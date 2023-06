HQ

Die Tatsache, dass Diablo III elf Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch eine so große und aktive Spielerbasis hat, sagt alles darüber aus, wie großartig Blizzard's faszinierendes Universum, fesselndes Gameplay und verlockendes Beutesystem wirklich sind. Wenn man dann noch die kontinuierlichen Updates und Staffeln hinzufügt, ist es verständlich, dass einige die Notwendigkeit in Frage gestellt haben, für eine Fortsetzung zu bezahlen. Nun, nachdem ich 80+ Stunden mit Diablo IV verbracht habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Spiel sein Geld wert ist.

Sie bekommen sofort einen klaren Vorgeschmack darauf, da das Spiel mit einer beeindruckenden und verführerischen Filmsequenz beginnt, die Blizzard's erstklassige Kinematografie und Geschichtenerzählen zeigt. Hochdetaillierte Charaktere und Umgebungen, erstaunliche Sprachausgabe, stimmungsbildende Musik und fantastische Kameraführung machen jeden großen Story-Moment zu einem solchen Vergnügen, dass es leicht ist, darüber hinwegzusehen, wie vorhersehbar und klischeehaft Teile dieses Abenteuers sind. Diese Unzulänglichkeiten sind besonders in vielen Nebenquests zu finden, bei denen die Gründe für die Überlieferung so dünn und überstrapaziert sind, dass Sie sie vergessen haben, bevor das Gespräch endet. Dennoch tut die Kerngeschichte und ihre grandiosen Filmsequenzen gerade genug, um mich zumindest bis zum Ende neugierig zu halten. Was mich wirklich dazu gebracht hat, zurückzukommen und dafür gesorgt hat, dass ich mich darauf freue, bei Null anzufangen und 100+ weitere Stunden mit Diablo IV zu verbringen, nachdem mein Pre-Release-Charakter gelöscht wurde, ist das Gameplay.

Weil Diablo IV Diablo III's großartige Kämpfe nimmt und sie fantastisch macht, indem sie eine Handvoll Dinge hinzufügt und ändert. Es spielt keine Rolle, ob du dich für einen Barbaren, Druiden, Nekromanten, Schurken oder Zauberin entscheidest, jeder Kampf fühlt sich so befriedigend an und sieht auch so aus. Dies kommt von einem Typen, der keine Echtzeit-Strategiespiele oder ähnliche Titel mag, bei denen Sie im Grunde nur ein Ziel auswählen und die Action mit einem einzigen Knopfdruck entfalten lassen. Jeder Klasse auszuweichen, ist einer der Gründe, warum das hier anders ist. Die Abklingzeit dafür zu beobachten (oder sie, wenn du Ausrüstung hast, die dir ein Extra gibt) und aus Schwierigkeiten herauszurollen, während du die Unbesiegbarkeitsrahmen ausnutzt, ist ein echter Nervenkitzel und bringt noch mehr Tiefe und Optionen in jeden Kampf. Das ist jedoch nichts im Vergleich zu den einzigartigen Fähigkeiten und Vorteilen jeder Klasse, und es ist klar, warum die Entwickler vor der Veröffentlichung so viel Zeit damit verbracht haben, über die Auswahl und Anpassung der Spieler zu sprechen.

Diejenigen von euch, die die Betas gespielt haben, wissen, wovon ich spreche. Sei es, dass der Fertigkeitsbaum jeder Klasse eine breite Palette von Optionen bietet, die für verschiedene Spielstile geeignet sind (und für eine kleine Menge Gold neu spezifiziert werden können), dass man in der Lage ist, alles, was man will, in jede beliebige Ausrüstung stecken kann, die oft spielverändernden Aspekte legendärer und einzigartiger Ausrüstung zu tauschen oder sich nach dem Level-Cap mit dem Paragon -System und vieles mehr. Ja, ich weiß, dass ich hier das Ausrüstungs- und Beutesystem vermische, aber das liegt daran, dass die Ausrüstung und die Fähigkeiten auf so fabelhafte Weise zusammenwirken.

Nehmen Sie meinen Schurken als Beispiel. Ich hatte großen Erfolg damit, eine Fähigkeit zu aktivieren, die meine anderen Fertigkeiten mit Eis erfüllte, und dann die ultimative Fähigkeit einzusetzen, die Pfeile über ein großes Gebiet regnen ließ, während ich mit meinen Zwillingsklingen auf Tuchfühlung ging. Funktionierte in den frühen Teilen des Spiels gut - Ich habe später fast alles ausgelöscht, als ich den Aspekt, der eine Barriere um mich herum bildete, als ich eine Elite beschädigte, auf meinen Lieblingsbogen übertragen hatte, Edelsteine hatte, die meinen Eisschaden bei vielen Ausrüstungsteilen erhöhten, Slots freischaltete, die die Abklingzeit meiner ultimativen Fähigkeit verringerten, indem ich bestimmte andere Fähigkeiten in meinem Fertigkeitenbaum verwendete, und ein paar andere Optimierungen vorgenommen hatte, die einfach und ziemlich schnell zu erreichen sind machen. Dies wird noch unterhaltsamer, nachdem die Kampagne beendet ist und das Endspiel beginnt.

Wie das Video zeigt und die Entwickler seit Jahren darüber sprechen, war es ein wichtiger Teil von Diablo IV, das Endspiel abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten, und das Ergebnis beweist es. Es macht so viel Spaß, in bereits abgeschlossene Dungeons zu gehen, die je nach bestimmten Kriterien oder personalisierten Siegeln neue Arten von Feinden und Herausforderungen auf Lager haben können, wenn man weiß, dass dies auch die Chancen erhöht, noch bessere Beute zu erhalten. Selbst das Reisen zwischen diesen kann plötzlich zu unvergesslichen Momenten führen, dank der riesigen Weltbosse, bei denen du dich mit anderen Spielern auf der ganzen Welt zusammenschließen musst (du kannst mich gerne @ mich kontaktieren, wenn du es schaffst, einen alleine zu besiegen) oder kleinere Solo-Weltereignisse, die deine Bildschirme mit Feinden füllen, um deine Fähigkeiten zu testen. Ich habe viele fesselnde, herzzerreißende Momente erlebt, die mit supermächtiger Beute und netten Nachrichten von anderen Spielern endeten. Hinzu kommt ein spezielles PvP-Gebiet für diejenigen, die ihre Macht wirklich testen wollen, und es besteht kein Zweifel, dass Diablo IV Millionen von Spielern in den kommenden Jahren zurückkommen lassen wird. Zumindest, wenn Blizzard ein paar Dinge repariert, ändert und hinzufügt.

Ich sage das, weil es immer seltsam ist, ein Live-Service-Spiel zu rezensieren, und Diablo IV ist ein großartiges Beispiel dafür, warum. Beginnen wir mit den reparierbaren Dingen, die angeblich mit einem Day 1-Patch verbessert werden. Es macht nicht so viel Spaß, gegen cool aussehende Feinde zu kämpfen und wunderschöne Umgebungen zu erkunden, wenn man allzu oft auf Quests stößt, die nicht so voranschreiten, wie sie sollten, T-posierende Leichen, Texturen, die Zeit brauchen, um vollständig geladen zu werden, Feinde, die sich seltsam verhalten und stecken bleiben, Dungeons, die in der Sekunde zurückgesetzt werden, in der du nach draußen gehst, eine nicht optimale Benutzeroberfläche, Statistiken und Boosts, die nicht richtig funktionieren, Framerate-Einbrüche auf PlayStation 5 und solche Sachen. Jeder für sich ist keine große Sache, aber alles zusammen schadet der Erfahrung wirklich. Die gute Nachricht ist, dass die Patchnotizen behaupten, dass viele dieser Probleme zumindest weniger häufig auftreten werden, wenn Sie das Spiel in die Hände bekommen.

Dann gibt es ein paar Dinge, die der Patch nicht beheben wird. Abwechslung ist ein wichtiger Teil dieser Art von Spielen, daher ist es eine große Enttäuschung, immer wieder das gleiche Dungeon-Layout zu sehen. Ich prahle damit, mehr als 150 Dungeons in Diablo IV, Blizzard zu haben, aber das macht es einfach lächerlich, wenn ich verschiedene Dungeons in verschiedenen Teilen einer Zone betrete und am Ende genau das gleiche Design habe. Was ist der Spaß daran? Ich verstehe, dass dies ein Live-Service-Spiel ist, bei dem die eifrigsten von uns Gebiete immer wieder besuchen werden, aber das Recyceln einer ärgerlichen Menge an Dungeon-Layouts von Anfang an könnte sogar dazu führen, dass Gelegenheitsspieler das Spiel nach ein paar Stunden ausschalten.

Das Beutesystem wird wahrscheinlich auch angepasst, wenn man bedenkt, dass 90% der Ausrüstung, die du findest, mindestens 5 Stufen unter dir liegt, was sie so gut wie nutzlos macht. Teil des Spiels, da es noch mehr Spaß macht, wenn man tatsächlich etwas Gutes bekommt? Vielleicht, aber so ein großer Unterschied und ein schlechtes Verhältnis macht mich einfach nur traurig, da es mich zwingt, an so vielen glänzenden Dingen vorbeizugehen oder immer wieder in die Stadt zu reisen, um Sachen zu verkaufen oder zu zerlegen.

Aus Gründen der vollständigen Transparenz ist es auch erwähnenswert, dass Blizzard uns im Überprüfungszeitraum keinen Zugriff auf den Shop gewährt hat, aber das Blatt mit Preisen und anderen Details, die wir erhalten haben, ließ es so aussehen, als würde das Unternehmen sein Wort halten, keine Pay-to-Win-Schikanen oder den Battle Pass zu haben.

Unzulänglichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben, weshalb Diablo IV ein großartiges, wirklich unterhaltsames Spiel ist, das jeder Fan spielen sollte. Die Kerngeschichte, die durch die hervorragenden Filmsequenzen und die hervorragende Sprachausgabe hervorgehoben wird, führt Sie durch eine sehr detaillierte und faszinierende Welt. Nicht, dass du viel Zeit haben oder willst, um sie zu genießen, wenn es so viel Spaß macht, mit deinem eigenen personalisierten Charakter allein oder mit anderen Spielern gegen alles zu kämpfen, von einer massiven drachenähnlichen Kreatur bis hin zu Horden winziger Spinnen. Es mag sich auf den ersten Blick ein bisschen einfach und unoriginell anfühlen, aber Diablo IV breitet seine beeindruckenden Flügel aus, wenn du mehr Fähigkeiten freischaltest, deine Werte und Ausrüstung verbesserst, auf neue Funktionen stößt, die dich immer wieder zurückkommen lassen, um neue Taktiken auszuprobieren, deinen Charakter cooler aussehen zu lassen und zu sehen, wie diese Zahlen steigen.