Diablo IV's Always Online Anforderung ist nicht so schlimm wie befürchtet

Ich war bei weitem nicht der Einzige, der ein schlechtes Gefühl hatte, als Blizzard letztes Jahr bestätigte, dass Diablo IV ein ständiges Online-Spiel sein wird, da viele von uns im Laufe der Jahre viele Fortschritte und/oder Gegenstände aufgrund von Stromausfällen, einem schlechten Anbieter oder etwas in Spielen verloren haben. Deshalb musste ich danach fragen, als ich das Vergnügen hatte, mit John Mueller und Joseph Piepiora, dem Art Director bzw. Associate Game Director, zu sprechen. Piepioras Antwort war glücklicherweise etwas beruhigend:

"Es gibt Reconnect-Limits. Ich glaube, sie sind im Moment auf drei Minuten eingestellt, so dass Sie sich wieder mit dem Spiel verbinden können, von dem Sie in seiner aktuellen Form getrennt wurden. Aber Gegenstände, die Sie aufgrund einer Trennung "verloren" haben, werden an Ihren Vorrat gesendet, wenn sie eine bestimmte Qualität haben. Nehmen wir also an, ein legendärer Gegenstand fällt auf den Boden und Sie haben eine zufällige Trennung ohne eigenes Verschulden und Sie sind nicht in der Lage, sich für fünf oder zehn Minuten wieder zu verbinden. Wenn Sie die Verbindung wiederherstellen, ist Ihr Spiel vorbei. Die seltenen oder magischen Gegenstände, die in der Nähe waren, werden zu diesem Zeitpunkt fehlen, aber alle legendären Gegenstände werden wieder in Ihrem Vorrat sein. Die wirklich wertvollen Dinge werden nicht für immer weg sein."

Er gab auch an, dass Gegenstände, die Sie abholen und sammeln, in der Sekunde gespeichert werden, in der Sie sie abholen, so dass Dinge in Ihrem Inventar niemals aufgrund von Verbindungsfehlern oder ähnlichem verloren gehen. Gleiches gilt für den Verlauf der Geschichte und dergleichen.

Es ist ein bisschen enttäuschend zu hören, dass die Schwelle für das Speichern von Gegenständen legendär ist, aber es ist auch schön zu wissen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir den Fortschritt oder die besten Sachen im kommenden vielversprechenden Spiel aufgrund kleinerer Serverprobleme oder Probleme auf unserer eigenen Seite verlieren.