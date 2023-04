Diablo IV für 4K/60 fps auf Xbox Series X bestätigt

HQ

Nach dem jüngsten Redfall-Debakel, das enthüllt hat, dass das Spiel nicht mit einem 60-fps-"Performance-Modus" gestartet wird und stattdessen bei der Veröffentlichung nur auf Konsolen der Xbox-Serie mit 4K/30fps spielbar sein wird, ist Blizzard der Kurve bereits voraus und hat versprochen, dass Diablo IV nicht in dieselbe Falle tappen wird.

Wie Diablo Game Director Rod Fergusson im offiziellen Xbox-Podcast feststellte, wurde uns gesagt, dass das erwartete Action-RPG beim Start auf Geräten der Xbox-Serie mit 60 fps spielbar sein wird, auch wenn die grafische Wiedergabetreue je nach Konsole unterschiedlich sein wird.

Es wird gesagt, dass sich Besitzer der Xbox Series X auf 4K/60 fps freuen können und dass die Series S stattdessen 1080p (HD) in 60 fps erhält.

Es wurde nicht erwähnt, wie das Spiel auf Xbox-Konsolen der letzten Generation laufen wird oder wie PlayStation 4 und 5 im Vergleich abschneiden werden, aber so oder so, zu wissen, dass das Spiel mit 60 fps unterstützt wird, ist ein großes Plus.