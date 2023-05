Diablo IV's Battle Pass preislich und detailliert

HQ

Eines der ersten Dinge, über die Blizzard nach der Enthüllung von Diablo IV sprechen musste, waren Mikrotransaktionen, Battle Passes und dergleichen. Leider war das Spiel damals noch Jahre entfernt, so dass das Studio nicht viel ins Detail gehen konnte. Wir sind jetzt nur noch etwas mehr als drei Wochen vom Start entfernt, und das bedeutet, dass es Zeit für Einzelheiten ist.

Dies in Form eines Livestreams und eines Blogs, in dem die Entwickler über ihre Post-Launch-Pläne für Diablo IV sprechen. Das Spiel wird natürlich Staffeln haben, und alle werden neue Questreihen, Gameplay-Features, legendäre Gegenstände, Battle Passes und Änderungen an der Klassenbalance hinzufügen. Das bedeutet auch, dass Sie die Kampagne abschließen müssen, um an jeder Saison teilnehmen zu können, weshalb

Staffel 1 beginnt Mitte bis Ende Juli.

Die neuen Questreihen werden von der Haupterzählung getrennt sein, da nur bezahlte Erweiterungen die Geschichte fortsetzen. Erweiterungen sind nicht das Einzige, wofür Sie bezahlen müssen.

Blizzard bekräftigt, dass der Battle Pass jeder Saison 27 kostenlose und 63 Premium-Stufen enthält. Die kostenlosen belohnen dich mit Kosmetika und der sogenannten Schwelenden Asche. Dies ist eine Ressource, die zum Kauf von Saisonsegnungen verwendet wird - im Grunde genommen Boosts für XP, Gold oder Obols. Sie können mehrere davon gleichzeitig aktiv haben, und sie dauern bis zum Ende dieser Saison. Haben Sie Ihren "Pay-to-Win-Alarm" in Gang gesetzt? Es ist nicht so schlimm, wie es klingen mag, da Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um die für Boosts benötigte Schwelende Asche zu erhalten.

Dann gibt es noch die Premium-Stufen. Der Zugang zu diesen kostet Sie umgerechnet 9,99 US-Dollar und ermöglicht es Ihnen, Kosmetika freizuschalten, die für diese Saison einzigartig sind, und die Platinwährung, die Sie im Shop ausgeben können, um noch coolere Kosmetika zu erwerben oder zukünftige Battle Passes zu kaufen. Aber das ist noch nicht alles, denn Blizzard wird nicht dem Trend folgen, uns auf unbestimmte Zeit Belohnungen für Battle Passes verdienen zu lassen. Spieler, die keine Zeit haben, sich durch den Battle Pass zu arbeiten, indem sie stundenlang spielen, können den sogenannten Accelerated Battle Pass für umgerechnet 24,99 $ kaufen. Dadurch erhältst du 20 Stufensprünge und das Emote "Flügel des Schöpfers". Keiner der Premium-Pässe gibt Ihnen, wie bereits vor Monaten erwähnt, zusätzliche Schwelende Asche - nur Kosmetika und Platinwährung. Um Ihnen einen kurzen und einfachen Überblick zu geben:

Battle Pass (kostenlos)





27 Stufen



Kosmetik und schwelende Asche



Premium-Pass (9,99 $)





63 zusätzliche Stufen ohne schwelende Asche



2 kosmetische Rüstungssets für jede Klasse



Ein saisonales Reittier und eine Reittierrüstung



Beschleunigter Durchlauf ($24,99)





Alles in den bisher ausführlichen Versionen



20 Tier-Sprünge



Emote "Flügel des Schöpfers"



Nichts davon wird Teil der letzten offenen Beta an diesem Wochenende sein, also haben die cool aussehenden Spieler, die du dort triffst, definitiv nichts dafür bezahlt.

Wie hört sich das an?