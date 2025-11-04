Diane Ladd, Schauspielerin aus "Wild at Heart", stirbt im Alter von 89 Jahren

HQ

Die amerikanische Schauspielerin Diane Ladd, eine dreifache Oscar-Nominierte, bekannt für ihre Darstellungen in Alice Doesn't Live Here Anymore, Wild at Heart und Rambling Rose, ist im Alter von im Alter von 89 gestorben, bestätigte ihre Tochter Laura Dern am Montag.

Ladd starb in ihrem Haus in Kalifornien im Kreise ihrer Familie. Die Schauspielerin baute eine bemerkenswerte Karriere auf, die sich über mehr als siebzig Jahre erstreckte und in der sie oft starke, komplexe Südstaatenfrauen darstellte, deren Widerstandsfähigkeit ihre eigene widerspiegelte.

Eine Hollywood-Abstammung und dauerhafte Bindung

Die Tochter eines Tierarztes und einer Schauspielerin aus Mississippi begann in den 1950er Jahren auf der Bühne zu stehen , bevor sie zum Fernsehen und Film wechselte. Sie spielte in Klassikern wie White Lightning (1973), Citizen Ruth (1996) und HBOs Enlightened (2011), wo sie erneut Derns Mutter auf der Leinwand spielte.

Im Jahr 1991 schrieben Ladd und Dern Geschichte als das einzige Mutter-Tochter-Duo, das jemals für denselben Film (Rambling Rose) für einen Oscar nominiert wurde.

Neben der Schauspielerei war Ladd auch als Autor und Regisseur von und war 2023 Mitautor der Memoiren Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love with Dern. Das Buch entstand aus den tiefgründigen Gesprächen, die die beiden während der täglichen Spaziergänge führten, nachdem bei Ladd eine Lungenkrankheit diagnostiziert worden war, Spaziergänge, die, wie Dern sagte, "halfen, meine Mutter wieder zum Leben zu erwecken".

"Eine Frau der Renaissance"

Im Laufe ihrer Karriere spielte sie in mehr als 120 Film- und Fernsehrollen, und erhielt drei Emmy-Nominierungen und einen Stern auf dem auf dem Hollywood Walk of Fame, neben Bruce und Laura Dern.

Produzentin Barbara Boyle nannte sie einmal "eine Renaissance-Frau" und lobte ihre Einsicht, ihren kreativen Antrieb und ihre emotionale Intelligenz, Eigenschaften, die sowohl ihre Kunst als auch ihr Leben definierten.

Ladds Vermächtnis lebt durch ihre zeitlosen Auftritte und durch Laura Dern fort, die einmal über ihre Mutter sagte: "Sie zeigt sich einfach so im Leben. Es ist ihr egal, was andere denken."