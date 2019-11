Diaz-Geschwister aus Life is Strange 2 haben sich im Produktionsverlauf sehr verändert

Die ergreifende Geschichte von Life is Strange 2 wird voraussichtlich am 3. Dezember in der fünften und letzten Folge dieser zweiten Staffel ein Ende finden. Mit diesem Veröffentlichungstermin am Horizont haben wir uns mit den Schauspielern Gonzalo Martin und Roman George, sowie mit dem "Voice Director" Phil Bache getroffen, um mehr über die Entwicklung der beiden Brüder Sean und Daniel zu erfahren.

"Ich mag die Unterschiede, die man in Sean aus Episode 1 und Sean in Episode 5 sieht", erklärte Gonzalo Martin. "Ich habe großen Respekt für Sean als Charakter, für all die Dinge, die er durchmachen musste. Noch hat er immer alle Hindernisse überwunden und er ist daran gewachsen. [Dadurch] bin auch ich sehr mit ihm gewachsen."

Sein Bruder auf dem Bildschirm, Roman George, fügte hinzu, dass Daniel "ein wenig unausgereift angefangen hat. Er hat sich von Anfang bis Ende sehr verändert. Er ist reifer, er fängt an, seine Kräfte mehr zu kontrollieren. Er versteht viel mehr."

Im selben Interview sprach Voice Director Phil Bache mit uns darüber, wie Dontnod mit den harten Themen umgegangen ist, die diese emotionale Episodenserie für ihn charakterisieren:

"Es gibt immer Druck, über solche Dinge zu sprechen und auf einige dieser schwierigen Themen einzugehen. Doch ich denke es muss von einer ehrlichen Stelle kommen, weil es sich um so schwierige Themen handelt. Wenn wir sie nicht ernst nehmen und uns nicht die Zeit nehmen, bis zur Wahrheit vorzudringen, dann fühlt es sich nicht echt an."

Episode 5 von Life is Strange 2 wird am 3. Dezember für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.