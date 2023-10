Diablo IV überschneidet sich vollständig mit Overwatch 2 in Season 7

HQ

Erst kürzlich haben wir berichtet, dass Diablo IV mit Overwatch 2 in der kommenden Season 7: Rise of Darkness übergehen wird. Nun, da diese Saison nur noch wenige Tage vom Start entfernt ist, mit ihrem Debüt am 10. Oktober, hat Blizzard den vollständigen Trailer für die Saison veröffentlicht und enthüllt, in welchem Ausmaß Diablo IV und Overwatch 2 kollidieren werden.

Nicht nur Moira erhält einen Lilith-Skin, sondern auch Pharah einen Inarius-Skin, Reinhardt einen Imperios-Skin und Wrecking Ball einen Azmodan-Skin. Es wird auch eine neue Version des Junkenstien's Revenge-Events geben, wobei dies anscheinend signifikante Änderungen am PvE-Event vornimmt und neue Mechaniken wie Power-Ups einführt.

Neben dem Diablo-Crossover wird Saison 7 auch die neue Control-Karte von Samoa, eine Überarbeitung von Sombras Fähigkeiten und einen Plan bringen, Roadhog später in der Saison erheblich zu verändern. Hanzo wird auch der Empfänger des nächsten Mythic Skin sein, der als Onryō Hanzo bekannt ist. Und uns wurde gesagt, dass es 17 neue Halloween-Skins geben wird, die man kaufen und freischalten kann.