DiCaprio durfte während der Dreharbeiten zu Killers of the Flower Moon nicht improvisieren

Die Branchenlegenden Martin Scorsese und Robert DeNiro verdrehten die Augen, als DiCaprios Improvisation während Killers of the Flower Moon zu viel wurde. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Scorsese: "Hin und wieder schauten Bob und ich uns an und verdrehten ein wenig die Augen. Und wir sagten Leo: Du brauchst diesen Dialog nicht."

Er sagte, dass die beiden Schauspieler zwei sehr unterschiedliche Typen von Menschen seien und dass DiCaprios Improvisation manchmal so "endlos" sei, während DeNiro es vorziehe, nichts zu sagen. Der Regisseur und die Schauspieler haben schon oft zusammengearbeitet und Scorsese sagte zuvor: "Ich habe festgestellt, dass ich mit Leo arbeiten kann, wenn ich viel mit ihm spreche. Seine Methode ist für mich eine Methode des ständigen Gesprächs, des ständigen Erforschens. Bei De Niro ist das ein wenig anders. Ja, es wird geredet, aber dann herrscht Stille. Die unterschiedlichen Herangehensweisen führten letztendlich jedoch zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen: Die beiden zusammen spielten sich so wunderbar gegenseitig aus."

