Diablo IV: Vessel of Hatred erhält einen Gameplay-Launch-Trailer

Die erste richtige Erweiterung für Diablo IV, Vessel of Hatred feiert in nur 11 Tagen Premiere und vor kurzem wurden mehrere Trailer veröffentlicht, die neue Aspekte dessen zeigen, was wir erwarten können.

Jetzt haben wir einen neuen Gameplay-Trailer namens Gameplay Launch Trailer, der die neue Geistergeborenen-Klasse behandelt, aber auch die Mercenaries, die man auf Abenteuer mitnehmen kann und was es im Endspiel zu tun gibt.

Wer eine umfassende und etwas tiefgründige, aber nicht zu lange Darstellung von Diablo IV: Vessel of Hatred möchte, sollte sich diese unbedingt ansehen, um für den Launch am 8. Oktober bereit zu sein.