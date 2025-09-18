Dicealot enthüllt das Veröffentlichungsdatum für den 9. Oktober

Wie heute Abend beim Convergence Games Showcase angekündigt, hat Dicealot nun ein Veröffentlichungsdatum für den 9. Oktober. Das Spiel stammt von goodviewgames und wird von Yogscast Games veröffentlicht und spielt in einer skurrilen Version von Camelot, in der Würfel deine Schlachten entscheiden.

Mit einer Mischung aus Zufall und Geschicklichkeit musst du es in diesem Roguelike mit seltsamen Feinden in seiner Fantasy-Welt aufnehmen. Eine Demo für Dicealot ist seit einiger Zeit verfügbar, wobei die neueste Version letzten Monat veröffentlicht wurde.

Schauen Sie sich den Trailer zum Veröffentlichungsdatum von Dicealot unten an, wenn Sie auf der Suche nach einer weiteren Dosis Roguelike-Action sind.