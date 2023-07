Diablo IV erhält neue Ausrüstung, Feinde und Vorteile, wenn Saison 1 in zwei Wochen beginnt

HQ

Blizzard hat sich im Vorfeld der Veröffentlichung von Diablo IV sehr auf Endgame-Inhalte konzentriert, daher wussten wir auch, dass die Entwickler bereits eine Menge Post-Launch-Inhalte vorbereitet hatten. Das hindert die erste Staffel des Spiels nicht daran, sehr beeindruckend zu klingen.

Der heutige Livestream enthüllte so ziemlich alles, was auf Diablo IV zukommt, wenn die Saison der Malignanten am 20. Juli um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ mit einem massiven Update beginnt. Alles beginnt, als plötzlich eine neue Bedrohung in Sanktuario auftaucht. Die bösartigen Monster müssen gestoppt werden, und wir sind offensichtlich diejenigen, die am besten dafür geeignet sind. Cormond, ein ehemaliger Priester der Kathedrale des Lichts, weiß, wie es geht, und überbringt sogar die gute Nachricht, dass wir diese neuen Feinde ausnutzen können, indem wir die Herzen dieser Monster nutzen, um stärker zu werden ... Solange wir einer Herausforderung gewachsen sind.

Denn die Interaktion mit diesen Herzen löst ein Ritual aus, das eine noch stärkere Version des Feindes wiederbelebt. Erst wenn du diese besiegt hast, erhältst du eine nützliche Version des bösartigen Herzens namens Caged Heart, die in Schmuck eingesetzt werden kann. Dadurch erhalten wir nicht die regulären Vorteile, sondern einzigartige besondere. Tatsächlich gibt es nur 32 bösartige Herzen in vier Kategorien, und eines der gezeigten Beispiele hat kritische Treffer bewirkt, dass kritische Treffer Feinde elektrisch aufladen.

Eine der besten Möglichkeiten, diese Herzen zu bekommen, ist das Betreten sogenannter bösartiger Tunnel. Diese neuen Dungeons sind voller neuer Monster, darunter der neue Boss: Varshan der Verzehrte. Wenn wir ihn besiegen, Aufgaben abschließen und dergleichen, werden wir auch mit einer größeren Menge an Gunst belohnt, dem Zeug, das uns durch den zuvor detaillierten Battle Pass voranbringt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sie einen der 6 neuen einzigartigen Gegenstände oder 7 legendären Aspekte fallen lassen. Kombiniert man diese mit den 32 neuen Boni von Malignant Hearts, hört es sich so an, als ob sich unser neuer saisonaler Charakter stark von dem unterscheiden kann, den wir in der Kampagne verwenden.