Die 10 am meisten überbewerteten TV-Serien aller Zeiten

HQ

Es gibt eine Vielzahl von Fernsehsendungen, über die wir als Volk herrschen und die wir für ihre Brillanz feiern. Aber sind viele von ihnen wirklich so außergewöhnlich? Wir haben uns Gedanken gemacht und 10 TV-Serien herausgenagelt, die aus dem einen oder anderen Grund überbewertet sind.

10. Yellowstone

John Dutton ist unglaublich wütend. Beth Dutton ist noch wütender. Kayce Dutton? Bitterböse. Rip Wheeler? Super wütend. Dan Jenkins? Sehr, sehr wütend, genau wie jeder andere Charakter in der wütendsten Serie der TV-Geschichte. Das Problem mit dem superbeliebten, gefeierten Yellowstone ist jedoch, dass jeder ein Ultra-Arschloch ist, niemand ist zuordenbar oder sympathisch, was all diese familiäre Wut zur einseitigsten Geschichte in der TV-Sphäre macht. In jeder Sekunde jeder Episode geht es um genau dasselbe, auf die gleiche Weise, mit der gleichen Wut.

Werbung:

9. Die wandelnden Toten

Es war einmal eine Zeit, da war die AMC-TV-Version von Robert Kirkmans beliebter Comic-Serie die beliebteste TV-Show der Welt, die jeder sah und liebte. Ich habe jedoch keinen Zweifel daran, dass es nie besonders gut war und dass es, abgesehen von den ersten sieben Minuten des Pilotfilms, im Vergleich zum fantastischen Original eine Art Witz war.

Werbung:

8. Der Mandalorianer

Es war leicht für mich, mich mitreißen zu lassen und viele lange Stunden damit zu verbringen, mich selbst davon zu überzeugen, dass das, was ich in The Mandalorian sah, viel besser war als das, was es wirklich ist, denn Star Wars ist für mich im Grunde wie Religion. Aber jetzt, wo die Zeit vergangen ist und ich mir die Serie noch einmal angesehen habe, ist es genauso einfach zu erkennen, dass sich das meiste davon anfühlt, abgesehen von der Szene mit dem Jedi-Lukas, als würde jemand in einem teuren Halloween-Kostüm Star Wars spielen.

7. Anzüge

Die erste Staffel des gefeierten Anwaltsdramas vonEverybody Loves Raymond Aaron Thomas Korsh, dem Schöpfer von Aaron Thomas Korsh, war straff, elegant, stilvoll, bissig und lustig auf eine Art und Weise, wie es Lawyer TV schon lange nicht mehr war, aber dann ging es sehr schnell bergab. Alles, was über die erste Runde von Harvey Spectors stilvollem Bossing hinausgeht, ist durch und durch überbewerteter Mist.

6. Das Büro (US)

Das britische Original von Ricky Gervais und Stephen Merchant war, ist und bleibt brillant, während sich die amerikanische Kopie eher wie jede andere US-Sitcom mit einem chronisch überdrehten Carell anfühlt. Verglichen mit dem BBC-Original wirkt die US-Version wie ein träges, langweiliges, unauffälliges Cover.

5. Wie ich deine Mutter kennengelernt habe

Trotz Jason Segels stets gemütlichem Auftreten und Barney Stinsons oft zitierfähigem Arschlochkommentar ist es leicht, diese Sitcom als maßlos überbewertet abzutun, weil How I Met Your Mother einfach nie lustig war.

4. Söhne der Anarchie

Wenn ein Haufen Poser und ein chronisch überdrehter Charakter mit einem Pearl Jam Haarschnitt versuchen, uns davon zu überzeugen, dass sie Hell's Angels Biker-Gangster spielen, ist es normalerweise schwer, nicht über das Elend zu lachen. Das ist der Punkt, an dem ich auf dem geliebten/bejubelten Sons of Anarchy stehe, wo die ganze Sache über eine kleine, alberne Biker-Gang, die nur Verrat und Foulspiel betreibt und sich intern so ziemlich nur gegenseitig umbringt, es zu einem der am meisten überbewerteten TV-Thriller aller Zeiten macht.

3. Nachfolge

Jesse Armstrongs gefeiertes Drama über die Familie Roy und ihre angeborene Gier ist eine düstere und witzige Satire, die in den letzten sechs Jahren mehr Preise gewonnen hat als alles andere im Fernsehen. Das ist ungefähr so verdient, als hätte Barbie bei der Gala im vergangenen Monat den Oscar für den besten Film gewonnen. Das liegt daran, dass Succession die eintönigste Sache im Fernsehen ist, die es je gab. In jeder Episode geht es um genau das Gleiche, mit genau den gleichen Charakteren, die sich gegenseitig über genau die gleichen Probleme anschreien. Wütende Familienmitglieder sind wütend aufeinander. Diese Art von dummer Geschichte hat man schon unzählige Male gesehen, und es macht nicht wirklich aus, dass die schauspielerischen Leistungen in der Regel makellos sind.

2. Freunde

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre war Friends natürlich der dominanteste Monolith der TV-Welt, der mit seiner unbeschwerten, vorhersehbaren, gemütlichen, unsinnigen und vor allem cleanen Buddy-Comedy die unterschiedlichsten Zielgruppen unterhielt. Wenn man heute darauf zurückblickt, ist es jedoch kein großes Problem, durch die schöne Oberfläche zu sehen und festzustellen, dass die Witze in Folge eins und Episode 100 mehr oder weniger identisch sind und die Charaktere nicht viel tiefer als das flache Ende des Pools gehen.

DIE AM MEISTEN ÜBERBEWERTETE FERNSEHSERIE ALLER ZEITEN:

1. Game of Thrones

Keine Fernsehserie wird einhelliger überbewertet als die Adaption der Fantasy-Serie von George R.R. Martin. Das Ganze mit 7.000 verschiedenen Charakteren, Dutzenden von Allianzen, Familien, Blutlinien, Fraktionen, Gilden, Abstammungslinien und dem fast vollständigen Fehlen eines roten Fadens macht es zu einer bemerkenswerten Darstellung von minderwertigem Storytelling. Die Tatsache, dass die ganze Mühe immer in eine Episode pro Staffel gesteckt wurde, während sich der Rest nur wie eine Kettenhemd-Version einer Episode von Days of Our Lives anfühlte, in der einzelne Charaktere in hellbraunen Räumen standen und mit sich selbst sprachen, zementierte nur die Tatsache, dass Game of Thrones nach wie vor maßlos überbewertet ist.