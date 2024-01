Diablo IV Die Saison des Konstrukts beginnt nächste Woche

HQ

Blizzard enthüllte kurzerhand die dritte Saison von Diablo IV am 23. Januar letzter Woche, bevor sie uns mitteilten, dass am Donnerstag viele weitere Informationen in einem Stream geteilt werden würden. Es stellte sich heraus, dass wir auf die meisten Details gar nicht so lange warten mussten.

Die Entwickler haben uns einen Trailer zur Verfügung gestellt und einen umfangreichen Blog veröffentlicht, in dem sie verkünden, dass Diablo IV Staffel 3 ziemlich passenderweise Season of the Construct heißt. Ich sage passend, weil wir dieses Mal nicht gegen Vampire oder verdorbene Monster kämpfen werden, sondern gegen Maschinen.

Malphas hat ein uraltes Gerät namens "Der Webstuhl" in die Hände bekommen, das mechanische Konstrukte erschaffen kann, mit denen der Dämon unter dem Sand von Kehjistan offensichtlich böse Absichten hat. Dann ist es gut, dass wir auch einen mechanischen Begleiter namens Seneschall bekommen, der uns im Kampf hilft, indem er Feinde angreift und uns heilt. Er kann sogar mit den 12 regierenden Steinen und 27 Stimmsteinen, die in der Saison verfügbar sind, angepasst werden, um mächtiger zu werden und für verschiedene Spielstile geeignet zu sein.

Diese sind am häufigsten in Vaults zu finden, einer neuen Art von Dungeons, in denen wir auf neue Arten von Fallen stoßen werden, die Gefahren genannt werden. Wenn wir ein Gewölbe betreten, erhalten wir einen stapelbaren Stärkungszauber namens Zoltuns Schutz, der jedes Mal verringert wird, wenn wir Schaden durch Gefahren erleiden. "Kein Problem, mein Charakter kann viel Schaden einstecken." Okay, aber am Ende jeder Kammer wartet eine besondere Truhe auf dich, und die Qualität der Belohnung hängt davon ab, wie hoch unser Zoltun's Warding ist, wenn du sie erreichst, also solltest du vielleicht trotzdem ein bisschen vorsichtig sein.

Es gibt auch einen neuen Hub-Bereich namens "Die Torhalle", einen zusätzlichen Beutetruhen-Tab, die Höllenflut, die so gut wie die ganze Zeit aktiv ist, einen neuen Battle Pass und vieles mehr, das am 23. Januar erscheint, aber etwas wird für später aufgehoben. Dazu gehört auch der Spießrutenlauf, ein wöchentlich wechselnder fester Dungeon, in dem wir um den ersten Platz in den Bestenlisten kämpfen. Alle Spieler erhalten das gleiche strukturelle Layout und die gleiche Platzierung der Gegner, so dass sich niemand darüber beschweren kann, dass jemand anderes eine einfachere Version bekommt. Die besten 100 Spieler werden (die Top 10 dauerhaft) in der Halle der Ahnen präsentiert, während "hochrangige Spieler" auch Medaillen erhalten, die auf neu gestalteten Profilen angezeigt werden. Mehr darüber und alles andere erfahrt ihr im Stream am Donnerstag.