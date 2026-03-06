Diablo IV und Doom: The Dark Ages kreuzen sich mit Unmengen an Kosmetik auf dem Spiel

HQ

Angesichts der Gefahr, der Sanctuary durch Mephistos sich entwickelnde Pläne ausgesetzt ist, ist es etwas merkwürdig, dass die Magier noch keinen Weg gefunden haben, die Hölle und den schlimmsten Albtraum jedes Dämons in die Welt zu beschwören. Das wird sich bald ändern.

Im Rahmen der jüngsten Diablo Spotlight-Präsentation wurde bestätigt, dass Diablo IV und Doom: The Dark Ages für ein spezielles Kollaborationsevent zusammenarbeiten werden, das Kosmetika und andere Extras ins Spiel bringt.

Der genaue Umfang der Zusammenarbeit ist noch nicht bestätigt, aber auf einigen Bildern, die von Windows Centrals Jennifer Young gesammelt wurden, sehen wir, dass Doom Slayer-Kosmetika angeboten werden, vielleicht die Hauptkosmetik (passend) für den Barbaren, während andere Kosmetika wie ein Mecha-Drachen-Serrat-Reittier und ein Shield Saw-Schild-Kosmetik über das Event Reliquary und Ähnliches verfügbar gemacht werden.

Wirst du dir Doom-Goodies schnappen, um dir zu helfen, Dämonen in Diablo IV zu besiegen?