Diablo IV: Gefäß des Hasses - Wer ist Mephisto?

Obwohl es erst seit etwa sechs Monaten auf dem Markt ist, ist Blizzard bereits bereit, die erste Erweiterung für Diablo IV zu enthüllen. Vessel of Hatred erscheint irgendwann im nächsten Jahr, aber wir kennen bereits einige ziemlich aufregende Details, einschließlich der Tatsache, dass der ikonische Bösewicht Mephisto zurückkehren wird. Diablo II-Fans werden sich an Mephisto erinnern, aber wenn Sie ein relativer Neuling in der Serie sind, fragen Sie sich vielleicht, wer dieser Prime Evil ist.

Kurz gesagt, Mephisto ist das Prime Evil. Das erste der sieben großen Übel, Mephisto, ist der Vater von Lilith, was ihn gewissermaßen zum Großvater des Heiligtums macht. Er hat den größten Teil des Diablo-Universums manipuliert, und obwohl er von Sanctuary nach seiner Erschaffung erfuhr, da es auf seinem Radar erschien - zusammen mit den Menschen darin - wollte er alle verfügbaren Seelen verbrauchen, um sich zu stärken und schließlich den großen Krieg gegen den Himmel zu gewinnen.

Mephisto durfte in Sanctuary jedoch nicht so viel Chaos anrichten, wie er wollte. Zusammen mit seinen Brüdern Diablo und Baal wurde er in einem Seelenstein gefangen gehalten, aber mit der Zeit begann seine Macht zu entweichen, so dass er seinen Einfluss wieder ausüben konnte. Im Laufe der ersten drei Diablo-Spiele übernahm Mephisto die Kontrolle über einen ganzen Glauben, versuchte, seine Agenten dazu zu bringen, die Seelensteine aufzubrechen, in denen seine Brüder gefangen waren, seinen eigenen Seelenstein wurde aufgebrochen und wurde schließlich in einem schwarzen Seelenstein gefangen, bevor er zurück in die Hölle transportiert wurde.

Aber jetzt ist er zurückgekehrt. Oder zumindest ist er in einem anderen Seelenstein. Wie er in diesen Stein geraten ist, ist noch nicht enthüllt, aber dies und der Rest seiner Geschichte werden sich mit der Zeit zeigen. Während des ersten Akts der Kampagne von Diablo IV kannst du Mephisto als Wolf entdecken, der dir folgt und dir sogar von Zeit zu Zeit hilft. Obwohl seine Tochter Lilith der Hauptbösewicht des Spiels ist, scheint er nicht bereit zu sein, ihr zu helfen, und würde sie lieber besiegt sehen, weshalb er dem Spieler hilft. Er ist zu schwach, um sie selbst auf sich zu nehmen, und hofft stattdessen, einen mutigen Menschen zu führen, um sie zu töten.

Mephistos Rückkehr wird auch eine Reise zurück nach Kurast mit sich bringen, einer Region, die bereits in Diablo II erkundet wurde. Auch wenn der Herr des Hasses wieder einmal in einem Seelenstein gefangen ist, sieht es nicht so aus, als würde Mephisto untätig bleiben. Wie wir wissen, hat er schon einmal einen ganzen Glauben aus der Bequemlichkeit eines Seelensteins zerstört, und so wird dieses nächste Kapitel der Diablo IV-Geschichte wahrscheinlich den wütenden Prime Evil mit aller Macht zurückkommen sehen. Trotz der Tatsache, dass er uns in der Vergangenheit geholfen hat, geschah dies nur, um seine eigenen Ziele zu erreichen, um seine Tochter davon abzuhalten, seine Macht zu übernehmen. Gehen Sie daher nicht in Vessel of Hatred in der Erwartung, Kumpel-Kumpel mit dem Prime Evil zu sein.

Durch die Rückkehr zu einem Charakter wie Mephisto könnte dies signalisieren, dass in anderen Erweiterungen für Diablo IV auch seine Brüder zurückkehren könnten. Wie Produktionsleiterin Tiffany Wat in unserem Gruppeninterview auf der BlizzCon sagte: "Diese Hauptübel sind lästig." Es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir sie jemals komplett zerstört sehen werden, und das Gleiche gilt auch für Lilith. Obwohl wir sie im Basisspiel besiegt haben, besteht mit Mephisto im DLC das Potenzial, die ernsthaften Vater-Tochter-Probleme zu erforschen, die auftreten werden, wenn wir mehr über den Herrn des Hasses in Diablo IV: Gefäß des Hasses erfahren.

Was haltet ihr von Mephistos Rückkehr in Diablo IV: Gefäß des Hasses?