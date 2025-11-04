Dick Cheney, ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten, stirbt im Alter von 84 Jahren

HQ

Dick Cheney, der zwei Amtszeiten als Vizepräsident unter Präsident George W. Bush George W. Bush diente und eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der amerikanischen Außenpolitik nach dem 11. September spielte, ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie seine Familie am Dienstag mitteilte.

Cheney starb "an den Folgen einer Lungenentzündung Herz - und Gefäßerkrankungen", sagte seine Familie in einer Erklärung und fügte hinzu, dass seine Frau Lynne, die Töchter Liz und Mary und andere Verwandte an seiner Seite waren.

Der in Nebraska geborene und in Wyoming aufgewachsene Cheney war in seiner langen politischen Karriere unter anderem Stabschef des Weißen Hauses, Kongressabgeordneter in Wyoming und Verteidigungsminister unter Präsident George H.W. Bush und beaufsichtigte den Golfkrieg von 1991.

Eine umstrittene Figur in der modernen US-Politik

Als Vizepräsident von 2001 bis 2009 galt Cheney weithin als eine der einflussreichsten und polarisierendsten Persönlichkeiten</strong> in der US-Regierung, die dazu beitrug, die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 zu gestalten und sich für die Invasion des Irak im Jahr 2003 einzusetzen.

Unterstützer lobten seine Führungsstärke und sein tiefes Wissen über die nationale Sicherheit, während Kritiker ihm vorwarfen, die Macht der Exekutive ausgeweitet und die Anwendung von Folter im sogenannten "Krieg gegen den Terror" gerechtfertigt zu haben.

In ihrer Erklärung beschrieb ihn die Familie Cheney als "einen großartigen und guten Mann, der seinen Kindern und Enkelkindern beigebracht hat, unser Land zu lieben und ein Leben voller Mut, Ehre, Liebe, Freundlichkeit und Fliegenfischen zu führen". Cheneys Tochter Liz Cheney, eine ehemalige republikanische Kongressabgeordnete und ausgesprochene Kritikerin von Donald Trump, nannte ihren Vater oft als ihr politisches Vorbild.