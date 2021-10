Diablo Immortal startet heute Nacht in Kanada und Australien in die geschlossene Beta

HQ

Korrektur:, 28. Oktober 2021, 18:21 Uhr:

Blizzard hat uns leider erst nach Veröffentlichung dieser Nachricht mitgeteilt, dass die Beta-Phase nicht für Europa verfügbar ist. Wir mussten die Nachricht nachträglich anpassen und entschuldigen uns für den Fehler.

Aktualisierte Meldung:

Letztes Jahr konnten wir erstmals Diablo Immortal anspielen und seitdem hat Blizzard verschiedene Änderungen vorgenommen. Einige dieser Fortschritte werden ausgewählte Android-Nutzer in Kanada und Australien schon morgen im Rahmen einer geschlossenen Beta ausprobieren können, wie uns Blizzard soeben mitteilte. Spieler auf iOS-Geräten sind für diese Phase nicht zugelassen, doch um 2 Uhr in der Nacht stehen die Testserver bereit. Wir wissen weder, wie lange ihr spielen könnt, noch wie ihr euch dafür anmelden könnt.

Was uns Blizzard jedoch verraten hat, ist, dass Spieler mit dem Nekromanten auf Tuchfühlung gehen dürfen - das ist eine beliebte Beschwörerklasse. In dieser Iteration von Diablo Immortal wird es Anpassungen an der PvE-Aktivität "The Helliquary" geben und Schlachtfeld-Ranglisten werden eingeführt, damit die PvP-Fans einen Grund haben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die PvP-Aktivität „Circle of Strife" wurde am umfangreichsten überarbeitet:

Am Höhepunkt dieses Clan-Streits steht die "Challenge of the Immortal", in der die 30 besten "Schatten"-genannten Spieler gegen einen einzigen "Unsterblichen" antreten. Der beste Spieler des gesamten Servers wird für den Kampf noch einmal merklich gestärkt, doch wenn die Schatten siegreich hervorgehen, wird ein neuer, serverweiter Immortal gewählt. Falls jedoch der Unsterbliche gewinnt, wird der Circle of Strive unverändert fortgeführt.

Spieler in Kanada und Australien werden Diablo Immortal im Rahmen dieser Beta erstmals mit Controller bedienen können. Die Menünavigation ist leider immer noch auf das Touchscreen begrenzt, aber Fähigkeiten und die Fortbewegung dürft ihr in Zukunft mit einem Control-Stick vornehmen. Xbox-Geräte (inklusive dem Xbox Adaptive Controller) und der Dualshock 4 sind momentan mit dem Spiel kompatibel.

Die geschlossene Beta-Phase wird kostenpflichtige Inhalte einführen, darunter einen Battle Pass und andere Gegenstände (wir wissen nicht, welche das sind). Laut Blizzard werden alle Käufe, die in diesem Stadium getätigt werden, vor dem offiziellen Start des Spiels wieder gelöscht, doch das ausgegebene Guthaben wird eurem Blizzard-Konto am Tag der Veröffentlichung in Form eines gleichwertigen Betrags zurückerstattet.

Einen konkreten Startzeitpunkt für das finale Spiel gibt es noch nicht, da die Entwickler mit den Daten aus der Beta die weitere Produktion abstimmen werden. Diablo Immortal soll nach aktuellem Plan immer noch in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen.