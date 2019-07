Diamond Casino & Resort feiern nächste Woche Premiere in GTA Online

Das "Diamond Casino & Resort" wird am Dienstag, dem 23. Juli, im Grand Theft Auto Online eröffnet, mitten im Herzen von Los Santos. Das Update fügt neue Story-Missionen, Casino- und Resort-Aktivitäten, einen Penthouse-Zugang und mehr zum erfolgreichen Actionspiel hinzu. Spieler können Poker, Blackjack und Roulette spielen oder sich an einem der Spielautomaten ärgern. Darüber hinaus gibt es auch virtuelle Pferderennen, auf die man wetten kann, und ein Glücksrad. Wer groß absahnt kann die Knete in ein Penthouse stecken, das den Besitzern VIP-Zugang zu speziellen Lounges, High-Limit-Spieltischen und anderen exklusiven Dienstleistungen bietet. GTA Online kann in Grand Theft Auto V auf PC, Playstation 4, Xbox One, PS3 und Xbox 360 gespielt werden.

