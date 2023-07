Diablo IV wird nicht im Xbox Game Pass verfügbar sein

HQ

Blizzard-Präsident Mike Ybarra hat bestätigt, dass Diablo IV nicht zum Xbox Game Pass kommen wird, nachdem Gerüchte aufgetaucht sind, dass es zum Abonnementdienst gehen würde.

Mike Ybarra ging auf Twitter, um diese Gerüchte zu zerstreuen, indem er einfach sagte, dass "dies nicht passiert". Es ist ein verständlicher Schritt, eines der meistverkauften Spiele von Blizzard nicht in einen Abonnementdienst zu bringen, wenn so viele Leute das Spiel bereits zum vollen Preis gekauft haben.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Dinge später ändern, da die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft immer wahrscheinlicher wird, könnte es in Zukunft Platz für größere Titel geben, die in den Game Pass kommen. Im Moment müssen Sie jedoch, wenn Sie in die Hölle gehen wollen, dies zum vollen Preis tun.