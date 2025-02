Diddy verklagt NBC auf 100 Millionen Dollar wegen Dokumentation

HQ

Während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels und Erpressung wartet, verklagt er NBC auf nicht weniger als 100 Millionen Dollar und behauptet, dass der neue Dokumentarfilm des Unternehmens mit dem Titel "Diddy: Making of a Bad Boy" Aussagen enthielt, von denen NBC entweder wusste, dass sie falsch waren, oder die unter rücksichtsloser Missachtung der Wahrheit veröffentlicht wurden.

"In der Tat geht die gesamte Prämisse des Dokumentarfilms davon aus, dass Mr. Combs zahlreiche abscheuliche Verbrechen begangen hat, darunter Serienmord, Vergewaltigung von Minderjährigen und Sexhandel mit Minderjährigen, und versucht, ihn grob zu psychologisieren", heißt es in der Klage (via ABC News). "Er kommt böswillig und grundlos zu dem Schluss, dass Mr. Combs ein 'Monster' und 'eine Verkörperung von Luzifer' mit 'vielen Ähnlichkeiten' mit Jeffrey Epstein ist."

Die Dokumentation wurde letzten Monat auf dem NBC-Streamingdienst Peacock TV ausgestrahlt. Vertreter von NBC haben sich bisher geweigert, sich zu der Klage zu äußern.

Vahan Stepanyan/Shutterstock.com

Werbung: