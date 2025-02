Diablo Schöpfer sagt, dass das Beschleunigen des Levelns in modernen ARPGs das Erlebnis verdirbt

HQ

Die Gameplay-Schleife und das Tempo sind zwei der wichtigsten Dinge, mit denen sich ein Spieledesigner auseinandersetzen muss, damit seine Arbeit erfolgreich ist. Wenn das Spiel zu schnell geht, gibt es kein Gefühl von Herausforderung und Belohnung, und wenn es zu langsam ist, kann der Spieler seine Lust am Spielen erschöpfen, bevor er etwas zurückbekommt. Es ist ein sehr schmaler Weg zum Erfolg, und der Leiter des Designs und der Programmierung für das erste Spiel der Diablo -Reihe, , glaubt, dass viele der heutigen Titel das Erlebnis für den Spieler "beschleunigen".

Während eines Interviews mit Videogamer (danke, VGC) dachte Brevik über das Levelsystem in den heutigen ARPGs nach.

"Meiner Meinung nach hat man die ganze Erfahrung verbilligt, wenn man die Reise verkürzt und lächerlich macht", sagt Brevik, der sagt, dass der Spaß an einem ARPG "nicht darin besteht, bis zum Ende zu kommen, sondern die Reise".

Brevik war auch Projekt- und Designleiter bei Diablo II und sagt, dass der Fortschritt in diesem Spiel "großartig" war, weil es länger dauert, bis der Spieler aufsteigt, und weil ein langsamerer Fortschritt es befriedigender macht, dieses neue Level an Kraft und Werten zu erreichen. Man bekommt einen besseren Geschmack des Triumphs, wenn man es so sagen will.

Stimmen Sie David Brevik zu und glauben Sie, dass Spiele dazu neigen, die Aktionen des Spielers schnell zu belohnen und Anstrengung nicht zu schätzen?