Dice eröffnet neues Studio in Göteborg, um Battlefield zu übernehmen

Explosionen, Waffen in allen Formen, epische Multiplayer-Modi und fantastisches Sounddesign sind etwas, das wir oft mit Battlefield in Verbindung bringen. Neue Neuigkeiten zum nächsten Battlefield haben uns erreicht. Ridgeline Games und ein neues Dice-Studio in Göteborg werden sowohl für die Entwicklung der Kampagne als auch für den Multiplayer-Modus verantwortlich sein:

Dice konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung des Multiplayer-Modus von Battlefield und der kommenden Einzelspieler-Kampagne mit dem Schwesterstudio Ridgeline Games. Die Spieleserie wird mit Hilfe mehrerer anderer Spielestudios unter einem Führungsteam entwickelt. Das Büro in Göteborg wird damit Teil des globalen Entwicklungsteams. Das Ziel ist es, Battlefield zu einem der besten Ego-Shooter-Spiele der Welt zu machen.

Wir wissen noch nicht, was das Thema dieses Spiels sein wird oder wie es heißen wird, aber wir wissen, dass es ein neues Schlachtfeld sein wird. Wenn Sie sich an diesen Projekten beteiligen möchten, sind Dice und EA auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Wir bei Gamereactor hoffen, dass Dice Bad Company für einen dritten Teil abwischt.

Worum wird es in diesem neuen Schlachtfeld deiner Meinung nach gehen und wann wird es deiner Meinung nach stattfinden?