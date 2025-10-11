Diane Keaton im Alter von 79 Jahren gestorben

HQ

Hollywood trauert um einen seiner berühmtesten Stars. Dianie Keaton, die unter anderem in "Der Pate" mitspielte und für ihre unglaubliche Leistung in "Annie Hall" auch einen Oscar erhielt, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Ein Sprecher der Familie bittet Fans und Medien, denjenigen, die der Schauspielerin nahe standen, etwas Raum und Privatsphäre zu gewähren. Kurz gesagt, eine Chance, in Frieden zu trauern.

Im Laufe der Jahre erhielt Keaton mehrere Oscar-Nominierungen und versuchte sich auch als Regisseurin und Fotografin. Einen kleinen Erfolg hatte sie sogar im Bereich der Innenarchitektur. Und in der Tat wurde Keaton oft für ihre Kreativität und ihren scharfen Blick für Stil gefeiert. Etwas, das sich in ihrer Garderobe niederschlug und sie wurde oft dabei erwischt, wie sie seltsame Krimskramen trug - von Hüten mit breiter Krempe bis hin zu maßgeschneiderten Anzügen - und alle Trends ignorierte und sich ihre eigenen machte.

Ihr Vermächtnis wird weiterleben. Ruhe in Frieden.