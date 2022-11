Diablo IVs Geschichte und Welt sind nicht wie in Breath of the Wild

HQ

Blizzards erwartetes Diablo IV kommt irgendwann 2023, also ist es ein guter Zeitpunkt, um mit dem Aufbau des Hypes zu beginnen. IGN hatte die Gelegenheit, mit Joe Shely und Rod Ferguson zu sprechen, die viel über die Geschichte des Spiels und die offene Welt zu sagen hatten.

Herren machen sehr deutlich, dass die Geschichte, die sie erzählen wollen, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Es ist also nicht vollständig offen, wie Sie sich vielleicht aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnern, sagte Rod Ferguson.

"Unsere Geschichte erlaubt Nichtlinearität, aber es gibt eine Geschichte. Wir wollten einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Wir wollten an einem bestimmten Ort beginnen und an einem bestimmten Ort enden. Es ist eher eine verzweigte Geschichte, und Sie können wählen, in welcher Reihenfolge Sie diese Zweige spielen möchten. "

Es gibt natürlich Nebenquests zu erledigen, und es gibt nicht viel Ausfallzeit auf Reisen von Ort zu Ort. Ein Kampf kann überall stattfinden. Auch das trennt Diablo IV von Breath of the Wild.

Ferguson sagt, dass Spieler gesagt bekommen wollen, was sie tun sollen, auch wenn sie sagen, dass sie eine offene Welt wollen. Aus diesem Grund werden Sie immer wissen, wohin Sie als nächstes in der Geschichte gehen müssen, während Sie Diablo IV spielen.

"Es ist ein bisschen eine Illusion. Die Menschen wollen eine offene Welt, aber sie wollen auch gesagt bekommen, was sie tun sollen. --- Du weißt immer, wohin du als nächstes gehen musst."

Welcher Stil der offenen Welt ist dein Favorit? Vollständig offen wie Breath of the Wild and Elden Ring, oder ein geführter wie Horizon: Zero Dawn? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare.

Danke, Muropaketti