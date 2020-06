Diablo IV: Blizzard klärt Herangehensweise an MMO-Strukturen

Blizzard hat auf der Blizzcon im letzten Jahr ein neues Diablo angekündigt und seitdem zweimal ausführlicher über die Fortschritte der Entwicklung gesprochen. Sie wollen sich mit Teil IV näher am zweiten Kapitel der Reihe orientieren, haben allerdings noch eine Menge Arbeit vor sich. Wie weit die Produktion mittlerweile vorangeschritten ist, wird aus dem langen Artikel leider nicht ersichtlich, da der Platz vor allem dafür genutzt wird, bekannte Infos noch einmal zu wiederholen.

Luís Barriga, Game Director von Diablo IV, erinnerte zum Beispiel daran, dass das Spiel mehrere Städte enthalten werde, die vom Spieler erkundet werden können. Diese Orte werden als eine Art Treffpunkt angesehen, wo wir zeitweilige Karawanen mit anderen Spielern gründen. Wenn wir die Welt erkunden, sollen wir auch gelegentlich auf andere Spieler treffen, aber Blizzard hat klargestellt, dass Diablo nicht zu einem reinen MMO werden soll - es handelt sich hierbei also um sporadische Ereignisse.

Wie in früheren Spielen können die Abenteurer spezielle und zufällige Ereignisse starten, während sie die offene Welt erkunden. In diesem Fall werden andere Spieler dazu gerufen, ohne dass sie sich unserer Gruppe anschließen müssen. Dungeons, Bosse und Handlungssequenzen sind für den Spieler und seine Gruppe allerdings immer privat, da Blizzard nicht möchte, dass wir in diesen Momenten abgelenkt werden.

Barriga gab auch bekannt, dass sein Team die Erzählung des Spiels auf eindringlichere und aufregendere Weise präsentieren möchte. Zu diesem Zweck wurden komplexere Dialoge, umfangreichere Animationen und eine neue Kameraperspektive erstellt. Alle weiteren Infos und viel, viel mehr Details findet ihr hier.