Didier Deschamps hat es satt, dass ihn nach Mbappé gefragt wird: "Lass ihn in Ruhe"

Kylina Mbappé befindet sich sowohl in Madrid, wo er unter den (ungewöhnlich hohen) Erwartungen spielt, als auch in Frankreich im Auge des Sturms. Er ist Kapitän von "les Bleus", verhalf dem Team 2018 zum Gewinn der Weltmeisterschaft, verpasste aber seitdem die letzten beiden Nominierungen. In der letzten Gruppenphase der Nations League gegen Israel und Italien wird er in dieser Woche nicht zum Einsatz kommen.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps war sichtlich verärgert, als er in der Pressekonferenz vor dem heutigen Nations-League-Spiel gegen Israel (20.45 Uhr) ständig nach Mbappé gefragt wurde, obwohl dieser für die kommenden Spiele völlig irrelevant ist.

"Ich habe dir alles erzählt, was ich dazu zu sagen hatte. Du kannst dir nehmen, was du willst. Kylian ist nicht hier, lass ihn in Ruhe. Es sind 23 Spieler hier", klagte er, bevor er den heutigen Kapitän N'Golo Kanté lobte.

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass Deschamps sich entschieden hat, Mbappé diese Woche aus dem Call herauszunehmen, obwohl er angeblich gehen wollte.

Es wurde viel darüber gemunkelt. Einige glauben, dass es eine Art "Bestrafung" für Mbappé ist, nachdem er letzten Monat bei der Telefonkonferenz unheimlich abwesend war und in Stockholm beim Feiern gesehen wurde, während seine Mannschaft spielte. Die meisten Menschen sind sich einig, dass Mbappé gerade eine schlechte Zeit durchmacht. Innerhalb des französischen Fußballverbandes und unter seinen Teamkollegen wird er vor Kritik geschützt, aber seine Popularität in Frankreich ist seit seinem schlechten Abschneiden bei der UEFA Euro Cup gesunken.