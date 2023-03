Diablo IV hatte die größte Beta in der Geschichte der Diablo-Franchise

HQ

Wir wussten, dass der Hype um Diablo IV groß war, aber trotzdem ist das Ergebnis ziemlich spektakulär. Wie auf Twitter vom offiziellen Account der Serie angekündigt, war dies tatsächlich "die größte Beta in der Geschichte des Diablo-Franchise".

Wir haben auch eine praktische Infografik zur Ankündigung erhalten, die zeigt, dass Totenbeschwörer und Zauberer die am häufigsten gespielten Charaktere waren und dass Ashava Spieler satte 10.163.397 Mal getötet hat (wir geben zu, dass eine unangemessen große Anzahl dieser Todesfälle unsere Schuld war). Was ist also mit Ashava, wurde dieses Tier nicht besiegt? Ja, das war es, aber nur 107.425 Mal, und für Solospieler war es "fast 1".

Schau es dir unten an. Habt ihr die Beta gespielt und was haltet ihr davon? Diablo IV erscheint am 6. Juni.