Didier Deschamps verlässt das WM-Camp, nachdem seine Mutter gestorben ist

HQ

Didier Deschamps' Mutter ist leider verstorben, gab der französische Fußballverband am Dienstagabend bekannt. Frankreichs Nationaltrainer hat die Vereinigten Staaten verlassen und wird während des Spiels Frankreich gegen Norwegen am Freitag nicht auf der Bank sitzen, bestätigte die FFF, und wird zudem beide Trainingseinheiten vor dem Spiel verpassen.

"Didier Deschamps wird vor dem Spiel Norwegen gegen Frankreich keine Trainingseinheiten leiten können. Er wird am Freitag beim letzten Spiel der Gruppe I nicht auf der Bank sitzen können. Der Nationaltrainer erfuhr heute Morgen vom Tod seiner Mutter. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an ihrer Beerdigung teilzunehmen."

Frankreich ist bereits für die letzten 32 qualifiziert, ebenso Norwegen, aber der Sieger am Freitag, den 25. Juni um 21:00 Uhr CES um 20:00 Uhr BST, wird als Gruppenführer antreten. Im Falle eines Unentschiedens wäre Frankreich dank einer besseren Tordifferenz Gruppenführer. Deschamps' Assistent Guy Stéphan wird während des Spiels und bis zu seiner Rückkehr auf der Bank sitzen.