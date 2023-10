Diablo IV und Modern Warfare III werden nächstes Jahr in den Game Pass aufgenommen

HQ

Ende letzter Woche wurde ein Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wurde, dass Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard in dieser Woche abschließen wird. Und tatsächlich, es sieht so aus, als ob dies sehr, sehr bald passieren wird, wenn man einem neuen Beitrag von Activision Blizzard auf X Glauben schenken darf.

Aus heiterem Himmel begann der Drittanbieter (zumindest für ein paar weitere Tage) darüber zu sprechen, ob Diablo IV und Call of Duty: Modern Warfare III in den Game Pass kommen werden - und es scheint, als würden sie es tun. Sie schreiben zwar, dass das Duo in diesem Jahr wahrscheinlich nicht hinzugefügt wird, aber sie werden mit Microsoft darüber sprechen, wenn der Vertrag unterzeichnet ist, und erwarten, dass sie 2024 mit dem Hinzufügen von Spielen beginnen werden:

"Wir haben zwar keine Pläne, Modern Warfare III oder Diablo IV in diesem Jahr in den Game Pass aufzunehmen, aber sobald der Deal abgeschlossen ist, gehen wir davon aus, dass wir mit Xbox zusammenarbeiten werden, um unsere Titel mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Und wir gehen davon aus, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres damit beginnen werden, Spiele in den Game Pass aufzunehmen."

Der bekannte und vertrauenswürdige Windows Central-Redakteur Jez Corden, der eine nachgewiesene Erfolgsbilanz für alles hat, was mit der Xbox zu tun hat, fügt hinzu, dass seine "Quellen (überraschend für niemanden) darauf hindeuten, dass man trotz der Aussage von Activision damit rechnen kann, dass ein Haufen Activision-Zeug in den Xbox Game Pass kommt, sobald der Deal abgeschlossen ist".

Unabhängig davon, ob es später in diesem Jahr oder ab 2024 passiert, ist es ziemlich offensichtlich, dass Game Pass-Abonnenten sehr bald viel mehr Inhalte erhalten werden, die für konkurrierende Abonnementdienste nicht verfügbar sind.