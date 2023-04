Diablo IV ist bereit für den Start, da es "Gold geworden" ist

HQ

Am Freitag teilte Blizzard einige der Änderungen mit, die vor dem Start an Diablo IV vorgenommen werden, basierend auf dem Feedback, das sie von den Betas erhalten haben. Glücklicherweise sind diese so klein, dass sie das Veröffentlichungsdatum des Spiels nicht beeinflussen. Tatsächlich können Sie absolut sicher sein, dass wir es am 6. Juni spielen können.

Ich sage das, weil Blizzard bestätigt, dass Diablo IV "Gold geworden" ist, was wie üblich bedeutet, dass das Spiel die Entwicklung im Grunde abgeschlossen hat. Tolle Neuigkeiten, denn es sind noch sieben Wochen bis zum Start. Hoffen wir, dass dies bedeutet, dass wir auf Konsolen flüssige 60 fps und im Allgemeinen von Anfang an ein sehr ausgefeiltes Erlebnis haben.