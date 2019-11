Diablo-Schöpfer: Blizzard "hat sich komplett verändert"

Am vergangenen Wochenende fand die Exilecon 2019 statt, auf der Grinding Gear Games Path of Exile 2 ankündigte. Dort sprach PC Gamer mit David Brevik, Erich Schaefer und Max Schaefer, die vor über 20 Jahren das ursprüngliche Diablo bei Blizzard entwickelt haben. Das Interview gibt einige interessante Einblicke in die Studiokultur des großen Publishers, der sich über die Jahre stark verändert habe, reflektiert Brevik:

"Es hat sich nicht 'irgendwie' geändert, es hat sich komplett verändert", sagte er und fügte hinzu, dass aktuell nur noch zwei Leute aus dem ursprünglichen Team bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber beschäftigt seien - Senior Art Director Samwise Didier und der Senior-Vizepräsident Allen Adham.

"Das alte Blizzard ist weg", fügte Max Schäfer hinzu. "Als wir gekündigt haben, waren es insgesamt 180 Mitarbeiter. Heute sind es Tausende. Das ganze Imperium ist anders, [damals] hatte Activision noch keinen Einfluss. Zu diesem Zeitpunkt war es nur Blizzard und dann irgendein anonymer Firmeninhaber, Vivendi oder wer auch immer. Das war es. Und heute ist [Blizzard] ein Videospielimperium, das die Aktionäre und all diese Dinge beschwichtigen muss."

Was sich geändert hat, erklärt Erich Schäfer Folgendermaßen: "Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir nicht über den Shareholder Value gesprochen haben. Wir haben nicht über die chinesische Regierung gesprochen und was sie vielleicht wollen. Das einzige, worüber wir jemals gesprochen haben, war, was wir tun wollten und was die Fans möchten. Das ist offensichtlich nicht mehr der Fall, zum Guten und zum Schlechten. Ich beschuldige sie nicht. Sie sind ein riesiges Unternehmen."

"Man kann nicht so groß und [gleichzeitig] so frei, wie wir es damals waren, sein. Einer der Gründe, warum wir gegangen sind, war, wieder selbstbestimmter sein zu können und keiner monströsen Organisation verpflichtet zu sein", fügte Max Schäfer hinzu. "Nichts ist mehr so, ​wie es war. Wir hätten das Wachstum von [Blizzard] in keiner Form überstanden, wenn wir dort geblieben wären. Es hätte uns einfach verrückt gemacht, weil wir nur eine Mannschaft haben und die Spiele machen wollen, die wir machen wollen. Das ist in einer kleinen Gruppe möglich, wie es Blizzard früher war. Doch in einem Medienkonglomerat-Imperium, das [Bllizzard] momentan ist, ist das nicht möglich."