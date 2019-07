Dickes Superhelden-Komplettpaket zur Veröffentlichung von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Letzten Freitag ist das neue Actionspiel Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order von Team Ninja erschienen, das pünktlich zur Comic-Con 2019 in San Diego die Comicbuch-Fans auf der ganzen Welt erreicht hat. Das Switch-exklusive Spiel haben sich unsere englischen Kollegen ausgiebig angeschaut und so ziemlich alles dazu erarbeitet, was ihr brauchen könntet.

Wir haben massig Gameplay am Start, Eindrücke in Videoform und klassisch als Text erarbeitet, es gibt sogar einen dicken Guide mit zehn Einsteiger-Tipps vom Profi Sam und wem das alles noch nicht reicht, der kann mit unserem Marvel-Superfan Ricardo über die zehn besten Marvel-Games aller Zeiten diskutieren. Wir hoffen sehr, dass ihr mit unserer heldenhaften Berichterstattung zufrieden seid, denn die restliche Woche wird unter einem anderen Stern stehen. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order steht ab sofort exklusiv auf der Nintendo Switch bereit.

