Dice plant bis Mitte Dezember zwei weitere Updates für Battlefield 2042

Battlefield 2042 ist vor kurzem erschienen, doch die Nutzer sind alles andere als zufrieden mit dem Ego-Shooter. Entwickler Dice sah es deshalb als notwendig an, die Spieler daran zu erinnern, dass sie weiterhin an diesem Projekt arbeiten. In den kommenden Wochen sollen zwei Updates nachgereicht werden, die weitere Fehler beheben und diverse Anpassungen vornehmen.

Am Donnerstag soll zum Beispiel ein Problem behoben werden, das die Spieler davon abhält, mit ihrer gewünschten Ausrüstung zu spawnen. Fehler an der effektiven Schussreichweite von Waffen und die Tatsache, dass das Hovercraft Wände senkrecht hochfahren können, sollen dann ebenfalls der Vergangenheit angehören. Die 20-mm-Kanone des Operators Nightbird wird bald weniger effektiv sein und Dice poliert gleichzeitig das Reanimationssystem auf, weil Spieler nach einem Abschuss manchmal unnatürlich lange in einer Warteschleife festhängen.

Im Dezember soll ein weiteres Update Fehler ausmerzen, die PC-Nutzer nach der Anpassung der Zielempfindlichkeit bemerken können. Gleichzeitig wollen die Entwickler sicherstellen, dass die Anpassung der Waffen einfacher wird, das Matchmaking soll verbessert werden und es gibt in ein paar Wochen wöchentliche Missionen, die euren "Spielfortschritt" beschleunigen.