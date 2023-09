Diablo IV erhält jährliche Erweiterungen

HQ

Rod Fergusson, General Manager von Diablo IV, hat bestätigt, dass das Spiel jährliche Erweiterungen von Blizzard erhalten wird.

Auch wenn Diablo IV eines der besten Spiele des Jahres auf Metacritic ist, wollen die Spieler immer noch mehr von ihren Reisen in die Hölle. In einem Interview mit Dexerto sprach Fergusson über mehrere Erweiterungen, die in Arbeit sind, wobei geplant ist, eine pro Jahr zu veröffentlichen.

"Aber, weißt du, es sind Jahre und Jahre." sagte Fergusson in Bezug auf die Pläne für die Zukunft von Diablo IV. "Das ist die Sache, auf die wir uns konzentrieren. Wenn man sich die Veröffentlichung des Spiels und diese erste Saison ansieht, sehen wir das als eine Grundlage, auf der wir für die Zukunft aufbauen können. Wenn wir uns also unsere vierteljährlichen Saisons und unsere jährlichen Erweiterungen ansehen, sind das die Dinge, auf die wir uns bei unserem Live-Service wirklich konzentrieren.""Wir haben Pläne, wir haben Handlungsstränge, die weit in die Zukunft reichen. Wir haben Pläne. Wir überspringen immer unsere Saisons und unsere Erweiterungen, also ist es etwas, das wir noch lange tun werden. Wir sind gespannt."

Wir werden also nicht nur Erweiterungen, sondern auch vierteljährliche Saisons bekommen, die uns am Laufen halten. Hoffentlich bedeutet dies, dass die Spieler, selbst wenn wir weitere 11 Jahre auf Diablo V warten müssen, viele Inhalte haben, um sie am Laufen zu halten.