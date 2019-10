Dickes Pikachu, flauschiges Evoli und langes Mauzi sind Gigamax-Geschenke

The Pokémon Company beorderten gestern Nachmittag ihre Fans zusammen, um noch einmal über die kommenden zwei Pokémon-Spiele Schild und Schwert zu sprechen. In einem neuen Video zeigt das Unternehmen fünf gigamaximierte Pokémon, die wir alle schon seit der ersten Generation kennen: Pikachu, Evoli, Mauzi, Glurak und Schmettbo. Im Video wird genauer auf die übermächtigen Gigamax-Attacken dieser temporären Evolutionsformen eingegangen, das sind alles gewaltige Angriffe, die mehrere Gegner gleichzeitig treffen und garantiert fiese Statuseffekte aktivieren (das wird kein Spaß, dagegen anzutreten...).

Neben einem schicken Pikachi und einem noch feurigeren Glurak verrät uns Nintendo in ihrem Trailer, wie ihr an spezielle Pokémon-Formen gelangt. Wer seinen Speicherstand von Pokémon Let's Go! Pikachu/Let's Go! Evoli übernimmt, erhält das Pendant in Gigamax-Form in Schild/Schwert. Alle Spieler, die ihr Game vor dem 15. Januar kaufen und aktivieren, freuen sich auf ein geheimnisvolles Geschenk, mit dem ihr das lange Meme-Mauzi in der Gigamaximierung nutzen könnt. Pokémon Schild/Schwert erscheint am 15. November auf der Nintendo Switch.