr sauberen Ansatz ohne Schnickschnack. Es fiel gerade deshalb auf, weil es durch seine Schlichtheit auffiel, aber Sonys Profil sehr prägte, als die Disc geladen wurde und die Luftkissenfahrzeuge mit 1.000 km/h vorrasten. 2097, mit seinem Drahtgitter-Tunnel auf dem Cover, könnte auch eines dieser auffälligen Equalizer-Add-ons für Winamp sein, für diejenigen, die sich erinnern.

6. Vagabundengeschichte

Squaresoft, wie sie damals genannt wurden, hätte die Hälfte der Plätze auf dieser Liste mit ihren Covern füllen können, selbst die einfacheren wie Final Fantasy VII. Die japanischen Illustratoren, in diesem Fall Akihiko Yoshida (noch heute bei Square Enix aktiv), standen hinter diesem kleinen Kunstwerk. Es gab eine völlig andere Denkweise als in japanischen Studios; mit mehr Betonung auf Stolz, Finesse und Handwerkskunst, was viele japanische Rollenspiele sowohl durch die schönen Gemälde auf den Kisten als auch als Spiele aus der Masse hervorhob. Vagrant Story war definitiv eines davon, in beiden Punkten.

5. Gran Turismo

Allein der Name dieses Spiels verdient eine Auszeichnung. Er ist kompromisslos und strahlt Klasse in einem feineren, teureren und luxuriöseren Segment aus. Polyphony Digitals Entscheidung, sein passendes Logo als Reifenprofil zu drucken, war genial. "Der echte Fahrsimulator". Es bestand keinerlei Zweifel daran, worum es bei dem Spiel ging, als es auftauchte, allerdings mochte ich diesen Titel damals nicht besonders. Ich habe es wegen des Hypes gekauft, als ich im selben Jahr mit meiner Familie im Urlaub war, und ich war einfach zu jung für einen Führerschein und bevorzugte leichtere Arcade-Rennspiele wie Ridge Racer.

4. Dino-Krise

Capcom hat es genau hier geschafft, nämlich indem sie auf der Welle von Steven Spielbergs gefeiertem Jurassic Park reiten, das einige Jahre zuvor die ganze Welt in seinen Bann gezogen hatte. Nachdem Shinji Mikami sich mit Resident Evil als Meister der Horrorspiele etabliert hatte und sich in einem Nebenprojekt auf Dinosaurier konzentrierte, wählten sie auch ein Coverdesign, das eindeutig mit etwas Unangenehmem und Vertrautem spielte, das viele erkannten. Die Velociraptor-Pfote neben einer Blutlache war ebenso furchteinflößend wie effektiv, und ja... Es hinterließ Eindruck.

3. Metal Gear Solid

Ich liebe Yoji Shinkawa als Illustrator und Designer. Ohne ihn hätten wahrscheinlich alle Spiele von Hideo Kojima radikal anders ausgesehen. Für Solid Snakes... Kein Debüt, aber definitiv ein großer globaler Durchbruch – das Cover ist so aufregend, heimtückisch, präzise und stilvoll ausgeführt wie eh und je. Die Silhouette mit Elementen, die einer schwarz-weißen Wärmebildkamera ähneln, ist ein Cover, das in die Geschichte eingegangen ist. Es war eines der besten Spiele für die PlayStation, und ich träume immer noch von einem aufwendigen Remake, das ihm gerecht wird, im Gegensatz zu der Abscheulichkeit, die The Twin Snakes für den Gamecube war.

2. Resident Evil

Was haben wir hier eigentlich zu tun? Ist es ein Rorschach-Tintenkleckstest und was zum Teufel hält Chris Redfield (von der ich annehme, dass es sein soll) in den Händen? Es ist chaotisch und verwirrend, aber für mich ist es eines dieser Cover, die die PlayStation-Ära definiert haben. Ich sehe Spinnenbeine und Schatten, von denen ich vermute, dass sie zu diesen blutigen Froschmonstern gehören, die dich aus einem Winkel enthauptet haben, den du nicht kommen gesehen hast. Der Horror im weit geöffneten Auge, das direkt in den Schrecken blickt, ist in die Geschichte eingegangen, und ich liebe die Komposition. Resident Evil wird dieses Jahr 30, und was gibt es sonst noch zu sagen außer Glückwunsch und auf die nächsten 30!

1. Castlevania: Symphonie der Nacht

Hier haben wir es, das Cover, das meiner subjektiven Meinung nach den Kuchen schlägt. Alucard, auch bekannt als Draculas Sohn, ziert Konamis bis heute unvergleichliches Castlevania-Spiel, das ein wahrer Augenschnabel ist. Der Detailreichtum lässt nichts zu wünschen übrig, mit dem Schloss im Hintergrund und den abgebrannten Kerzenhaltern im Vordergrund, wo der gotische Glanz der Spieleserie und das stilprägende Reboot der Marke das Genre revolutionierten. Der Begriff "Metroidvania" wurde geprägt, nachdem man sich unverhohlen von Nintendos Metroid-Reihe in Bezug auf Spiellayout und Designmechanik übernommen hat. Besitzt du zufällig dieses Spiel? Wenn ja, sitzt du auf einem echten Goldnugget, das du ins Regal stellen und vielleicht auch einrahmen solltest, aber schau es dir auf jeden Fall jeden Tag an. Heute ist es Geld wert, eine Menge Geld, also behalte es.

An welche Cover erinnern Sie sich am liebsten von Sonys PlayStation, der Dampfwalze, die die Welt überraschte?