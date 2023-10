Diablo IV wird vom ersten Tag an für das Steam Deck verifiziert

HQ

Diablo IV ist auf dem Weg zum Steam Deck. Wenn Blizzards neuestes Action-RPG am 17. Oktober seinen Weg auf Steam findet, wird es auch für das Steam Deck verifiziert sein.

Diabloe IV scheint ein großartiges Spiel für unterwegs zu sein. Sie können auf Ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit etwas schleifen oder wann immer Sie die Gelegenheit dazu haben, anstatt Ihren PC hochzufahren, um zu versuchen, ein paar Stunden zu investieren.

Der Steam-Start von Diablo IV wird auch mit der zweiten Saison des Spiels, der Saison des Blutes, zusammenfallen. Dies bringt viele neue Inhalte mit sich, wie z. B. einige vampirische Kräfte, die du nutzen kannst. Aber es ist erwähnenswert, dass du in dieser Saison bei Null anfangen wirst, also mach dich am besten so schnell wie möglich an die Arbeit.