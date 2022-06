HQ

Es ist eine kleine Ewigkeit vergangen, seit Diablo Immortal auf der BlizzCon 2018 angekündigt wurde. Jetzt sind Blizzard und Netease soweit und es sind nur noch ein paar Stunden, bis die Spieler*innen auf der ganzen Welt Diablo Immortal auf ihren iOS- bzw. Android-Geräten und PC spielen können. Ich durfte den Titel schon vorab spielen und es gibt viel zu erzählen.

Ich will gleich am Anfang das Stigma aus dem Weg räumen, dass es sich nur um ein „Handy-Spiel" handelt. Ja, es hat Touch-Steuerung, ein sehr eingeschränktes Kommunikationssystem, Gameplay für Leute, die nur mal kurz 20 Minuten Zeit totschlagen wollen und natürlich Mikrotransaktionen. Aber es ist trotzdem durch und durch ein Diablo-Spiel.

Es hat alle Zutaten, die Diablo so toll gemacht haben: Einzigartige spielbare Charaktere, abwechslungsreiche Orte voller Quests und Herausforderungen - gefüllt mit unterschiedlichen Gegnertypen, ausgedehnte Dungeons mit knallharten Bossen, Unmengen an Loot und Ausrüstung für alberne und mächtige Builds und obendrauf eine Vielzahl von Optionen, um den Schwierigkeitsgrad euren Wünschen entsprechend anzupassen. Dazu kommt eine reichhaltige Story ohne irgendwelche Barrieren. Natürlich braucht ihr manchmal einen bestimmten Level, um Zugang zu einem neuen Gebiet zu erhalten. Dafür müsst ihr eventuell anderswo Erfahrungspunkte sammeln, z.B. mit den täglichen Kopfgeldern. Aber ihr könnt die komplette Kampagne sofort durchzocken, wenn ihr das möchtet.

Es gibt wirklich nur wenige Einschränkungen. Wenn ihr den Grind nach einer bestimmten Waffe oder Rüstung liebt, dann könnt ihr nach Belieben Dungeons wiederholen. Wenn ihr in der Bahn einfach 30 Minuten spielen wollt, dann geht das mit den kurzen Missionen und knackigen Dungeons auch und zwar ohne das ihr groß Fortschritt verlieren würdet, wenn ihr die App mittendrin schliessen wollt oder müsst. Die Story ist nicht unbedingt für Neulinge geeignet, denn sie ist zwischen Diablo II und Diablo III angesiedelt und ohne Hintergrundwissen geht viel verloren und das komplette RPG-Systm wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet und könnte für Neueinsteiger recht verwirrend sein.

Diablo-Veteranen und Fans von Action-RPGs dürften vom Tiefgang des Spiels überrascht sein, das sich gleichzeitig nie habgierig anfühlt. Die Mikrotransaktionen betreffen hauptsächlich kosmetische Dinge, aber auch eine Premium-Währung, mit der ihr Edelsteine kaufen könnt, für die ihr im Multiplayer und der Dungeon-Playlist besseres Loot findet. Aber diese Mikrotransaktionen fühlen sich nie zwingend an, denn ihr könnt die Edelsteine auch so verdienen und habt Zugang zu jedem Aspekt des Spiels, ohne das ihr auch nur einen Cent ausgeben müsst.

Während Blizzard nur wenig Erfahrung bei Mobile-Titeln hat, ist NetEase bekannt für eine ganze Reihe von Spielen dieser Art und die Zusammenarbeit trägt Früchte. Blizzard sorgt für eine unterhaltsame und hochwertige Spielwelt und Netase für Funktionalität, flüssiges Gameplay, reibungslosen Multiplayer und eine fantastische Optimierung. Es war nie einfacher sich mit anderen Spieler*innen zusammenzutun, um harte Quests abzuschliessen oder als Klan am Cycle of Strife teilzunehmen, der die mächtigsten Spieler*innen auf einem Server belohnt. Ihr könnt im klassischen MMO-Stil eure eigene Community aufbauen.

Die Controller-Unterstützung ist jetzt viel besser, als noch während der geschlossenen Beta und ihr könnt Diablo Immortal spielen, ohne auch nur den Bildschirm zu berühren. In den Menüs wird es ohne Touchscreen aber ein bisschen fummelig.

Das Spiel bietet eine Fülle an Inhalten und genau wie bei den anderen Diablo-Titeln, ist es wirklich schwer das Spiel zur Seite zu legen. Ich bin in den letzten Jahren so oft von „Handy-Spielen" enttäuscht worden, dass sich Diablo Immortal manchmal „zu gut, um wahr zu sein" anfühlt. Keine Barrieren, die mich von Inhalten trennen oder schreckliche Optimierungen, die Immortal unspielbar machen. Ich hoffe mein früher Zugang war kein trojanisches Pferd, aber nach meiner bisherigen Erfahrung ist Blizzard ein Spiel gelungen, das sich unter den besten Spielen auf dem Mobile-Markt einreiht.

