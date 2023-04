Diablo IV, um im Mai eine letzte offene Beta zu erhalten

HQ

Der Hype um Diablo IV scheint sehr hoch zu sein, und die Zahl der Leute, die sich entschieden haben, das Spiel auf ihre Must-Buy-Liste zu setzen, ist während der offenen Betas deutlich gestiegen. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir alle die Ankündigung von heute Abend aufregend finden.

Blizzard gibt bekannt , dass Diablo IV eine weitere offene Beta auf PC, PlayStation und Xbox von 20 Uhr BST / 21 Uhr MESZ am 12. Mai bis 20 Uhr BST / 21 Uhr MESZ erhält.

Dies wird inhaltlich dem, was wir bereits gespielt haben, sehr ähnlich sein, aber dieses neue enthält alle Änderungen und Korrekturen, die die Entwickler letzte Woche angekündigt haben. Die einzige schlechte Nachricht ist, dass der Fortschritt der anderen Betas nicht übernommen wird und das, was wir in diesem neuen Spiel tun, nicht auf das endgültige Spiel übertragen wird. Wir werden jedoch einige neue Belohnungen erhalten, die zuvor für bestimmte Dinge angekündigt wurden, also lohnt es sich, wieder einzusteigen.